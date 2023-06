Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών με το Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, κ. Διονύση Μαντζαβίνο και τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, κ. Ευστράτιο Γαλλόπουλο, συναντήθηκαν στην Αθήνα την Τετάρτη 31/5 με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Purdue των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Mung Chiang. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων με το οποίο ετέθη η βάση για την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών. Tο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια (μαζί με τα ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΔΠΘ) που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με το Purdue. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η προοπτική ανταλλαγών και επισκέψεων φοιτητών μικρής διάρκειας κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η ανάπτυξη κοινών διαδικτυακών μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών, η συνεπίβλεψη διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, η εκπόνηση κοινών διδακτορικών τίτλων, η διοργάνωση θερινών σχολείων και άλλες συνέργειες. Σημειώνεται ότι το Purdue είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ στους κλάδους των μηχανικών και των θετικών επιστημών και ότι μέλη του έχουν τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, το Τμήμα Computer Science του Purdue (έτος ίδρυσης 1964) είναι το αρχαιότερο στις ΗΠΑ και έχει μακρά ιστορία συνεργασιών με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαν προηγηθεί προπαρασκευαστικές συνδιασκέψεις στην Πάτρα τoυ Senior Vice President του Purdue Online και Καθηγητή του Electrical & Computer Engineering, κ. Δημήτρη Περούλη και του Αναπλ. Προέδρου του Computer Science, Καθηγητή κ. Πέτρου Δρινέα, αποφοίτου του ΤΜΗΥΠ, με τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής, Καθηγητή κ. Νίκο Αβούρη και εκπροσώπους των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής, καθώς και επισκέψεις της αντιπροσωπείας του Purdue στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το διμερές μνημόνιο που υπεγράφη με το Purdue αναμένεται να διευρύνει τις ευκαιρίες που παρέχονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες, και αποτελεί μία ακόμα σημαντική κίνηση εξωστρέφειας και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Sinchuan Agriculture University of China

Ένα ακόμη Μνημόνιο Συνεργασίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Sinchuan Agriculture University of China αυτή τη φορά, επισφράγισε την ενίσχυση των ελληνοκινεζικών σχέσεων και τη συνεργασία των δύο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Μνημονίου με τις ανταλλαγές των φοιτητών, την ανάπτυξη έρευνας και την διοργάνωση εποχικών δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια των διακοπών από τις διαλέξεις του εξαμήνου. Η υπογραφή του Μνημονίου εκατέρωθεν έλαβε χώρα την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στο γραφείο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, κ. Χ. Μπούρα και εκπροσώπους του Sinchuan Agriculture University of China που επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ως απόρροια της συνεργασίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χ. Μπούρας αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή την ανακήρυξή του σε Honary Professor του College of Information Engineering του Sinchuan Agriculture.

Ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα

Διανύοντας ημέρες προεκλογικής περιόδου με φόντο τις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, οι ρυθμοί εργασίας των υποψήφιων βουλευτών εντατικοποιούνται και οι συναντήσεις με φορείς, ιδρύματα, πολίτες όλο και πυκνώνουν. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι βουλευτές των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι είτε επιλέγουν να επισκεφθούν τους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών είτε όχι, είναι αναγκαίο να έχουν επίγνωση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στους κόλπους του ακαδημαϊκού ιστού του Πανεπιστημίου Πατρών , το οποίο αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς βραχίονες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ενεργό αποτύπωμα στην κοινωνία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Κατανοώντας πλήρως τον περιορισμένο προεκλογικό τους χρόνο, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία αλλά παραθέτουμε για μία ακόμη φορά τα ήδη γνωστά ζητήματα του Πανεπιστημίου, που απασχολούν σε καθημερινή βάση τους 1500 μόνιμους υπαλλήλους καθώς και τους 3500 συμβασιούχους που απασχολούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος:

Νέο Εστιατόριο στη ΦΕΠ στο Ρίο

Άμεση προκήρυξη από ΙΝΕΔΙΒΙΜ για ξενοδοχεία στην Πάτρα

Διδάσκοντες απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας και Κοινωνική Μέριμνα στη νέα προγραμματική περίοδο

Οι αποχωρήσεις το 2022 40 μέλη ΔΕΠ (εκ των οποίων 13 από το Τμήμα Ιατρικής) και 33 το 2023 (εκ των οποίων 11 από το Τμήμα Ιατρικής)

Εναλλακτικό Κέντρο Δικτυακών Υπηρεσιών και ανακαίνιση Φοιτητικών Εστιών στο Ρίο από ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο

Πρόσβαση στη Πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι

Οδοφωτισμός, συντήρηση οδοστρωμάτων, καθαρισμός, πράσινο και πεζοδρόμια σε Παπανδρέου και Ιπποκράτους στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο

Περιαστικό Πάρκο και συμπληρωματικά έργα

Ανακαίνιση Φοιτητικών Εστιών και κατασκευή νέων σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Κτιριολογικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου και ενεργειακή αναβάθμιση

Προσωπικό διδάσκοντες, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί και Τεχνικοί

Ανανέωση εκπαιδευτικού και ερευνητικού εργαστηριακού εξοπλισμού

Μέγιστος αριθμός εισακτέων ανά τμήμα πχ 200

Φοιτητική Μέριμνα ECO ΑΜΕΑ

Βαριά συντήρηση Φοιτητικών Εστιών, γκρέμισμα σεισμόπληκτων, ανέγερση νέων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα

Αξιοποίηση Ταμείου Ανάκαμψης και νέας προγραμματικής περιόδου. Ειδικός άξονας χρηματοδότησης για Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Οικονομική ενίσχυση διοργάνωσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών | B’ φάση 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & θερινά σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Ιδρύματος για το Β΄Εξάμηνο του έτους 2023, (απόφαση της αριθμ. 866/06.06.2023 Συνεδρίασης της Επ. Ερευνών). Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για διοργάνωση συνεδρίου/εκδήλωσης κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2023 και η οποία θα είναι ανοιχτή από 08.06.2023 έως 30.06.2023. Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου/εκδήλωσης μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: https://research.upatras.gr/synedria_2023_b/

9-11 Ιουνίου 2023 | 3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία»

Το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία» διοργανώνεται

από την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ο.) και το Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και θα διεξαχθεί από 9 έως 11 Ιουνίου 2023 στο Συνεδριακό́ και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: www.livemed.gr. Το Συνέδριο θα προβάλλεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr

11.6.2023 | ΕΦΑΕΛ 1983-2023 «40 Χρόνια Ιστορικής Πορείας και Πολιτιστικού Έργου»

Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αιγιάλειας, θα πραγματοποιηθεί η Εναρκτήρια Εκδήλωση για τα «40 Χρόνια από την Ιστορική Ίδρυση της Εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ελίκης». Κεντρική Ομιλήτρια της εκδήλωσης είναι η Πρόεδρος της ΕΦΑΕΛ και Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος Αρχαίας Ελίκης Ντόρα Γιαννακοπούλου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Καθηγητή Γεώργιο Παναγιωτάκη, πρώην Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών.

12-13.6.23 | Σεμινάριο EDRAC «Τι έχει απομείνει από τον πανεπιστημιακό θεσμό; η θεσμοποίηση του χρόνου στην ανώτατη εκπαίδευση: προθέσεις, πρακτικές και συνέπειες»

To Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης (https://mahep-upatras.gr), σε συνεργασία με την EDRAC (Éducation, Recherche, Actualités) και με τη στήριξη της AFIRSE (Association Francophone Internationale de Recherche en Sciences de l’Éducation) διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Τι έχει απομείνει από τον πανεπιστημιακό θεσμό; η θεσμοποίηση του χρόνου στην ανώτατη εκπαίδευση: προθέσεις, πρακτικές και συνέπειες». Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο χώρο του Εργαστηρίου (αίθουσα Ιωσήφ Σολομών) του ΤΕΠΕΚΕ Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα (12 και 13 /6) μεταξύ 16.30-20.00. Το σεμινάριο θα έχει υβριδική μορφή και γλώσσες εργασίας θα είναι τα γαλλικά και τα αγγλικά.

Υλοποίηση του α΄ Κύκλου βασικής επιμόρφωσης της πράξης ΜΕΤΩΝ

Ο α’ κύκλος βασικής επιμόρφωσης της πράξης «ΜΕΤΩΝ – Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών» υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 25/05/2023. Η συμμετοχή είναι αθρόα. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος επιτυγχάνεται καθώς δίνεται η ευκαιρία στις φοιτήτριες και στους φοιτητές αλλά και ερευνήτριες/ερευνητές από όλες τις Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου μας να συναντηθούν και να συνεργαστούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και προάγει την διεπιστημονικότητα. Οι εισηγητές, με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και εξοικείωσης με τις κομβικές πτυχές των εννοιών της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσα από πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές έχουν ήδη καταφέρει να ενθουσιάσουν τους συμμετέχοντες. Ο α’ κύκλος βασικής επιμόρφωσης της πράξης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου.

ΜΕΤ: Βράβευση σχολείων στον Τοπικό Διαγωνισμό φωτογραφίας: «Αποτυπώνω τα υδάτινα συστήματα του τόπου μου»

Σε εκδήλωση αφιερωμένη στο νερό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, βραβεύτηκαν τα σχολεία που διακρίθηκαν στον Τοπικό Διαγωνισμό φωτογραφίας «Αποτυπώνω τα υδάτινα συστήματα του τόπου μου». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Δείτε τα βραβευμένα σχολεία:

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-11-28-10/241-vravefsi-sxoleion-ston-topiko-diagonismo-fotografias-apotypono-ta-ydatina-systimata-tou-topou-mou

Ενημέρωση για τις δράσεις του Προγράμματος «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ ξεκίνησαν από την Τρίτη 6/6 από το Γ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πατρέων εργαστήρια για την ευαισθητοποίηση ωφελούμενων των Κ.Α.Π.Η., στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και ατόμων που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηρίων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σε πρώτη φάση η εκκίνηση γίνεται από την Πάτρα και ακολουθούν Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καισαριανή, Αιγάλεω, Αθήνα και Ηράκλειο. Σκοπός είναι η προώθηση της ενεργούς γήρανσης μέσα από τον εθελοντισμό, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:https://www.aeithaleia.gr/el/

Ιούνιος – ο Μήνας Υπερηφάνειας

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας υπερηφάνειας και γιορτάζεται κάθε χρόνο με αφορμή την εξέγερση του Stonewall που έγινε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1969. Ο μήνας υπερηφάνειας έχει ως σκοπό την προώθηση της ορατότητας, της ισότητας και της εκπροσώπησης όλων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Είναι μια αφορμή για να σκεφτούμε πώς στεκόμαστε απέναντι στη διαφορετικότητα και να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην εξάλειψη των διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

JA Start Up»: Βραβεύτηκε φοιτητική εφαρμογή που καταγράφει ανάγκες φιλανθρωπικών οργανισμών σε δωρεές

Φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Πατρών και Αθηνών δημιούργησαν μια εφαρμογή για κινητά που κάνει τις δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς πιο εύκολες, γρήγορες και αποτελεσματικές, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες τους. Η ιδέα τους θα διαγωνιστεί στον πανευρωπαϊκό τελικό νεανικής επιχειρηματικότητας «GEN-E» στην Κωνσταντινούπολη καθώς ξεχώρισε μεταξύ άλλων φοιτητικών startups. Πρόκειται για την εφαρμογή Carexchange, που συλλέγει δεδομένα από φιλανθρωπικούς οργανισμούς για τις ανάγκες τους σε προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν να δουν ποιοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά τους, να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά μέσω συνεργαζόμενων προμηθευτών και να τα δωρίσουν στους οργανισμούς σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια ενημερώνονται για την παράδοση των προϊόντων στον φιλανθρωπικό οργανισμό και έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας και μαζί τους. Η ομάδα που ανέπτυξε την εφαρμογή αποτελείται από τους φοιτητές: Αντώνη Πολίτη από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Κομκότο από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Παρασκευά Σεργιάννη και Αλέξανδρο Καραγιάννη από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διάκριση μελών του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού

Ο Δρ. Σωτήρης Μακρής και η ομάδα του στη Ρομποτική και στους Αυτοματισμούς, του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, βραβεύτηκε πρόσφατα με το Best paper award για την εργασία τους με τίτλο: «Digital Twin for Designing and Reconfiguring Human–Robot Collaborative Assembly Lines» by Niki Kousi, Christos Gkournelos, Sotiris Aivaliotis, Konstantinos Lotsaris, Angelos Christos Bavelos, Panagiotis Baris, George Michalos and Sotiris Makris* Appl. Sci. 2021, 11(10), 4620; https://doi.org/10.3390/app11104620. Στην διαδικασία αξιολόγησης ελήφθησαν υπόψιν όλες οι εργασίες που δημοσιεύθηκαν το 2021 στο Applied Sciences/ Section Robotics and Automation. Η συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε ως νικήτρια μετά από διεξοδική αξιολόγηση της πρωτοτυπίας και της σημασίας των παραπομπών και των λήψεων όλων των εργασιών (https://www.mdpi.com/journal/applsci/awards/1908)

Νέα βίντεο στο διαδικτυακό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών UP web TV

Στο διαδικτυακό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών – UP web TV, δημοσιεύθηκαν οι ακόλουθες νέες συνεντεύξεις, τις οποίες επιμελήθηκε η Μελιώ Κατσιφάρα:

Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα

Aφιέρωμα στο Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα αναφορικά με το ιστορικό πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Harvard, το εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου καθώς και τις πολύτιμες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές εμπειρίες στη ζωή των φοιτητών που συμμετέχουν. Για τους παραπάνω άξονες συζητήσαμε με τον κ. Σ. Ράγκο – Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κ. Ε. Κατσαρέλη – Manager Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα καθώς και με την κ. Π. Σπυριδωνίδη – Φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία παρακολούθησε το περσινό πρόγραμμα. Τη συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=TNsgvTae2VY

Συνέντευξη με τον διεθνή καλοθοσφαιριστή κ. Παναγιώτη Γιαννάκη

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 στις 11:30 έλαβε χώρα η Ημερίδα με θέμα “Αθλητισμός και Υγεία” στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Ημερίδα επιμελήθηκε η ομάδα μπάσκετ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Την έναρξη της Ημερίδας έκανε ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κ. Αλ. Κατσαούνης ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη του λόγου ανέλαβε ο διεθνής καλοθοσφαιριστής κ. Π. Γιαννάκης , ο οποίος ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής. Τη συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=maK0JzBTNPk

