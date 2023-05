Εκλογές 2023: Μεγάλη συμμετοχή των αποδήμων – Που ξεπέρασε το 91%

Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή των εγγεγραμμένων εκλογέων ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία ψηφοφορίας των απόδημων Ελλήνων.

Η διαδικασία των εκλογών ήταν ομαλή σε Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία και Κύπρο, η οποία έγινε το Σάββατο (20.05.2023).

Ειδικότερα, επί 20970 εγγεγραμμένων ψήφισαν 16.827 και απείχαν 4.143. Δηλαδή, το ποσοστό συμμετοχής (πλην ΗΠΑ – Καναδά) ήταν στο 80,2%.

Για «γερό θεμέλιο ώστε αυτή η διαδικασία, η συμμετοχή, να γίνει ακόμη πιο ισχυρή στο μέλλον», μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελληνίδα πρέσβειρα στο Βερολίνο, Μάρα Μαρινάκη.

Στη Γερμανία λειτούργησαν 17 εκλογικά τμήματα σε 15 πόλεις για 3.326 εκλογείς, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στο Βερολίνο, όπου οι εγγεγραμμένοι έφθασαν τους 679 και στο Μόναχο, με 627 εγγεγραμμένους. Στο καινούργιο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας, στο «τετράγωνο των διπλωματών», προσήλθαν για να ψηφίσουν 568 εκλογείς, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα στα άλλα εκλογικά τμήματα της Γερμανίας, σε Μόναχο, Στουτγάρδη, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Αμβούργο, Κολωνία, Νυρεμβέργη, Άαχεν, Ανόβερο, Ντόρτμουντ, Βούπερταλ, Δρέσδη, Λουντβιχσχάφεν.

Σε δηλώσεις της αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βερολίνο Μάρα Μαρινάκη δήλωσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά και εξέφρασε την υπερηφάνειά της, «γιατί ήταν ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας, ενώ στη Γερμανία λειτούργησαν τα περισσότερα εκλογικά τμήματα εκτός Ελλάδας. «Ήταν μια διαδικασία καινούργια για όλους», τόνισε η κυρία Μαρινάκη και χαρακτήρισε εντυπωσιακό «τον παλμό, τη μεγάλη διάθεση των ομογενών μας να μετάσχουν στις εκλογές». Ενδεικτικά, στο Βερολίνο και στη Δρέσδη, όπως είπε, το ποσοστό συμμετοχής έφθασε το 80%. «Πιστεύω ότι έχουμε βάλει γερό θεμέλιο ώστε αυτή η συμμετοχή να γίνει ακόμη πιο ισχυρή στο μέλλον, κατέληξε η κ. Μαρινάκη.

Μεγάλη συμμετοχή και στην Ιταλία

«Απολύτως ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθησαν οι εκλογές στα τρία εκλογικά τμήματα της Ιταλίας» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβειρα Ελένη Σουρανή.

Για να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους, στην Ιταλία γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 373 συμπατριώτες μας. Στήθηκαν τρία εκλογικά τμήματα, στην πρεσβεία μας στην Ρώμη, στην Ελληνική Κοινότητα του Μιλάνου και στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών της Βενετίας. Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρέσβης της χώρας μας στην Ιταλία Ελένη Σουρανή, υπογράμμισε:

«Απολύτως ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθησαν οι εκλογές στα τρία εκλογικά τμήματα της Ιταλίας. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας, οι συμπατριώτες μας ταξίδεψαν από όλη την Ιταλία σε Ρώμη, Μιλάνο και Βενετία για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτική της λαχτάρας των συμπολιτών μας να ψηφίσουν είναι το γεγονός ότι είχαμε προσέλευση ακόμη από τη Σικελία και την Απουλία.

Θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τις ιταλικές αρχές για τη συνδρομή τους, ώστε η ημέρα αυτή να είναι μια γιορτή δημοκρατίας για όλους όσοι συμμετείχαμε στην εκλογική διαδικασία».

Εκλογικά τμήματα σε 4 πόλεις της Γαλλίας

Μία γεύση από εκλογές στην Ελλάδα πήρε χθες η Γαλλία, με τη μεγάλη πλειονότητα των περίπου χιλίων Ελλήνων που φρόντισαν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους να προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα του Παρισιού, του Στρασβούργου, της Νίκαιας και της Νάντ, ενώ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές με εκτενείς ανταποκρίσεις , άρθρα και αφιερώματα.

Η οικονομική εφημερίδα Les Échos δημοσίευσε σειρά άρθρων και αναλύσεων με τίτλους «Η Ελλάδα τα καταφέρνει καλά παρά τις δυσκολίες», «Πως ο Μητσοτάκης έγινε προβεβλημένο πρόσωπο της ευρωπαϊκής δεξιάς» και « Ελλάδα. Ένα οικονομικό θαύμα δύο ταχυτήτων», ενώ σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εφημερίδες η Figaro διαπιστώνει «Επιστροφή της πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα», η Monde σημειώνει ότι «Ο Μητσοτάκης θέλει μία δεύτερη θητεία ενάντια στην αστάθεια», ενώ η Liberation κάνει λόγο για «Πολιτική αστάθεια» αλλά και για «απάθεια» των ψηφοφόρων επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στα οξυμμένα, όπως αναφέρει προβλήματα της ελληνικής νεολαίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται πάνω κάτω και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με τη France Info να προβάλει ρεπορτάζ με τίτλο “Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα: μεταξύ πληθωρισμού και οικονομικής ανάκαμψης, οι ψηφοφόροι διστάζουν ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά”, τη France24 να τονίζει “στην Ελλάδα, η οικονομία, βασικό διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών” και την BFMTV να διαπιστώνει με αφορμή τις εκλογές ότι “η ελληνική οικονομία ανέκαμψε”.

Η ψηφοφορία των Ελλήνων στην Βρετανία

Στις 9 ώρα Ελλάδος ξεκίνησε χθες Σάββατο η ψηφοφορία των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους είχαν εγγραφεί 4.938 άτομα ενώ σ’ όλη τη χώρα είχαν δημιουργηθεί 12 εκλογικά τμήματα. Από αυτά οκτώ στο Λονδίνο (3.982 εγγεγραμμένοι) και από ένα σε Εδιμβούργο (282) , Γλασκόβη (150) , Μπέρμιγχαμ (274) και Λιντς (250).

Πιο συγκεκριμένα τα εκλογικά κέντρα είχαν ως εξής:

– Λονδίνο: 4 εκλογικά τμήματα στην Πρεσβεία (1Α Holland Park, W11 3TP) και 4 στο Ελληνικό Σχολείο (3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton).

– Γλασκώβη: στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά (Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd, Glasgow G12 9LL)

– Εδιμβούργο: στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, 2 Meadow Ln, Edinburg, EH8 9 NR

– Λιντς: στο κτίριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών, (Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU)

– Μπέρμιγχαμ: στο κτίριο της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, (The Midlands Greek and Cypriot Association, Magnet Centre Park Approach, Birmingham B23 7SJ)

«Ψήφισε» και το Βέλγιο

Ομαλά διεξήχθη η εκλογική διαδικασία και στο Βέλγιο, όπου λειτούργησαν τέσσερα εκλογικά τμήματα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί (ώρα Βελγίου) και έκλεισαν στις 19.00 του Σαββάτου, ενώ συνολικά υπήρχαν τέσσερα τμήματα: τρία στις Βρυξέλλες-στην Πρεσβεία της Ελλάδας, με 1562 εγγεγραμμένους, ενώ ένα τμήμα με 68 εγγεγραμμένους λειτούργησε στην Αμβέρσα.

Ο Σύμβουλος Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, Θωμάς Θωμόπουλος έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα αφού για πρώτη φορά οι Έλληνες ψηφοφόροι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό».

«Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όλα κύλησαν ομαλά. Μας χαροποίησε η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ιδίως η συμμετοχή νέων ανθρώπων. Ήταν ημέρα γιορτής για τους Έλληνες του Βελγίου και πολλοί ήταν οι Έλληνες που ήρθαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, οικογενειακώς με τα παιδιά τους» προσέθεσε ο κ. Θωμόπουλος.

Κύπρος: Στο 91,6% η συμμετοχή των Ελλήνων ψηφοφόρων

Με ποσοστό συμμετοχής που ξεπέρασε το 90% για τους Ελλαδίτες της Κύπρου ολοκληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία η ψηφοφορία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Οι ψηφοφόροι προσήλθαν στα πέντε εκλογικά τμήματα που στήθηκαν παγκύπρια σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο από τις 07:00 μέχρι τις 19:00.

Από σύνολο 1462 εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψήφισαν 1340, ποσοστό που αναλογεί στο 91.6%.

Πιο συγκεκριμένα:

στο πρώτο εκλογικό τμήμα Λευκωσίας, ψήφισαν 397 από σύνολο 438 εκλογέων. Στο δεύτερο εκλογικό τμήμα Λευκωσίας την ψήφο τους έδωσαν οι 438 από τους 474.

Στην Λεμεσό, από σύνολο 255 εγγεγραμμένων ψήφισαν οι 227. Ενώ στην Λάρνακα, από σύνολο 212, ψήφισαν οι 198.

Τέλος, στην Πάφο, 80 από τα 83 συνολικά άτομα ψήφισαν για τις εκλογές της Ελλάδας.