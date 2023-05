Την τελευταία της πνοή άφησε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll» Τina Turner, σύμφωνα με την Telegraph.

Η Turner ήταν μία από τις από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστή για τις επιτυχίες της όπως το “What’s Love Got to Do with It” και το “(Simply) The Best”.