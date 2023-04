Πρωτοφανές επεισόδιο για τη EuroLeague: Ο Γιουλ έκανε “βρόμικο” φάουλ στον Πάντερ για να ακολουθήσει γενική σύρραξη

Δεν υπήρχε κάτι που να προμηνύει φασαρία στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν το βράδυ της Πέμπτης (27/4) στο Wizink Center. Και όμως, ενώ το ματς είχε κριθεί, ενώ οι Σέρβοι είχαν κλειδώσει την νίκη για το 2-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague, το κακό έγινε.

Ο Σέρχιο Γιουλ έκανε ένα σκληρό φάουλ χωρίς λόγο και αιτία στον Κέβιν Πάντερ, με τον Αμερικανό να αντιδράει, τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να ορμάει και ξαφνικά ένα… μπουλούκι από δίμετρους αθλητές να σπρώχνουν ο ένας τον άλλο. Οι διαιτητές μπήκαν στη μέση, όμως ο Ντάντε Έξουμ είχε μείνει στο παρκέ τραυματισμένος.

Ράντοβιτς, Λάτισεβς και Ρότσα έμειναν για πολλή ώρα στο video review, για να τιμωρήσουν τους υπαίτιους, σίγουρα όμως όλα ξεκίνησαν από τον Γιουλ, με τον Πάντερ να μένει για λίγο ψύχραιμος αλλά στη συνέχεια να χάνει κι αυτός τον εαυτό του και να ξεφεύγει από τα όρια.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM

