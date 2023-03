Μάρτιν Σκορσέζε: «Αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες όλων των εποχών»

Ο σκηνοθέτης, γνωστός για ταινίες όπως «Ο Ταξιτζής» και «Ο Λύκος της Wall Street», αποκάλυψε τις αγαπημένες του ταινίες, σε δημοσκόπηση για το περιοδικό Sight And Sound.

Από το 1952, το περιοδικό, κάθε δεκαετία, ζητά από διάφορους κινηματογραφιστές τις λίστες τους με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Στο πλαίσιο του τεύχους Χειμώνας 2022-23, σκηνοθέτες όπως ο Scorsese, ο Wes Anderson, ο Barry Jenkins και ο Ari Aster προσκλήθηκαν να συνεισφέρουν με τα αγαπημένα τους.

Space Odyssey

Η κορυφαία επιλογή του Scorsese «A Space Odyssey» (2021), ονομάστηκε το γενικό φαβορί από τις συλλογικές ψήφους και θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες που έγιναν ποτέ. Την εποχή που κυκλοφόρησε, το 1968, προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερων Ειδικών Οπτικών Εφέ.

The River

Vertigo

Οι άλλες επιλογές του Σκορσέζε περιλαμβάνουν μια σειρά διεθνούς κινηματογράφου, όπως το «Ποτάμι» του Γάλλου σκηνοθέτη Jean Renoir και το ιαπωνικό δράμα «Ikiru» από τον διάσημο σκηνοθέτη Akira Kurosawa. Αφήνει επίσης χώρο για κλασικά γουέστερν, όπως το «The Searchers και το ψυχολογικό θρίλερ «Vertigo» του Alfred Hitchcock.

Η επόμενη ταινία που αναμένουμε από τον Σκορσέζε είναι το γουέστερν αστυνομικό δράμα «Killers Of The Flower Moon», που βασίζεται σε μια σειρά δολοφονιών στη φυλή Osage στην Οκλαχόμαστη της δεκαετίας του 1920. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone και Brendan Fraser. Το «Killers Of The Flower Moon» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και στο Apple TV+ αργότερα φέτος.

Citizen Kane

Η λίστα των κορυφαίων 15 ταινιών κατά τον Scorsese

2001: A Space Odyssey (1968)

2. 8 ½ (1963)

Ashes And Diamonds (1958)

Citizen Kane (1941)

Diary Of A Country Priest (1951)

Ikiru (1952)

The Leopard (1963)

Ordet (1955)

Paisan (1946)

The Red Shoes (1948)

The River (1951)

Salvatore (1962)

The Searchers (1956)

Ugetsu Monogatari (1953)

Vertigo (1958)