Μασαχουσέτη: Νομιμοποιήθηκε η μαριχουάνα και αυξήθηκαν τα τροχαία – Αλλάζουν τα μαθήματα οδήγησης

Η Μασαχουσέτη ψήφισε υπέρ της νομιμοποίησης της μαριχουάνας το 2016 και έγινε η πρώτη πολιτεία της Ανατολικής Ακτής που επέτρεψε το άνοιγμα καταστημάτων πώλησης μαριχουάνας το 2019. Επειδή όμως σύμφωνα με έρευνες του IIHS, η νομιμοποίηση αυτή έφερε και αύξηση στα τροχαία ατυχήματα, η πολιτεία αποφάσισε να ενημερώνει τους νέους οδηγούς για τη χρήση κατά την οδήγηση.

Όλοι οι νέοι οδηγοί κάτω των 18 ετών στη Μασαχουσέτη θα πρέπει να μάθουν για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια κάνναβης. Είναι η πρώτη πολιτεία που από φέτος, συμπεριλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μάθημα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των οδηγών της, σχετικά με τις επιρροές του ναρκωτικού κατά την οδήγηση.

Η προσθήκη στο πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (AAA) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Κάνναβης και το Μητρώο Μηχανοκίνητων Οχημάτων και ονομάζεται «Shifting Gears: The Blunt Truth About Marijuana and Driving».

Όλοι οι οδηγοί για πρώτη φορά κάτω των 18 ετών στην πολιτεία υποχρεούνται να ολοκληρώσουν 30 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας πριν λάβουν την πλήρη άδεια οδήγησης τους. Αυτό, εκτιμούν οι αξιωματούχοι, θα σημαίνει ότι περίπου 50.000 νέοι οδηγοί θα διδάσκονται το νέο πρόγραμμα κάθε χρόνο στις περίπου 700 σχολές οδήγησης της Μασαχουσέτης μαθαίνοντας «πώς η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η δραστική χημική ουσία στη μαριχουάνα, επηρεάζει τη γνώση, την όραση, τον χρόνο αντίδρασης και την αντίληψη του χρόνου και της απόστασης».