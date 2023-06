Εγκρίθηκε η αδειοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για το Κάστρο Ρίου μετά από ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο- ΚΑΣ) η απαραίτητη αδειοδότηση για το έργο της δυτικής πρόσβασης για άτομα περιορισμένης κινητικότητας αλλά και της διάνοιξης της τάφρου του Κάστρου του Ρίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and culturalinclusion» (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη) .

Οι εντατικές προσπάθειες σε συνδυασμό με όλες τις απαιραίτητες ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη απέδωσαν καρπούς και σύντομα θα βελτιωθεί η δυτική πύλη του κάστρου μετά από δεκαετίες.

«Μετά από επίμονες προσπάθειες και έχοντας δημιουργήσει έναν πλήρη φάκελο τεχνικών μελετών, καθώς με διασφαλισμένη την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Ιταλία, έλαβα τη θετική απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου έπειτα την ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ στην Αθήνα», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Βασικός στόχος είναι να επανέλθει στην φυσική πρότερα κατάσταση η περιμετρική τάφρος ώστε να υπάρχει ομαλή κυκλοφορία των υδάτων πέριξ του κάστρου που σήμερα αποτελούν εστία περιβαλλοντικών προβλημάτων πάσης φύσεως.

«Μέλημά μας είναι η εμπρόθεσμη υλοποίηση και αυτού του έργου με σύννομες πάντα διαδικασίες. Αυτό που μας δίνει δύναμη είναι η καλή συνεργασία των υπηρεσιών, των συμβούλων, του εξειδικευμένου προσωπικού, των εργολάβων που με τη συντονιστική επιμέλεια και εργασία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη προχωράμε με αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.

Σε κάθε περίπτωση εντός του 2023 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οφείλει να ολοκληρώσει μια σειρά διακρατικών έργων Interreg Ελλάδα – Ιταλία, τα οποία έχει «τρέξει» και απαιτείται συνεργασία και σωστός προγραμματισμός.