Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Επίσκεψη του Πρέσβη του Μεξικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επισκέφθηκε στις 25.4 ο Πρέσβης του Μεξικού κ. Alejandro Garcia Moreno, συνοδευόμενος από τη μορφωτική ακόλουθο κα. Laura Mora. Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς Πανεπιστημίου Πατρών, ο Πρύτανης κ. Χ. Μπούρας, o Αντιπρύτανης κ. Β. Βασιλειάδης, η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας κα. Έ. Λεμονίδου, η Επικ. Καθηγήτρια κα. Μ. Βεϊκου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων Καθηγητής κ. Γ. Κυριακού και στελέχη της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Οι Πρυτανικές Αρχές αφού καλωσόρισαν τους επισκέπτες, προχώρησαν σε μία σύντομη παρουσίαση του Πανεπιστημίου Πατρών και αναφέρθηκαν στη δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Διεθνών Σχέσεων, καθώς και στην έναρξη συνεργασίας σε λοιπούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος και των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Πρέσβης και η κα. Mora, επισκέφθηκαν το Τμήμα της Ιστορίας – Αρχαιολογίας, τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, ενώ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράση ηλιακής παρατήρησης με τη συνεργασία του Επικ. Καθηγητή κ. Κ. Γουργουλιάτου και μελών της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «ΩΡΙΩΝ».

—-

20 χρόνια UPFM – Ένας διαφορετικός Ραδιοφωνικός Σταθμός

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών – UPFM κλείνει φέτος 20 χρόνια δημιουργικής και δυναμικής παρουσίας τόσο στα ερτζιανά, όσο και σε διάφορες πολιτιστικές, επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις. Αποτελεί μία από τις πιο ζωντανές πολιτιστικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών και πλαισιώνεται από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να έχουν εθελοντική συμμετοχή εκατοντάδες μουσικοί παραγωγοί.

Ο UPFM είναι βραβευμένος Πανεπιστημιακός Ραδιοφωνικός Σταθμός τόσο από την College Radio Foundation (USA) όσο και από άλλες ραδιοφωνικές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε αναγνώριση του έργου του όλα αυτά τα χρόνια εντός και εκτός συνόρων και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πανεπιστημιακών Ραδιοφωνικών Σταθμών Europhonica. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας του η πολιτιστική ομάδα του UPFM έχει προγραμματίσει τις εξής εκδηλώσεις:

Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Απριλίου 2023 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με πρωτοβουλία του UPFM, σε συν-διοργάνωση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και με τη συνεργασία και την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος «Ιωάννη & Ευτέρπη Τοπάλη», θα πραγματοποιηθεί διήμερο συνέδριο με συμμετοχή Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ραδιοφωνικών Σταθμών με θέμα το Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο και οι προοπτικές του. Στην εκδήλωση είναι προσκεκλημένοι άνθρωποι του ραδιοφώνου τόσο της κρατικής όσο και της ιδιωτικής ραδιοφωνίας για να μιλήσουν για ένα από τα δημοφιλέστερα ΜΜΕ. Σάββατο 6 Μαΐου 2023, μουσική εκδήλωση στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τους τραγουδοποιούς Γιώργο Ζερβάκη, Παντελή Κυραμαργιό και Αργύρη Λούλατζη (7μελής ομάδα μουσικών) με έντεχνη και παραδοσιακή Ελληνική μουσική. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η χορωδία του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Πατρών, η φοιτητική ομάδα Ελληνικού χορού Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών και ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας. Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, ημερήσιο μουσικό Φεστιβάλ στον αίθριο χώρο του Σκαγιοπούλειου. Η εκδήλωση αυτή θα περιλαμβάνει ποπ, ροκ και εναλλακτική μουσική με Ελληνικό και ξένο στίχο από τοπικές μπάντες για την προώθηση της μουσικής σκηνής της Πάτρας, καθώς και καλλιτέχνες πανελλαδικής εμβέλειας.

Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο UPFM ευχαριστεί δημοσίως την Πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου μας για την οικονομική αλλά και κτηριακή στήριξη της στις δύο πρώτες εκδηλώσεις χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση τους. Ευχαριστεί επίσης και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ για την οργανωτική και οικονομική βοήθεια στην πρώτη εκδήλωση.

Επίσης, ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικόλαο Κοροβέση, αφού η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει την πλήρη οικονομική και οργανωτική κάλυψη της τρίτης εκδήλωσης μας. Τις δύο τελευταίες εκδηλώσεις υποστηρίζει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία. Τέλος ο UPFM ευχαριστεί τους χορηγούς, ΤΙΤΑΝ, Deloitte Business Solutions, My Laser Clinic, Pizza Fan, Χρυσανθόπουλος Γερανοί Ι.Κ.Ε., Υιοί Χρ. Κολοκυθά Α.Ε., Ρέλλος ΑΕ, Joe Record, efood delivery, Lemmy, Εκδόσεις Γκότσης, Abbey, Santa Rosa. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού το μεγάλο στοίχημα όλων των μελών της Πολιτιστικής ομάδας του UPFM, ήταν και είναι να δημιουργήσουμε όχι ακόμα άλλο ένα ραδιοφωνικό σταθμό αλλά έναν ΑΛΛΟ, έναν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ραδιοφωνικό σταθμό. Το υπέροχο μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

—-

Προβολή ταινίας από το Τμήμα Φιλολογίας: Δοξόμπους (1987) του Φώτου Λαμπρινού

Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 θα προβληθεί η βυζαντινόθεμη ταινία Δοξόμπους (1987) του Φώτου Λαμπρινού, με θέμα τον καταστροφικό εμφύλιο στη βυζαντινή αυτοκρατορία του 14ου αιώνα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας, η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, κ. Ευφημία Καρακάντζα, και η υπεύθυνη της Ειδίκευσης ΒΝΕΣ, κ. Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου. Την ταινία θα προλογίσει ο κ. Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας. Μετά το πέρας της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη της ταινίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ώρα έναρξης είναι 17:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

—-

Ημερίδα Παρουσίασης – Πολλαπλασιαστική Δράση Προγράμματος «Hi-Teach: a new trainer teaching framework in a post-covid era»

Την Παρασκευή 28/04/2023 και ώρα 11:30-13:30 στην Αίθουσα ΙΙ.9 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου μας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης η παρουσίαση-πολλαπλασιαστική δράση του προγράμματος Erasmus+ «Hi-Teach: a new trainer teaching framework in a post-covid era» (https://hi-teach.unisa.it/).

Το πρόγραμμα Hi-Teach, μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και κέντρων κατάρτισης μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας, εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών και μεθοδολογικών δεξιοτήτων ομάδας εκπαιδευτικών από πέντε (5) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (IT, EL, ES, SI, PL) με συμμετοχή 10 ΑΕΙ. Σε συνέχεια της παρουσίασης του συγκεκριμένου προγράμματος θα παρουσιαστούν συναφή έργα.

—-

Ενημερωτικές Ημερίδες παρουσίασης της πράξης ΜΕΤΩΝ

Η πράξη «ΜΕΤΩΝ – Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών» που υλοποιείται από το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 4 & 5 Απριλίου πραγματοποίησε ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για την ανάπτυξη της ερευνητικής και επιχειρηματικής κουλτούρας. Στις 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν ημερίδες στις πανεπιστημιουπόλεις του Μεσολογγίου και του Αγρινίου και την επόμενη ημέρα επαναλήφθηκαν στις πανεπιστημιουπόλεις στο Κουκούλι και στο Ρίο. Στις ημερίδες παρουσιάστηκε συνοπτικά το πρόγραμμα της πράξης ΜΕΤΩΝ και τα οφέλη που θα προκύψουν από την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στη δράση. Μέσω παραδειγμάτων, οι φοιτητές/τριες, είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι σπουδές και η ακαδημαϊκή έρευνα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Η ομάδα της Carexchange, ο κ. Μάριος Βλαχογιάννης από την Coffeeco και ο κ. Σταύρος Θεοχάρης από την SQUAREDEV, όλοι φοιτητές ή και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας, παρουσίασαν την διαδρομή τους, από την σύλληψη της ιδέας έως την εμπορική αξιοποίησή της, και κατάφεραν να εμπνεύσουν όλους τους παρευρισκόμενους, φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες. Η πράξη «ΜΕΤΩΝ» σύντομα θα ξεκινήσει τις δράσεις επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης και είναι έτοιμη να υποδεχθεί φοιτητές/τριες όλων των επιπέδων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, απόφοιτους με μέγιστο χρόνο αποφοίτησης έως και δύο έτη και ερευνητές. Για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην παρακάτω φόρμα https://docs.google.com/forms/d/1JVxPXDSVRso9LxuBAkdUcsjAI-U9Gn9jowDL5Mj8r3s/edit

—-

Εκπληκτικές επιτυχίες, με οκτώ μετάλλια, των Μικρών Ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC 2023

Η ομάδα Robots@UP των μικρών ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION GLOBAL OLYMPIAD – MRC 2023, όπου έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση ανεβαίνοντας οκτώ φορές στο βάθρο:

3 – Χρυσά (στα Drones ηλικίες 13-18, Ποδόσφαιρο ηλικίες 9-12, Ποδόσφαιρο ηλικίες 13-18)

2 – Αργυρά (στα Πάλη-Sumo ηλικίες 9-12, eSports ηλικίες 13-18)

3 – Χάλκινα (στα Μαραθώνιο ηλικίες 13-18, Σκυταλοδρομία ηλικίες 13-18, Rally 13-18)

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 7-10 Απριλίου 2023, συμμετείχαν περισσότερες από 30 χώρες και την παρακολούθησαν χιλιάδες επισκέπτες, όπου περισσότεροι από 3000 διαγωνιζόμενοι δημιουργώντας αθλητές-ρομπότ συναγωνίστηκαν σε ρομποτικά αθλήματα. Στην ολυμπιάδα συμμετείχαν παραδοσιακές δυνάμεις στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής όπως Ν. Κορέα, Κίνα, Ρουμανία, Εσθονία κλπ. Στην αποστολή του Robots@UP, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετείχαν 23 μικροί ρομποτιστές από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους προπονητές των ομάδων, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, οι οποίοι σε εθελοντική βάση, τους τελευταίους 2 μήνες εργάστηκαν εντατικά μαζί με τους μικρούς ρομποτιστές και τους μεταλαμπάδευσαν τη γνώση, την τεχνογνωσία και την αγάπη τους για την επιστήμη της ρομποτικής.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στη Λέσχη Ρομποτικής (Robotics Club) και στα μέλη της, οι οποίοι καθοδήγησαν τους μικρούς ρομποτιστές στην υλοποίηση και τον προγραμματισμό του ανοιχτού υλικού/λογισμικού line-following ρομπότ, με το οποίο μια από τις ομάδες συμμετείχε στα αγωνίσματα του Rally και του Μαραθώνιου. Η συμβολή τους ήταν καταλυτική και πολύτιμη και καταδεικνύει το πνεύμα επιστημονικής και ουσιαστικής συνεργασίας (https://www.upatras.gr/ekpliktikes-epitychies-me-okto-metallia-ton-mikron-robotiston-tou-panepistimiou-patron-stin-olybiada-robotikis-mrc-2023/)

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση Robots@UP μπορείτε να βρείτε εδώ

—-

5o ανοιχτό μάθημα Βοτανικής με τίτλο «Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά: από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα»

Η Εθελοντική Ομάδα του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσει το 5ο ανοιχτό μάθημα βοτανικής με τίτλο: «Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά: από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/4 στις 15:00, στο Βοτανικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/LCLqiafnrBMga4AQ8

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/aromatika-farmakeftika-fyta-apo-tin-archaiotita-mechri-simera-28-04-2023/

—-

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του πανεπιστημιακού περιοδικού @UP

Aναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών το 12ο τεύχος του περιοδικού του πανεπιστημίου μας: https://www.upatras.gr/stay-tuned/at-up/

Tο περιοδικό εκδίδεται σε εθελοντική βάση και είναι ανοικτό σε όλες τις ομάδες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μπορείτε να γνωστοποιήσετε το αντικείμενο της προσωπικής σας έρευνας, τις επιστημονικές σας δράσεις, τις απόψεις σας πάνω σε κοινωνικά ή ακαδημαϊκά θέματα, τις προτιμήσεις σας όσον αφορά βιβλία, ταινίες, σειρές, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές. (Μπορείτε να στέλνετε τη συνεργασία σας στο newsletter@upatras.gr. Όριο λέξεων: 1200. Ευκταίο είναι τα κείμενα να συνοδεύονται από 1 ή 2 φωτογραφίες σχετικές με το θέμα). Το επόμενο τεύχος θα αναρτηθεί στις 15/6.

—-

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο