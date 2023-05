Παγκόσμια περιβαλλοντική καινοτομία από την Βιολάντα! – Δημιουργεί το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα!

Η Βιολάντα καινοτομεί και πρωτοπορεί όχι μόνο σε επίπεδο προϊόντων αλλά και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δημιουργώντας στη Λάρισα το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα. Η παγκόσμια περιβαλλοντική καινοτομία έγκειται στο γεγονός πως η πρωτοποριακή βιομηχανία μπισκότων, μέσω της μοναδικής συνδυαστικής τεχνολογίας «Βιολάντα steam free», έχει καταργήσει τις καμινάδες ρύπων στη γραμμή παραγωγής αλλά και τις καμινάδες αποβολής υδρατμών και θερμών αερίων μέσω ειδικών αναλλακτών νερού γεωθερμίας.

Η καινοτόμα τεχνολογία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη βιομηχανία μπισκότων, έγκειται σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ανήκει στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Βιολάντα, κ. Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, ο οποίος έπειτα από πολυετή σχεδιασμό, σε συνεργασία με μηχανικούς και στελέχη της εταιρείας, ανέπτυξαν και έθεσαν σε λειτουργία την «πράσινη» τεχνολογία, η οποία μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε σήμερα… ένα αύριο πιο βιώσιμο για όλους!

Η επένδυση πραγματοποιείται στην Λάρισα και ολοκληρώνεται περί τα μέσα Ιουνίου ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές παραγωγές με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το ύψος της επένδυσης έφτασε τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ και το εργοστάσιο θα παράγει σε πλήρη ανάπτυξη 2,5 χιλιάδες τόνους μπισκότα ετησίως. Η νέα γραμμή παραγωγής που εγκαταστάθηκε στο πράσινο εργοστάσιο της Βιολάντα θα παράγει τα παρακάτω μπισκότα:

1) Πτι - Μπερ

2) Digestive

3) Cookies Full 45

4) Μπισκότα με 3 Υλικά

Η νέα τεχνολογία που ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία για πρώτη φορά η Βιολάντα, φέρει 100% Ελληνική υπογραφή και αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία για νέο τεχνολογικό επαναπροσδιορισμό, πολλών ψηνόμενων προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικότερα, για την επιτυχή κατάργηση των καμινάδων ρύπων κατασκευάστηκε καθετοποιημένος ηλεκτροτροφοδοτούμενος φούρνος τούνελ υποστηριζόμενος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( φωτοβολταϊκά κ.α.) καταργώντας έτσι κάθε καύσιμη ύλη και εκμηδενίζοντας την εκπομπή ρύπων. Για την κατάργηση των καμινάδων αποβολής υδρατμών και θερμών αερίων θερμοκηπίου σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και εγκαταστάθηκαν ειδικοί εναλλάκτες νερού οι οποίοι μέσω γεωθερμίας ψύχουν διαιρετικά τους υδρατμούς με αποτέλεσμα την υγροποίηση τους. Τα οφέλη που προκύπτουν από την παραπάνω εφαρμογή είναι αφενός μεν η κατάργηση των καμινάδων υδρατμών, με αποτέλεσμα τον άμεσο περιορισμό αποβολής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αφετέρου η δωρεάν παραγωγή ζεστού νερού, αρκετό για την υπερκάλυψη των αναγκών του εργοστασίου.

Οι καινοτόμες πρακτικές της τρικαλινής Μπισκοτοποιίας καθιστούν τη Βιολάντα πρωταγωνιστή στην αειφόρο ανάπτυξη!

Η Βιολάντα διατηρώντας ακέραιη την εταιρική κουλτούρα της και λαμβάνοντας υπόψιν το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη και την ταχύτητα των κλιματικών μεταβολών κατήργησε τόσο τις καμινάδες ρύπων όσο και τις καμινάδες θερμών αερίων εκμηδενίζοντας σχεδόν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς και τα ισοδύναμα (CO2e) που προκαλούνται άμεσα από τη παραγωγή ενός προϊόντος.

Παράλληλα, με την ως άνω τεχνολογία εκλογικεύεται αισθητά το κόστος παραγωγής, καθώς λόγω της υποστηριζόμενης ηλεκτροτροφοδοτησης μέσω ΑΠΕ, μειώνεται σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Με τη νέα τεχνολογία κατάργησης καμινάδων «Βιολάντα steam free», η Τρικαλινή Μπισκοτοποιία δημιουργεί ένα από τα πιο πράσινα εργοστάσια, μειώνοντας δραστικά το δικό της αποτύπωμα άνθρακα, θέτοντας τις βάσεις για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η καινοτόμα τεχνολογία που ανέπτυξε η Βιολάντα, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη πως η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα και να προστατεύσει το περιβάλλον… γιατί there is no planet B!