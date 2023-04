Βελγίδα επιστρέφει στα Χανιά για να βρει τον Μπίλι που ερωτεύτηκε πριν από 42 χρόνια

Μια γυναίκα από το Βέλγιο, θυμίζοντας ηρωίδα ρομαντικού μυθιστορήματος ή χολιγουντιανής ταινίας, επιστρέφει στα Χανιά μετά από 42 χρόνια, αναζητώντας τον Μπίλι, που ερωτεύτηκε όταν ήταν 18 χρονών.

Η Βελγίδα με αφορμή τα 60ά γενέθλια της, θα επισκεφθεί την Κρήτη το Μάιο για διακοπές και ελπίζει να ξαναβρεί τον εφηβικό της έρωτα.

Η συγκινητική ιστορία, που φέρνει στο φως το flashnews.gr, μετράει κάτι περισσότερο από 40 χρόνια.

Η 18χρονη τότε κοπέλα βρισκόταν στην Κρήτη το 1979 και συγκεκριμένα στα Χανιά μαζί με την οικογένεια της για διακοπές. Τότε γνώρισε έναν ντόπιο νεαρό, ο οποίος την γοήτευσε και έμεινε αξέχαστος στην μνήμη της μέχρι και σήμερα.

Οι δυο νέοι, όπως περιγράφει η ίδια σε ανάρτηση της σε ομάδα στο Facebook, βγήκαν ραντεβού σε ένα μπαράκι στο Παλιό λιμάνι των Χανίων και μάλιστα ο Χανιώτης της έπαιξε με την κιθάρα του το «Sultan of the swing by Dire Strait».

Λίγες μέρες αργότερα η νεαρή τότε κοπέλα επέστρεψε στο Βέλγιο αλλά έναν χρόνο μετά αποφάσισε να επισκεφτεί και πάλι την Κρήτη μαζί με την μικρότερη αδερφή της και ήλπιζε να ξαναβρεί, όπως και έγινε, τον όμορφο Χανιώτη που δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό της.

Πήγε στο μαγαζί που είχαν βγει ραντεβού, όπως περιγράφει η ίδια τον βρήκε εκεί και πέρασαν μαζί ένα πολύ όμορφο μήνα.

Τα χρόνια πέρασαν αλλά η γυναίκα δεν ξέχασε τον Μπίλι και πήρε την απόφαση να τον αναζητήσει. Η Βελγίδα στην ανάρτηση της αναφέρει ότι δεν έχει πολλές πληροφορίες για τον «Μπίλι» όπως τον φώναζε, ενώ έχει μόνο μια φωτογραφία του, ελπίζει όμως τον επόμενο μήνα που θα έρθει και πάλι στα Χανιά για διακοπές να τον συναντήσει.

Αναγνώστες που συγκινήθηκαν διαβάζοντας την ανάρτησή της και αναγνώρισαν το άτομο που περιγράφει η 60χρονη, απάντησαν ήδη ότι θα τη βοηθήσουν να ξαναβρεί τον εφηβικό της έρωτα.