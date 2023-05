Οι ταινίες της εβδομάδας στα Options cinemas!

Οι ταινίες από 25/05/2023 έως 31/05/2023 στα Options Cinemas Πάτρας έχουν ως εξής:

Η Μικρή Γοργόνα (Υποτιτλ.) / The Little Mermaid

Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ είναι η αγαπημένη ιστορία της Άριελ, μιας όμορφης και ζωηρής νεαρής γοργόνας με δίψα για περιπέτεια. Η μικρότερη από τις κόρες του Βασιλιά Τρίτωνα και η πιο τολμηρή, η Άριελ λαχταράει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα, και ενώ επισκέπτεται την επιφάνεια, ερωτεύεται τον γεμάτο ζωντάνια Πρίγκιπα Έρικ. Παρόλο που οι γοργόνες απαγορεύεται να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους, η Άριελ πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της. Κάνει συμφωνία με την κακιά μάγισσα της θάλασσας Ούρσουλα, η οποία της δίνει μια ευκαιρία να δει πως είναι η ζωή στη στεριά, αλλά τελικά βάζει τη ζωή της – και το στέμμα του πατέρα της – σε κίνδυνο.

Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ

Ηθοποιοί: Χάλι Μπέιλι, Τζόνα Χάουερ-Κινγκ, Νόμα Ντουμεζουένι, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μελίσα ΜακΚάρθι

Διάρκεια: 2.00’

Είδος ταινίας: Περιπέτεια

Kandahar: Σημείο Διαφυγής // Kandahar | Trailer

Kandahar: Σημείο Διαφυγής

Όταν η ταυτότητα ενός πράκτορα της CIA αποκαλύπτεται μαζί με την μυστική του αποστολή, θα δώσει μάχη με το χρόνο προκειμένου να δραπετεύσει προτού τον εντοπίσουν οι ειδικές δυνάμεις του Αφγανιστάν. Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί τη βοήθεια του διερμηνέα του, ο οποίος μπορεί να έχασε τον γιο του από τους Ταλιμπάν, αλλά κατηγορεί τις δυτικές δυνάμεις για τη συνέχιση του αιματοκυλίσματος.

Σκηνοθεσία: Ρικ ΡόμανΒο

Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, ΝέιβιντΝέγκαμπαν, Αλί Φαζάλ, ΜπαχαντόρΦολάντι, ΤράβιςΦίμελ, ΝίναΤουσάντ-Γουάιτ

Διάρκεια: 2.00’

Είδος ταινίας: Περιπέτεια

Kompromat – Official Trailer | Starring Gilles Lellouche and Joanna Kulig

Kompromat

O Ματιέ, ένας ασυνήθιστος και αφοσιωμένος διπλωμάτης δέχεται μια απόσπαση στο Ιρκούτσκ ως επικεφαλής της Alliance Française της Σιβηρίας.

Ελπίζει ότι η αλλαγή αυτή θα είναι καλή για την οικογένειά του και τον γάμο του… Σύντομα όμως οι επιλογές του τον φέρνουν σε αντίθεση με τις τοπικές αρχές.

Σκηνοθεσία: Jerome Salle

Παίζουν: Gilles Lellouche, Joanna Kulig

ΥΠΝΩΤΙΣΤΕΣ (HYPNOTIC) Trailer Greek Subs

Υπνωτιστές / Hypnotic

Αποφασισμένος να βρει την εξαφανισμένη κόρη του, ο ντετέκτιβ Ντάνι Ρουρκ (Μπεν Άφλεκ) βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μία σειρά απίστευτων γεγονότων, ενώ παράλληλα ερευνά μια σειρά από ληστείες τραπεζών. Θα φτάσει να αμφισβητήσει τα πιστεύω του και όσα γνωρίζει μέχρι τώρα για τα πάντα και τους πάντες στον κόσμο του. Με τη βοήθεια της Νταϊάνα Κρουζ (Άλις Μπράγκα), μίας προικισμένης μέντιουμ, ο Ρουρκ καταδιώκει και καταδιώκεται ταυτόχρονα από έναν φονικό άνδρα (στον ρόλο ο Γουίλιαμ Φίχτνερ) – τον μοναδικό άνθρωπο που πιστεύει ότι κρατά το κλειδί για την εύρεση του χαμένου κοριτσιού – μόνο για να ανακαλύψει περισσότερα από όσα περίμενε.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Ηθοποιοί: Μπεν Άφλεκ, Άλις Μπράγκα,Γουίλιαμ Φίχτνερ, Τζ. Ντ. Μπάρντο, Χάλα Φίνλεϊ, Τζάκι Ερλ Χέλεϊ

Διάρκεια: 1.33′

Είδος ταινίας: Μυστηρίου / Θρίλερ

Η ΕΛΑ ΜΠΕΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΗΣ (ELLA BELLA BINGO) | Official Trailer

Η Έλα Μπέλα Και Τα Μαγικά Της (Μεταγλ.) / Ella Bella Bingo

Η Έλλα Μπέλλα Μπίνγκο μαθαίνει πως ο καλύτερός της φίλος, ο Χένρυ, δεν έχει πάει ποτέ σε τσίρκο, και αποφασίζει να του φτιάξει ένα! Η ενθουσιασμένη Έλλα Μπέλλα περιμένει πως και πως ότι το νούμερό της στην παράσταση θα την κάνει το επίκεντρο της προσοχής. Σκοπεύει να δείξει σε όλους ένα φανταστικό, μαγικό κόλπο: Θα κάνει τον Χένρυ να εξαφανιστεί! Τη μέρα όμως που το τσίρκο είναι έτοιμο για την παράσταση, ένα νέο παιδί, ο Τζώνι, μετακομίζει στη γειτονιά. Έρχεται με μια καταπληκτική ιδέα, να κάνουν μαζί με τον Χένρυ ένα -καθηλωτικό- ποδηλατικό κόλπο. Ο Χένρυ τον θαυμάζει τόσο πολύ, που η Έλλα Μπέλλα νιώθει πως κινδυνεύει να χάσει τον καλύτερό της φίλο. Η αγανάκτησή της μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν ο Τζώνι δίνει στον Χένρυ ένα καινούριο ποδήλατο. Η Έλλα Μπέλλα δεν μπορεί να αντέξει ούτε λεπτό παραπάνω και λέει στον Χένρυ πως θα πρέπει να διαλέξει, ή αυτή ή τον Τζώνι. Στην ιδέα πως θα πληγώσει κάποιον, ο Χένρυ το σκάει… Εξαφανίζεται στ’ αλήθεια! Η Έλλα Μπέλλα πλέον δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να ψάξει για τον φίλο της μαζί με τον εχθρό της, τον Τζώνι. Πρέπει, ενωμένοι, να καταφέρουν να βρουν τον Χένρυ. Η Έλλα πρέπει να σώσει το τσίρκο, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να σώσει τη φιλία τους. Τα παιδιά θα κάνουν μαζί ένα ταξίδι, όπου και οι τρεις τους θα γνωρίσουν την πραγματική μαγεία της φιλίας.

Σκηνοθεσία: Άτλε Μπλάκσεθ, Φρανκ Μόσβολντ

Ηθοποιοί: κούγονται οι: Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Άρης Κυπριανού, Ζωή Κυπριανού, Νάτια Χαραλάμπους, Λουίζα Μιχαηλίδου, Μάριαν Κυπριανού, Πέτρος Κονόμου, Θανάσης Δρακόπουλος, Γιώργος Ευαγόρου, Εύρος Βασιλείου, Σκεύος Πολυκάρπου, Γιώργος Ευαγόρου, Μάρκος Δρουσιώτης

Διάρκεια: 1.15’

Είδος ταινίας: Περιπέτεια

FAST X | Official Trailer

Fast X

Το τέλος του δρόμου αρχίζει. Οι Μαχητές των Δρόμων αποκτούν τη δέκατη ταινία τους, το Fast X, λανσάροντας τα τελευταία κεφάλια μίας από τις πιο δημοφιλείς σειρές παγκοσμίως, η οποία διανύει την τρίτη δεκαετία της και συνεχίζει δυναμικά με τους ίδιους βασικούς πρωταγωνιστές και χαρακτήρες, όπως όταν ξεκίνησε. Μετά από πολλές αποστολές και ενάντια σε απίθανα εμπόδια, ο Ντομ Τορέτο (Βιν Ντίζελ) και η οικογένεια του έχουν ξεγελάσει και ξεπεράσει κάθε αντίπαλο στο διάβα τους. Τώρα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πιο φονικό εχθρό. Μία τρομαχτική απειλή ξεπροβάλλει από τα σκοτάδια του παρελθόντος, διψάει για εκδίκηση, σκοπεύει να διαλύσει αυτή την οικογένεια και να καταστρέψει μια για πάντα όλους όσους και όλα όσα αγαπάει ο Ντομ.

Σκηνοθεσία: Λουί Λετεριέ

Ηθοποιοί: Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρέζ Γκίμπσον, Κρις “Λούντακρις” Μπρίτζες, Τζέισον Μομόα, Νάταλι Εμμάνιουελ, Τζορντάνα Μπρούστερ, Τζον Σένα, Τζέισον Στέιθαμ, Σανγκ Κανγκ, Άλαν Ρίτσον, Ντανιέλα Μελκιόρ, Σκοτ Ίστγουντ, Έλεν Μίρεν, Σαρλίζ Θερόν, Μπρι Λάρσον, Ρίτα Μορένο

Διάρκεια: 2.00’

Είδος ταινίας: Περιπέτεια

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 3 (Guardians Of The Galaxy Vol. 3) – Official Trailer

Φύλακες Του Γαλαξία 3 / Guardians Of The Galaxy Volume 3

Στη νέα ταινία ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 3 των Marvel Studios, η αγαπημένη μας παρέα με τους ασυμβίβαστους ήρωες, είναι λίγο διαφορετική. Ο Peter Quill, που θρηνεί ακόμα την απώλεια της Gamora, πρέπει να συσπειρώσει την ομάδα του να υπερασπιστούν το σύμπαν αλλά και να προστατέψουν έναν από τους δικούς τους. Μια αποστολή που εάν δεν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στο τέλος της ομάδας όπως την γνωρίζαμε έως τώρα.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γκαν

Ηθοποιοί: Κρις Πρατ, Ζόε Σαλντάνα, Ντέιβ Μπατίστα, Κάρεν Γκίλαν, Πομ Κλεμεντιέφ, Βιν Ντίζελ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Σον Γκαν, Τσακ Ιβούτζι, Γουίλ Πούλτερ, Μαρία Μπακάλοβα

Διάρκεια: 2.00’

Είδος ταινίας: Περιπέτεια

SUPER MARIO BROS. H TAINIA (THE SUPER MARIOS BROS. MOVIE) | Official Trailer (Υποτιτλ.)

Super Mario Bros. Η Ταινία / Super Mario Bros. The Movie

Ενώ επιδιορθώνουν έναν αγωγό ύδρευσης, δύο υδραυλικοί από το Μπρούκλιν, ο Μάριο και ο αδελφός του Λουίτζι, μεταφέρονται μέσα από έναν μυστηριώδη σωλήνα σε έναν μαγικό νέο κόσμο. Όταν τα δύο αδέλφια χωριστούν, ο Μάριο ζει μία επική περιπέτεια αναζήτησης του Λουίτζι. Με τη βοήθεια του μανιταριού Τοντ και μετά την εντατική εκπαίδευση στη μάχη με την αρχηγό του Μανιταροβασιλείου Πριγκίπισσα Πιτς, ο Μάριο επιστρατεύει τις δικές του δυνάμεις και αναλαμβάνει δράση.

Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ

Ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσάρλι Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Σεθ Ρόγκεν, Φρεντ Άρμισεν, Σεμπάστιαν Μανισκάλκο, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον, Τσαρλς Μαρτινέτ

Διάρκεια: 1.32’

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τις αίθουσες που θα προβάλλονται οι ταινίες πατώντας εδώ.

