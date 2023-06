Ενθουσιασμένος από ένα μηχάνημα αναψυκτικών, σαν αυτά που έχουν καταστήματα fast food, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναρωτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/6) πώς μπορεί να βρει ένα τέτοιο για το σπίτι του.

Ο Greek Freak λατρεύει τα ζαχαρωτά, το junk food, τα αναψυκτικά, οτιδήποτε πρέπει δηλαδή να αποφεύγει ένας μέσος άνθρωπος και το έδειξε για ακόμα μία φορά.

How do I get one of these for my house?? 😂 pic.twitter.com/dyjtDy37VS

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 21, 2023