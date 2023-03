Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

14.3.23 | Τελετή Αναγόρευσης του Ποιητή Τίτου Σ. Πατρίκιου, σε Επίτιμο Διδάκτορα

O ποιητής Τίτος Σ. Πατρίκιος θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας κ. Ιωάννης Παπαθεοδώρου. Θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από την Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Ευφημία Καρακάντζα και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Παράδοση και νεωτερικότητα στην ποίηση» Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά: https://youtube.com/live/rh-WUFPlZd4?feature=share

—-

Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας επισκέφθηκε στις 8.3.2023 το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων. Τους μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα της Συγκλήτου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών – Καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας , ο οποίος δέχθηκε και απάντησε ποικίλης ύλης ερωτήσεις από τους μαθητές που δε δίστασαν να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους. Μάλιστα ο ίδιος ο Πρύτανης υπήρξε μαθητής του ίδιου σχολείου. Οι μαθητές ενθουσιασμένοι αναχώρησαν από τους χώρους του Πανεπιστημίου με την υπόσχεση να επιστρέψουν ως φοιτητές πλέον.

—-

10-12.3.2023 | 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής με τίτλο «Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη»

Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν το 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής με τίτλο: «Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Μαρτίου 2023, στο ASTIR Hotel στην Πάτρα. Το συμπόσιο αποτελεί μια σημαντική εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του συνόλου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής της Χώρας και της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ομάδας χορηγών. Συμβολικά, το 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο πραγματοποιείται στην Πάτρα, την πόλη από όπου ξεκίνησε αυτός ο θεσμός και σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου 10 επιτυχημένων Επιστημονικών Συμποσίων και την έναρξη ενός καινούργιου κύκλου συνεργασιών και εξωστρέφειας. Περισσότερα: https://nurs.upatras.gr/index.php/el/synedria/164.html

—-

11.3.23 | Απονομή των Διεθνών Βραβείων Ποίησης Jean Moréas 2022

Το Γραφείον Ποιήσεως και το Culture Book διοργανώνουν την απονομή των Διεθνών Βραβείων ποίησης Jean Moréas 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 7:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

—-

21.3.2023 | Σεμινάριο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους του Πανεπιστημίου και για Κοινωνικά Δίκτυα

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», η Κοινωνική Μέριμνα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που είτε είναι διαχειριστές κάποιου ιστοτόπου είτε έχουν την αρμοδιότητα να αναρτούν περιεχόμενο σε ιστότοπο ή σε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου τόσο για τους ιστοτόπους του Πανεπιστημίου Πατρών (οι οποίοι βάσει του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα», πρέπει να είναι προσβάσιμοι) όσο και για τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας για κάθε ενδιαφερόμενο. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom και ο σύνδεσμος αποστέλλεται μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν οριστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι: Τρίτη, 21 Μαρτίου στις 10 π.μ. Φόρμα εγγραφής

—-

Προκήρυξη 10 Υποτροφιών για το διετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MA in Greek and Chinese Civilizations. A Comparative Approach.»

Το Τμήμα Φιλοσοφίας εξασφάλισε δέκα (10) υποτροφίες για όσους Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφούν στο αγγλόφωνο, διετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MA in Greek and Chinese Civilizations. A Comparative Approach.» Οι υποτροφίες θα καλύψουν τα έξοδα του πρώτου έτους σπουδών στο Southwest University, στο Chongqing της Κίνας (τα μαθήματα του δεύτερου έτους σπουδών πραγματοποιούνται στην Πάτρα). Για πληροφορίες, κοιτάξτε εδώ: https://magr-cn.philosophy.upatras.gr/ Επικοινωνία: ma-gr-cn@upatras.gr

—-

11-14 Μαΐου 2023 | 31η Διεθνής Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας | Αρχαία Ολυμπία

H ανάθεση της διεξαγωγής της XXXI Διεθνούς Ολυμπιάδας Φιλοσοφίας του 2023 στην Ελλάδα / Αρχαία Ολυμπία (11-14.5.2023), με φορέα το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε κατά την 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας στη Ρώμη το 2019. Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοργανώνει τον Πανελλαδικό Mαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου ανελλιπώς από το 2011 και υποστηρίζει την συμμετοχή των νικητών του εθνικού διαγωνισμού στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φιλοσοφίας με την οικονομική ενίσχυση του ΕΛΚΕ και της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο μαθητικός αυτός διαγωνισμός φιλοσοφίας θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών (2010), υπό την αιγίδα του οποίου τελεί, και διοργανώνεται με κύρια ευθύνη του Τμήματος Φιλοσοφίας, με την επίσημη έγκριση του ΥΠΑΙΘ και τη σύμπραξη όλων των ΔΔΕ της χώρας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδας) του Πανεπιστημίου του Harvard, ενώ έχει εξασφαλίσει και την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Από το πρώτο έτος προκήρυξης του Διαγωνισμού έχουν λάβει μέρος σε αυτόν περί τους 4.000 μαθητές από όλη την ελληνική επικράτεια. Οι δύο μαθητές που πρωτεύουν προκρίνονται για συμμετοχή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας, όπου αντίστοιχες αποστολές από 60 χώρες συναγωνίζονται για τα μετάλλια και τις διακρίσεις. Η ΔΟΦ αποτελεί αναγνωρισμένη υπο-οργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών και τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://contest.philosophy-upatras.gr/

—-

Τιμητική Βράβευση της Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τιμήθηκε, για το κλινικό και επιστημονικό της έργο και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχει στους ασθενείς, από το Υπουργείο Υγείας. Η τιμητική βράβευση έλαβε χώρα την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη. H Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών συγχαίρει το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό της Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας για αυτή την τιμητική διάκριση.

—-

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο