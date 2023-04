Θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας την Άνοιξη

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας ξεκινά δυναμικά τις ανοιξιάτικες θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις του στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων.

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει για όγδοη χρονιά την πολιτιστική του διαδρομή στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Ο επιτυχημένος θεσμός του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας άφησε το θεατρικό του στίγμα «εκτός σκηνής» δίνοντας παραστάσεις υψηλού επιπέδου σε μη θεατρικούς χώρους, σε πλατείες, σχολεία, ιδρύματα, φυλακές, νοσοκομεία, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στις οποίες το θέατρο και η ψυχαγωγία δρουν θεραπευτικά.

Φέτος με το έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή Του Κουτρούλη ο Γάμος- σταθμό στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, γραμμένο αριστοτεχνικά κατά τα πρότυπα των Αριστοφανικών κωμωδιών, το Άρμα προγραμματίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία .

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στις 21:00, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου και θα ακολουθήσουν παραστάσεις εκτός σκηνής σε συνεργασία με την ΠΕΔΕ και τον Δήμο Πατρέων.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνικά-Κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Μουσική: Βασίλης Τζιατζιάς

Σχεδιασμός φωτισμών: Λουκάς Θάνος

Βοηθός σκηνοθέτη : Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου

Φωτογράφιση: Βασίλης Ζαβέρδας

Βινεοσκόπηση: Κωνσταντίνος Λιόπετας

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Αφροδίτη Βραχοπούλου, Αθανάσιος Δημόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Τσίτσος, Βασίλης Τσόρλαλης.

Την Κυριακή 7 Μαΐου στις 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων θα δοθεί η παράσταση ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ.

Συνθέτες με κοσμοπολίτικη παιδεία, μας μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα της «Ευρωπαϊκής» Ανατολής και αποκαλύπτουν τη συμβολή τους στη δημιουργία της Εθνικής Μουσικής Σχολής όταν ήδη μετράμε 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922.

Θα ακουστεί μουσική των Κουτούγκου, Πετρίδη, Μιλανάκη, Ξανθόπουλου, συνθετών με καταγωγή από την Μικρά Ασία ενώ θα παρουσιαστούν μαρτυρίες και ντοκουμέντα εκείνης της περιόδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Πάτρα.

Η έρευνα και η ερμηνεία των τραγουδιών ανήκουν στη σοπράνο Λένα ΣΟΥΡΜΕΛΗ και στον βαρύτονο Νικόλα ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ, η πιανιστική μουσική συνοδεία στην Olena FEDKO ενώ η σκηνική επιμέλεια και η αφήγηση είναι από τον ηθοποιό Μιλτιάδη ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ.

8 Μαΐου στις 19.00 και 21.30 , 9 Μαΐου στις 21.30

Αυτός, o Άλλος και το Παντελόνι του, του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Με αφορμή το έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη, ο δημοφιλής ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης κι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Μάνος Καρατζογιάννης παρουσιάζουν το μονόπρακτό του «Αυτός και το παντελόνι του», που ανέβηκε στο Θέατρο Σταθμός, μαζί με τον «Επικήδειο» του ίδιου συγγραφέα σε ενιαία παράσταση με τον γενικό τίτλο «Αυτός, ο Άλλος και το Παντελόνι του».

Η τόσο αστεία όσο και συγκινητική παράσταση – φόρος τιμής στον πατριάρχη του νεοελληνικού θεάτρου θα παρουσιαστεί και στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας

24, 25 και 26 Μαΐου , στις 20:00 με ελεύθερη είσοδο

Με το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ Ο καλός Άνθρωπος του Σετσουάν σε σκηνοθεσία Φώτη Λάζαρη από τη θεατρική Ομάδα Από Κοινού της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας , συνεχίζεται κι αυτή τη χρονιά, η συνεργασία του θεάτρου με την εκπαιδευτική κοινότητα.

28 και 29 Μαΐου

Θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Απόλλων, η εξαιρετική χοροθεατρική παράσταση

A signal that travels down through your heart σε χορογραφία Εύας Γεωργιτσοπούλου.

Μάιος και Ιούνιος 2023

Με την ολοκλήρωση της λειτουργείας των τμημάτων του θεατρικού Εργαστηρίου του

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Απόλλων θεατρικές δράσεις και των 13 τμημάτων, ενώ θα ακολουθήσουν και παραστάσεις από την θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ με το έργο Αειθαλείς Έρωτες του Λάζαρου Μαυρομμάτη στο πλαίσιο συνεργασίας του Μνημονίου μεταξύ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και των ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων.