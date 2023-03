ΗΠΑ: Τουλάχιστον 23 νεκροί στο Μισισίπι από ανεμοστρόβιλο

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN

Το CNN μετέδωσε ότι η κωμόπολη του Ρόλινγκ Φορκ έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύχτα», δήλωσε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβ.

Many in the MS Delta need your prayer and God’s protection tonight.

We have activated medical support—surging more ambulances and other emergency assets for those affected. Search and rescue is active.

Watch weather reports and stay cautious through the night, Mississippi!

