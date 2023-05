H αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη, παρακολούθησε μια εξαιρετική παράσταση κι έγραψε στο fb:

Είχαμε την μεγάλη χαρά να δούμε στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ την σπουδαία χορογράφο και Performer, Εύα Γεωργιτσοπούλου, στην νέα εξαιρετική δουλειά της, “A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1” ένα κινητικό εγκώμιο στη ρομαντική αγάπη που ξεδιπλώνει την κρυφή πτυχή της αγάπης, πέρα από τις ρίζες της πατριαρχίας, για να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αγάπης αυτής καθεαυτής. Πολλά συγχαρητήρια στην Εύα για την καταπληκτική παράσταση και σε όλους τους συντελεστές!