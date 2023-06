Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μπ. Ομπάμα – «Οι αξίες που και οι δυο μοιραζόμαστε αντηχούν πιο δυνατά στην Ελλάδα»

Με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας, συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτηση του στο twitter στα αγγλικά ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την συζήτηση που είχαν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και σημείωσε:

“Ήταν μεγάλη χαρά να μιλήσω με τον Μπαράκ Ομπάμα σήμερα στην Αθήνα. Οι αξίες που και οι δύο μοιραζόμαστε και που αντηχούν ίσως λίγο πιο δυνατά εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία, ήταν το κοινό νήμα στη συζήτησή μας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και οι νέοι μας σήμερα. Ανυπομονώ να τον υποδεχτώ ξανά σύντομα”.

Να σημειωθεί ότι το απόγευμα στις 17:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συζήτηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μεταξύ του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και του Προέδρου του ΙΣΝ Ανδρέα Δρακόπουλου στο πλαίσιο του SNF Nostos Conference, για τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών.

Η ανάρτηση του κ.Μητσοτάκη στα αγγλικά είναι η εξής:

“A true pleasure to speak with @barackobama in Athens. Our shared values, resonating perhaps a bit more here, the birthplace of democracy, were the common thread in our discussion on the very real challenges our societies and youth face. I look forward to welcoming him again soon”.

Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης (και τον Ιερό Βράχο) επισκέφτηκαν χθες, Τετάρτη 21 Ιουνίου, ο Μπαράκ Ομπάμα με την οικογένειά του, τη σύζυγό του Μισέλ και τις δύο κόρες τους. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στη χώρα μας για τη συνάντηση του «Obama Foundation Leaders» που πραγματοποιήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητή Νικόλαο Σταμπολίδη, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη χθεσινή ξενάγηση που του έκανε στο Μουσείο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «εξαιρετικός και άψογος», όπως όλη η οικογένεια, η αδελφή του, αλλά και η συνοδεία του, και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά πράγματα, κάποια από τα οποία θυμόταν από την προηγούμενη επίσκεψή του στο Μουσείο και ήθελε να ξαναδεί. Επίσης, του άρεσε η καινούργια διευθέτηση της αρχαϊκής αίθουσας, καθώς θυμόταν αρκετά από εκεί, όπως, για παράδειγμα, τα αρχαϊκά χρώματα.

Όπως πληροφόρησε ο καθηγητής το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο τμήμα του Μουσείου όπου φιλοξενούνται οι πέντε από τις έξι Καρυάτιδες του Ερεχθείου -η έκτη βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο- ο κ. Ομπάμα, βλέποντας την κενή θέση, ρώτησε «γιατί δεν ζητάτε και την έκτη Καρυάτιδα;». «Εμείς επικεντρωνόμαστε μόνο στα Παρθενώνεια Γλυπτά», του απάντησε ο κ. Σταμπολίδης. Αλλά και για το ελληνικό αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα έδειξε ενημερωμένος πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είπε ότι το γνωρίζει, γιατί υποθέτω θα του το είχε πει και ο Δ. Παντερμαλής στην επίσκεψή του το 2016. Του μίλησα για τον αείμνηστο Δ. Παντερμαλή, ότι δεν είναι πια μαζί μας και ότι ήταν σοφός δάσκαλος και ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε να φτιάξει το Μουσείο. “Το γνωρίζω”, είπε, γιατί είχε μία πολύ καλή ξενάγηση μαζί του τότε», συμπλήρωσε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης.

«Επίσης, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κι εκείνος και η σύζυγός του για τα κοινωνικά θέματα του 5ου αι. π.Χ., πράγματα που συζητήθηκαν στην αίθουσα του Παρθενώνα, ιδιαίτερα για τη δημοκρατία, γιατί ο Παρθενώνας είναι το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού και της δημοκρατίας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταμπολίδης, ο οποίος παρουσίασε στους διάσημους επισκέπτες πολλές λεπτομέρειες που συχνά δεν φαίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. «Κυρίως στη ζωφόρο, του έδειξα μερικά πράγματα και του εξήγησα πως αν δεν τα βλέπουμε σε αυτό το ύψος που είναι πολύ κοντά μας σήμερα, δεν θα τα έβλεπαν και στα 10-12 μέτρα όταν βρίσκονταν πάνω στον τοίχο του σηκού. Και επομένως ότι όλη αυτή η σκέψη ή μάλλον η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του να βάλεις μία σύγχρονή σου “παρέλαση”, όπως ήταν τα Παναθήναια, σε έναν ναό που μέχρι τότε είχε μόνο μυθολογικά θέματα, αυτό μπορούσε και από την “αντιπολίτευση” του Περικλή να θεωρηθεί ύβρις. Επομένως γι’ αυτό τα τοποθέτησαν επάνω με όλες τις λεπτομέρειες, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανύψωνε το πολίτευμα και τη δημοκρατία τους στα μάτια των Θεών», τόνισε ο κ. Σταμπολίδης.

Όσον για το αν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εκθέματα, είπε πως «μερικές φορές πήγαινε ο ίδιος σε αντικείμενα, θυμόταν και έδειχνε πράγματα, όπως για παράδειγμα το χρώμα. Η σύζυγος και τα παιδιά ξετρελαίνονταν κυρίως με τη σωματικότητα των αγαλμάτων και ιδιαίτερα με τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, με τις λεπτομέρειες», ανέφερε ο κ. Σταμπολίδης.

Σήμερα ο κ. Ομπάμα θα συμμετάσχει στο Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «SNF Nostos Conference» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.