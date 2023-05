Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

24.5.23 | Τελετή Αναγόρευσης της Συγγραφέως Αθηνάς Χ. Κακούρη, σε Επίτιμη Διδάκτορα

Η Συγγραφέας Αθηνά Χ. Κακούρη, θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Κατερίνα Κωστίου, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα από την Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα και η περιένδυσή της από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της τιμώμενης με τίτλο: «Το Ιστορικό Μυθιστόρημα: «Ιστορικό» ή «Μυθιστόρημα»;» Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/teleti- anagorefsis-tis-syngrafeos- athinas-ch-kakouri-se-epitimi- didaktora-24-5-2023/

Διευκόλυνση των φοιτητών/τριών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄αριθ. 129/15.5.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

26.5.23 | Παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Σύλλογο Ελληνικών παραδοσιακών χορών Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2023» του Πανεπιστημίου Πατρών που διοργανώνει η Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.), στις 26 Μαΐου 2023, ώρα 8:00 το βράδυ, στο μεγάλο αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Στην εκδήλωση με τίτλο «Ελληνικός παραδοσιακός χορός: Απ’ άκρη σ’ άκρη ζωντανός», θα συμμετέχουν πάνω από 200 χορευτές και χορεύτριες του Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π. (φοιτητές, φοιτήτριες, εργαζόμενοι, παιδιά εργαζομένων καθώς και φίλοι). Έχει επίσης προσκληθεί η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών να ερμηνεύσει αντιπροσωπευτικά τραγούδια, η Ένωση Κυπρίων Αχαΐας να παρουσιάσει χορούς της Κύπρου και ο Φάρος Ποντίων Πατρών με χορούς των Ελλήνων προσφύγων του Πόντου. Όλη την εκδήλωση συνοδεύει πολυμελής ορχήστρα με πολλά παραδοσιακά όργανα και ερμηνευτές. Η παράσταση έχει σκοπό να αναδείξει την αξία και τη σημασία της ζωντανής μουσικής και χορευτικής παράδοσης του Ελληνισμού σήμερα. Όπως αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου κα Ευσταθία Ηλιοπούλου, θα παρουσιαστούν χοροί και τραγούδια από την Κεφαλονιά ως τα βάθη της Μικράς Ασίας και από την Κύπρο και την Κρήτη ως τη Θράκη και το Μωριά. Θα αναδειχθούν και θα τιμηθούν γεωγραφικές περιοχές με πλούσια μουσική παράδοση και χορευτική διαδικασία, θυμίζοντας και γνωρίζοντας στον θεατή το τρίπτυχο Χορός-Μουσική-Τραγούδι. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γρηγόριος Μικρώνης.

Έναρξη Εκπαίδευσης & κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας | Πράξη ΜΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την Έναρξη του α΄ Κύκλου βασικής επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών, στο πλαίσιο της πράξης ΜΕΤΩΝ – «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών». Βασικός στόχος του ΜΕΤΩΝ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων σε βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας και η εξοικείωσή τους με τις κομβικές πτυχές των εννοιών της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Διοικητικού Προσωπικού

Ολοκληρώνεται η δράση «Υλοποίηση σχεδίου εκπαίδευσης ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών/τριών: σεμινάρια & εργαστήρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» της χρηματοδοτούμενης Πράξης ΜΟΔΙΠ, με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος με την υλοποίηση των τελευταίων δύο προγραμμάτων με τίτλο «Στρατηγικός & Επιχειρησιακός προγραμματισμός» και «Παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομίας», τα οποία θα υλοποιηθούν ως εξής:

1. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Στρατηγικός & Επιχειρησιακός προγραμματισμός» (29/5 – 30/5/23 & 1,2 & 7/6/23)

Υποβολή Δηλώσεων: https://forms.gle/ 5WDj4jCmifvuh4SP7 μέχρι το αργότερο την Δευτέρα 22/5/2023

2. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομίας» (26/6 – 30/6/23 & 3/7 – 7/7/23)

Υποβολή δηλώσεων: https://forms.gle/ 5CDVHAAtNuDU37dQ7 μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 31/5/2023

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι επιλεχθέντες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ στα τηλέφωνα 2610997239 και 2610969631 και στο email: modipsecr@upatras.gr

Σεμινάριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: «Sea-river interactions within a microtidal environment: dynamics understanding for proper work design» και απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες άλλων Τμημάτων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης», με ομιλητή τον κ. Maurizio Brocchini, Καθηγητή Υδραυλικής και Μηχανικής των Ρευστών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Università Politecnica delle Marche της Ιταλίας. Δεν απαιτείται προεγγραφή για την συμμετοχή στην εκδήλωση.

29 – 30.5.23 | Διεξαγωγή Hackathon & Πρόσκληση Συμμετοχής

Η ερευνητική ομάδα Network Architecture & Management (NAM) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών διοργανώνει διήμερο ΙοΤ Hackathon στις 29-30/5/23. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες με την προϋπόθεση ότι είναι 4ο έτος ή μεγαλύτερο, σε μεταπτυχιακούς και τελειόφοιτους ενώ συνίσταται να είναι εξοικειωμένοι σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://forms.gle/ jcp9EZUfnrtyaeuf6 . Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες σε αριθμό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δήλωσης σε συνδυασμό με την εμπειρία πάνω στις σχετικές τεχνολογίες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι η Τρίτη 23/5 ώρα 16:00. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν την επόμενη ημέρα. Περισσότερα: https://discord.gg/Df3tdnCFJ2

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: «Cognition in Ancient Greek Philosophy and its Reception: Interdisciplinary Approaches»

Στις 24 και 25 Μαΐου 2023 διοργανώνεται από την Μελίνα Γ. Μουζάλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και με χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ Παν. Πατρών, το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Cognition in Ancient Greek Philosophy and its Reception: Interdisciplinary Approaches», στο οποίο θα συμμετάσχουν φιλόσοφοι της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητος και διακεκριμένοι νευροεπιστήμονες, νευρολόγοι, νευροβιολόγοι και νευροψυχίατροι, προκειμένου να παρουσιάσουν θέματα που εξετάζουν τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην διαδικασία της γνώσεως, όπως αποτυπώνονται στο πεδίο της αρχαίας φιλοσοφίας και της πρόσληψής της στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή, την σχέση συναισθημάτων και γνώσεως, την σχέση της εμπειρίας με την γνώση, τον ρόλο των αισθήσεων, τον νου και την νόηση, και γενικότερα ζητήματα αλληλεπιδράσεως της φυσιολογίας και της ανατομίας με τους ψυχολογικούς γνωσιακούς μηχανισμούς. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με κέντρο τεχνικής υποστήριξης το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

17 & 31.5.23 | Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU εκπαίδευση/κατάρτιση – «Ανοικτά Εκπαιδευτικά Συμβούλια»

Μια καινοτόμο εκπαιδευτική συνάντηση διοργανώνει στις 17 και στις 31 Μαΐου η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δράσης Μυστήριο 7 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU. Πρόκειται για τα «Ανοικτά Εκπαιδευτικά Συμβούλια», με προσκεκλημένους/ες ειδικούς/ες ομιλητές/τριες, που θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν με το κοινό σημαντικά για την πόλη κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, θέματα πολιτισμού, υγείας και καθημερινότητας, όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του προγράμματος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών UPFM

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού (UPFM, 103.7MHz) με νέους μουσικούς παραγωγούς για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο link:

https://docs.google.com/forms/ d/ 1TzylL9o5uXO50iVwTqAPWsfQUjZ_ Ye_PV7YKa3M-cJs/viewform?edit_ requested=true, ή στη σελίδα του σταθμού: https://upfm.upatras.gr/ μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.

Σχετικό βίντεο: https://youtu.be/P8SHdGkhpEg

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 962394, 2610 996675 ή στο email: upfm@upatras.gr

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών | Νέα Κυκλοφορία Βιβλίου

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών το βιβλίο του Γιώργου Σαγκριώτη με τίτλο: «Οι τρεις Κριτικές του Kant. Ένας οδηγός πλοήγησης». Αναλυτικές πληροφορίες: https://publications.upatras. gr/books/135

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/