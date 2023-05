Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας «Jazz & more»: Βασίλης Κώστας & Layth Sidiq Duo STEPS Project

Δύο σπουδαίοι βιρτουόζοι μουσικοί και δημιουργοί διεθνούς φήμης, ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, υποψήφιος για Grammy 2023, και ο Ιορδανός βιολονίστας Layth Sidiq, θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της ενότητας “Jazz & more” του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, το νέο έργο τους με τίτλο “STEPS”, το οποίο φέρνει κοντά, τους μουσικούς κόσμους του ελληνικού παραδοσιακού, αραβικού και σύγχρονου αυτοσχεδιασμού, το Σάββατο 27 Μαΐου στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου.

Το συγκεκριμένο project αποτελείται από πρωτότυπες συνθέσεις, που εξερευνούν μουσικές γέφυρες μεταξύ αυτών των δύο πολιτισμών και επεκτείνονται από τον ποταμό Τίγρη μέχρι τα βουνά της Ηπείρου.

Το duo στοχεύει να πειραματιστεί με νέες δομές, να αμφισβητήσει τα μουσικά όρια, ενώ αναπαράγει το ρεπερτόριο της παράστασης “εν ώρα παράστασης”, δίνοντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης.

Συγχωνεύοντας διαφορετικούς ήχους και τεχνικές, το δίδυμο έχει περιοδεύσει στον κόσμο τα τελευταία έξι χρόνια παίζοντας σε διάσημες αίθουσες συναυλιών και ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το WOMEX, το φεστιβάλ ADEM, το Tufts University, το Berklee College of Music, το Montreal Jazz Festival, το θέατρο Alhambra στη Γενεύη και το Carnegie Hall.

Το όραμα για αυτή τη συνεργασία είναι να εμπνεύσει παρόμοιες συνεργασίες που εστιάζουν στη φιλία, τον σεβασμό και τη φιλοσοφία της αυτοσχεδιαστικής εξερεύνησης, που μεταφέρει την παράδοση σε νέα εδάφη.

Ο δίσκος STEPS έχει κυκλοφορήσει από τη Universal και έχει παρουσιαστεί ήδη σε φεστιβάλ όπως, το Jazz A Vienne Festival στη Γαλλία, το Cordoba Guitar Festival στην Ισπανία και στον οργανισμό ADEM στην Ελβετία.

Οργάνωση παραγωγής: Artway – Τεχνότροπον

Προπώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr

Λίγα λόγια για τους δημιουργούς

Βασίλης Κώστας

Ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, με καταγωγή από τα Ιωάννινα της Ηπείρου, ο οποίος υπήρξε φέτος υποψήφιος για Grammy, είναι μέλος του μουσικού σχήματος Global Messengers του βραβευμένου με Grammy πιανίστα της Τζαζ, αλλά και πρεσβευτή της Ειρήνης στην UNESCO, Danilo Perez. Έχει εμφανιστεί στη σκηνή του Carnegie Hall, αλλά και σε κορυφαία μουσικά φεστιβάλ των Η.Π.Α. και του Καναδά, όπως το Montreal Jazz Festival, το Monterey Jazz Festival, το Panama Jazz Festival και το WOMEX στην Πολωνία. Έχει συνεργαστεί σαν σολίστας με την Berklee String Orchestra του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Eugene Friesen έχοντας συμπράξει με μεγάλα ονόματα της διεθνούς τζαζ σκηνής, όπως είναι οι Tigran Hamasyan, Αntonnio Serrano και Simon Shaheen.

Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Global Jazz Institute του Berklee College of Music της Βοστώνης, ύστερα από πλήρη υποτροφία, επιχειρεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για το λαούτο και στην Ελληνική παραδοσιακή, αλλά και στη τζαζ μουσική.

Η προσέγγισή του βασίζεται στη μελέτη του τρόπου παιξίματος του Πετρολούκα Χαλκιά, στη συνεργασία του με τον ζωντανό αυτό θρύλο της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, καθώς και στη χρήση των εργαλείων του τζαζ αυτοσχεδιασμού μέσα από το λαούτο. Το “The Soul of Epirus”, το duo album του με τον Πετρολούκα ψηφίστηκε ως το Καλύτερο Album του 2019 από Balkan World Music Chart, ενώ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από διεθνή μέσα, όπως το Roots World Magazine και το New York Jazz City Record.

Ο Βασίλης Κώστας έχει την έδρα του στη Βοστώνη, όπου παρουσιάζει και διδάσκει τη μουσική της Ηπείρου, μέσω εργαστηρίων και masterclasses σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Tufts, το Πανεπιστήμιο του Harvard και το Κολλέγιο Emerson. Στο πλαίσιο αυτό έλαβε το βραβείο “Artist Fellowship in the Traditional Arts” του Mass Cultural Council στη Βοστώνη και το 2021 το βραβείο “Forty Under 40” του Greek America Foundation στη Νέα Υόρκη. Η αριστεία και η φιλανθρωπία είναι δύο ιδανικά που υποστηρίζονται στη δήλωση αποστολής του Greek America Foundation και οι “Forty Under 40” νικητές είναι η επιτομή και των δύο…

http://www.vasiliskostas.com/

Layth Sidiq

Ο Layth Sidiq είναι βραβευμένος βιολιστής, συνθέτης και παιδαγωγός και ο σημερινός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Αραβικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης.

Έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο και έχει μοιραστεί τη σκηνή με μεγάλους καλλιτέχνες όπως οι Simon Shaheen, Danilo Perez, Javier Limon και Jack Dejohnette, καθώς και εμφανίσεις σε χώρους με κύρος όπως το London Jazz Festival, το Boston Symphony Hall, το WOMEX Expo, το Panama Jazz Festival και περισσότερο. Συμμετέχει σε πολλά βραβευμένα άλμπουμ και ο πρώτος δίσκος του Son of Tigris έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τζαζ του Μόντρεαλ το 2016.

Το 2018, ο Layth κέρδισε τη 2η θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Τζαζ Βιολιού Seifert ως ο πρώτος Άραβας που συμμετείχε ποτέ και επίσης βραβεύτηκε πρόσφατα με τον τίτλο «Καλύτερος διεθνής καλλιτέχνης» στα Μουσικά Βραβεία της Βοστώνης 2020.

Διευθύνει επίσης το Πρόγραμμα Ορχήστρας Νέων του Κέντρου για τον Αραβικό Πολιτισμό στη Βοστώνη και είναι μέλος ΔΕΠ στο «Μουσικό Εκπαιδευτικό Εργαστήρι» του Carnegie Hall. Ο Layth είναι ένας βιολιστής, συνθέτης και εκπαιδευτικός σε ζήτηση στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

https://www.laythsidiqmusic.com/

«Next Step»

https://youtu.be/mh0U4G-5tW4