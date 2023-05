«SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1» στο θέατρο Απόλλων

Η Πατρινή χορογράφος, Εύα Γεωργιτσοπούλου, μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ με το νέο της έργο «SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1» για 2 παραστάσεις: Κυριακή 28 Μαΐου και Δευτέρα 29 Μαΐου 8μμ, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η παράσταση σύγχρονου χορού, A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1, είναι ένα κινητικό εγκώμιο στη ρομαντική αγάπη, όπου οι στερεοτυπικές αφηγήσεις για τον έρωτα υπολείπονται.

Από τη συνταρακτική διαπίστωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή για το ακατανίκητο του έρωτα μέχρι τη σπαρακτική ερμηνεία της WhitneyHouston στο “I willalwaysloveyou”, προκύπτει το εξής: η ερωτική συνθήκη πυροδοτείται με τη συνάντηση, εκτυλίσσεται ανάλογα με τον ιδιαίτερο τρόπο που οι ερωτευμένοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και παραμένει υπόθεση για δύο.

Τι γίνεται όμως όταν το αισθαντικό περιβάλλον -σημείο αναφοράς αποδομείται και ο έρωτας περιγράφεται ταυτόχρονα όχι από δύο, αλλά από τρία γυναικεία σώματα στη σύγχρονη εποχή;

Μέσα από την αναλυτική έρευνα για τη σύγχρονη αντανάκλαση του ρομαντισμού, το έργο “A signalthattravelsdownthroughyourheartepisode #1” ξεδιπλώνει- μέσω του κινητικού του λεξιλογίου- την κρυφή πτυχή της αγάπης, πέρα από τις ρίζες της πατριαρχίας για να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αγάπης αυτής καθαυτής.

ΣΥΛΛΗΨΗ & ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: Εύα Γεωργιτσοπούλου

ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ: So Young H. Kim (Σο Γιανκ Χ. Κιμ)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Σεβαστή Ζαφείρα, TamaeYoneda (ΤαμάεΓιονέντα), Εύα Γεωργιτσοπούλου

ΜΟΥΣΙΚΗ: Νεφέλη Λυσιμάχου

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΣτέβηΚουτσοθανάση

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Νεφέλη Περιφάνου

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: NephewDesignStudio

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΓΡΑΦΙΑ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Cultópia

Η παραγωγή A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πληροφορίες στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων

Τηλέφωνο 2610273613 -Προπώληση εισιτηρίων από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Εύα Γεωργιτσοπούλου – Χορογράφος &Performer

Η Εύα Γεωργιτσοπούλου γεννήθηκε στην Ελλάδα ( Πάτρα ) το 1990 και διαμένει στο Βερολίνο. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης το 2013. Το έτος 2013-2014 φοίτησε στο DanceworkshopGaaton στο Ισραήλ όπου εκπαιδεύτηκε στην τεχνική “GAGA” του χορογράφου OhadNaharin και συνεργάστηκε σε δημιουργίες των NoaZuk, OhadFishof&ShlomiBitton. Στη συνέχεια έλαβε υποτροφία από την ομάδα KibbutzContemporaryDanceCompany υπό τη διεύθυνση του RamiBeer και παρέμεινε ως εκπαιδευόμενη της ομάδας.

Ως χορεύτρια- περφόρμερ συνεργάστηκε με το Χοροθέατρο Οκτάνα και την Hellenic DanceCompany(κατά την φοίτησή της στην Ελλάδα) ενώ έπειτα ως επαγγελματίας στη Γερμανία με τους CiaSoniaRodriguez, Inside The BodyPerformingArts, FranticsDanceCompany, JudithSanchezRuiz, EdivaldoErnesto και από το 2016 έως το 2021 με την ομάδα χορού Αερίτες της Πατρίσιας Απέργη.

Ως βοηθός χορογράφου συνεργάστηκε με την Πατρίσια Απέργη στα έργα Prometheus and the Rebels of Today για την ομάδα χορού CompagniaEgriBiancoDanza (2017), CitizensDefeated-in the framework of EpidaurusLyceum (2018), ReturnTripAthens/ ReggioEmiliaFonderia για τους χορευτές του AgoraCoaching Project (2019) και ως καλλιτεχνική συνεργάτιδα στο έργο NationalAdulthood/ Σκαλκώτας- Ελληνικοί Χοροί για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2021). Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Ρήγο ως βοηθός χορογράφου στη χορογραφία του Μπολερό του συνθέτη Μορίς Ραβέλ για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2021).

Από το 2019 εως σήμερα συνεργάζεται ως περφόρμερ στα ρεπερτοριακά έργα Nobody, Tannhäuser, in C της ομάδας σύγχρονου χορού SashaWaltz&Guests καθώς και στις καινούριες παραγωγές της ομάδας SYM-PHONIE MMXX (2022) και »Beethoven 7« (2023).

Οι χορογραφικές της δημιουργίες ξεκίνησαν να παρουσιάζονται σε Ελλάδα και Γερμανία το 2015. Το έργο της “BadTrip” παρουσιάστηκε στο AthensVideoDanceProject 2016. Τοσόλο “MiTerra” παρουσιάστηκεστουςφορείςKatapult Berlin, Tanzfabrik opening night, Amlgam-Solo Dance Performance Festival, Kalamata Dance Festival, Dance Days Chania καιπροσφάτωςστο Lange Nacht Des TanzesPliberg. Το 2021 χορογράφησε το W(h)oman για το 5ο διαδυκτιακό Φεστιβάλ του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το σόλο έργο Groove, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021. Το τελευταίο της έργο “A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1” πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και πραγματοποίησε την ελληνική του πρεμιέρα στο Arc For DanceFestival 2022 και τη γερμανική πρεμιέρα του στο AckerStadtPalastBerlin το Μάρτιο του 2023.

Έχει χορέψει σε σκηνές όπως στο BAM BrooklynAcademy of Music της Νέας Υόρκης, στο Tollhaus της Καρλσρούης,σ το GrandTheatre στο Λοτζ της Πολωνίας, στο StateOperaUnterdenLinden του Βερολίνου, στο Mercat de lesFlors της Βαρκελώνης, στο GUIdanceFestival του Guimarães στην Πορτογαλία, το KurtheaterBaden της Ελβετίας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Αθήνα, στο Maison de laDanse της Λυών και στο KLAP Maisonpourladanse της Μασσαλίας στη Γαλλία, στο SAVVY Contemporary και το Radialsystem στο Βερολίνο, στο ChoreographischesCentrum της Χαϊδελβέργης κ.ά.

Διδάσκει Σύγχρονο Χορό από το 2014 στο Βερολίνο, την Αθήνα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Συγκεκριμένα: στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βερολίνου – Τμήμα Χορού και Χορογραφίας-, στο Tanzhaus της Ζυρίχης, στο MarameoBerlin, στο DOCK 11, στο SenecaIntensiv, στο TanzfabrikBerlin, στο AthensDance Cultural Center, στην CompagniaEgriBiancoDanza, στο Λύκειο Επιδαύρου 2018, στο AgoraCoachingProgram κ.ά.

So Young H. Kim – Δραματουργία

Η So Young H. Kim είναι σκηνοθέτης θεάτρου, συγγραφέας και δραματουργός – επικεντρώνεται στη θεατρική αφήγηση και τη σουρεαλιστική φαντασία- υπό το θέμα της αλυσίδας της βίας και της αμφιθυμίας της ζωής. Ξεκινώντας από τη θεατρική γλώσσα, καλλιεργεί μια μίξη διαφορετικών στυλ, από το κλασικό στο μεταδραματικό και από το προφορικό θέατρο εώς το οπτικοακουστικό, χωρίς να δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική προτίμηση. Η ουσία του οράματος αυτών ακτινοβολεί στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η So Young H. Kim επικεντρώνεται στο σώμα, ως μέσο για να συγκρατήσει το σύμπαν – το σύμπαν χωρίς τη μοναδική ύπαρξη του τέλειου κακού ή της καθαρής καλοσύνης. Το έργο της ξεδιπλώνει το ρεπορτάζ της κοινωνίας που συμπλέκει τα ίχνη της βίας, το ένα με το άλλο, μέσα στο φάσμα που προκύπτει από τη μικρο-επιθετικότητα στη μαζική βία και στο πώς αυτά επηρεάζουν το μυαλό και το σώμα του ατόμου. Η πιο πρόσφατη δουλειά της, η οποία διαμορφώθηκε υπό το προίσμα της διαπολιτισμικής της προοπτικής και της πολυδιάστατης προσέγγισής της, παρουσιάστηκε στα UferstudiosBerlin, SchwereReiter, StadttheaterSpandau, Ernst DeutschTheatre, NationalTheatre of SouthKorean και άλλα.

Νεφέλη Λυσιμάχου – Μουσική Σύνθεση

H Νεφέλη Λυσιμάχου γεννήθηκε το 1991 στην Αθήνα όπου μέχρι και σήμερα ζει και εργάζεται ως συνθέτης μουσικής και ήχου. Μπήκε στο χώρο της μουσικής σε ηλικία εφτά ετών ξεκινώντας με μαθήματα πιάνου κι έπειτα συνέχισε γράφοντας μουσική για αθηναϊκές μπάντες στις οποίες συμμετείχε παίζοντας κρουστά όργανα. Το 2018 ξεκίνησε να συνθέτει μουσική για βίντεο και παραστάσεις χορού, ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωνε το μεταπτυχιακό της. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να εστιάσει στη μουσική σύνθεση για παραστάσεις χορού, θεάτρου, εκθεσιακούς χώρους και installations. Ταυτόχρονα με τις συνεργασίες που πραγματοποίησε με άλλους καλλιτέχνες, η ίδια δημιούργησε και εξέδωσε τον πρώτο της δίσκο ηλεκτονικά και σε βινύλιο. Κράτησε κρυφή την ταυτότητά της χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό πια όνομά της και δίνοντας την πρώτη της συναυλία στην Αθήνα το 2021.

Στέβη Κουτσοθανάση – Φωτιστικός Σχεδιασμός

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου και αποφοίτησε ως αριστούχος το 2017. Πριν το τέλος των σπουδών της ξεκίνησε να εργάζεται στο θέατρο ως βοηθός σκηνοθέτη. Έπειτα, έχοντας αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό φωτισμού των θεατρικών παραστάσεων ξεκινά να εργάζεται και ως βοηθός σχεδιαστή φωτισμών. Μέχρι σήμερα έχει αναλάβει τον σχεδιασμό φωτισμού για θεατρικές και sitespecific παραστάσεις και συναυλίες για το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το θέατρο Οδού Κυκλάδων, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, το θέατρο Αλκυονίς, το θέατρο Lecentral de Circ (Ισπανία), το BerlinCircus του Βερολίνου, το Circobalkana στο Βουκουρέστι, το Άσυλο Ανιάτων, το θέατρο 104, το θέατρο Ροές, το Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ κ.α

TamaeYoneda – Performer

Η TamaeYoneda γεννήθηκε στην πόλη Οσάκα της Ιαπωνίας και είναι χορεύτρια Σύγχρονου Χορού με έδρα το Βερολίνο. ΣπούδασεχορόστιςσχολέςHomuraTomoi Ballet Company and School και Stage 21 Musical School. Είναι ιδρύτρια της χορευτικής ομάδας «Amaiame». Αφότου έφτασε στους τελικούς του μεγαλύτερου διαγωνισμού χορού της Ιαπωνίας, JapanDanceDelight της χρονιάς, προσκλήθηκε σε διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις τόσο ως καλεσμένη χορεύτρια όσο και ως κριτής, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκδοσης OpenYourMindJapan. Επισκέφτηκε και συνέχισε την εκπαίδευσή της στο BroadwayDanceCenter της Νέας Υόρκης αλλά με αφορμή το ενδιαφέρον της για την ευρωπαϊκή χορευτική σκηνή, μετακόμισε στο Λονδίνο το 2017. Τότε έγινε μέλος της ομάδας του 201 DanceCompany με έδρα το Λονδίνο και συνέχισε να εκπαιδεύεται καθημερινά στα The Place, Pinapple, TripSpaceetc. Το 2019 μετακόμισε στο Βερολίνο όπου συνεργάζεται με πολλούς καλλιτέχνες σε ανεξάρτητα έργα τους. Αν και το υπόβαθρό της είναι κυρίως ο σύγχρονος χορός, ενδιαφέρεται πολύ και εκτίθεται συνεχώς σε άλλους κλάδους του χορού. Ο κύριος στόχος του Tamae είναι να κατανοήσει πώς η κίνηση του σώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την έκφραση βαθύτερων ανθρώπινων συναισθημάτων που αντηχούν σε όλους, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το υπόβαθρό τους.

Σεβαστή Ζαφείρα- Performer

Η Σεβαστή Ζαφείρα είναι χορεύτρια που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννήθηκε το 1997 στη Σύρο και αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Από µικρή ηλικία ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό, ξεκίνησε µε αγώνες µεγάλων αποστάσεων και στη συνέχεια έκανε τα πρώτα της βήµατα στο χορό στο Κέντρο Χορού Ακροποδητί στη Σύρο. Έχει συνεργαστεί, µεταξύ άλλων, µε τους Αντώνη Φωνιαδάκη , Χρήστο Παπαδόπουλο, Τζένη Αργυρίου, Ευάγγελο Πουλίνα, Πατρίσια Απέργη, Εύα Γεωργιτσοπούλουκ.α συµµετέχοντας σε παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως επίσης µε διάφορους σκηνοθέτες θεάτρου και κινηµατογράφου όπως τον Μανώλη Μαύρη για το «Brutalia, Εργάσιµες µέρες» το οποίο βραβεύτηκε στην Εβδοµάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών, κερδίζοντας το βραβείο του Canal+. Τον Βασίλη Κεκάτο για την Καµπάνια του KorresAthens (ShortFilmSeries), Θάνο Παπακωνσταντίνου στην Εθνική Λυρική Σκηνή και πήρε µέρος στη καµπάνιαDior Cruise 2022 Film, σκηνοθετώντας ο BenjaminVu.