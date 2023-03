«Η Χώρα του Θεού» από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η ταινία έκπληξη του Φεστιβάλ Καννών που είναι συγκλονιστική, θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στις 6 Μαρτίου

Πολυβραβευμένο έπος, ένα οδοιπορικό όχι μόνο σε μια αλλόκοτη χώρα με φυσικό τοπίο που προκαλεί δέος, αλλά και στη διαδρομή από την αλαζονεία τού πιστού στην κατανόηση τής ανθρώπινης φύσης.

Αιώνιο και εφήμερο συγκρούονται σε ένα μυστικιστικής ατμόσφαιρας, σιωπηλό και εικαστικά εντυπωσιακό χερτζογκικό έπος πάνω στην αυτοκαταστροφική ανθρώπινη ματαιοδοξία και το ακατάλυτο φυσικό μεγαλείο.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας νεαρός Δανός ιερέας ταξιδεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ισλανδίας με στόχο να χτίσει μια εκκλησία και να φωτογραφίσει τους κατοίκους. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο αφιλόξενο τοπίο, τόσο απομακρύνεται από την αποστολή του και την ηθική του.

Έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα Zabaltegi (επιλογή των καλύτερων ταινιών της χρονιάς) στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Σικάγου. Συμμετείχε στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Λονδίνου, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορόντο και είναι στη βραχεία λίστα για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (Feature Film List European Film Awards).

Ο Ισλανδός Χλινούρ Παλμασόν επιστρέφει με την 3η του ταινία, ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην Ισλανδία με σπουδαίες κινηματογραφικές αναφορές αλλά και εντελώς πρωτότυπη και συναρπαστική προσέγγιση του θέματος του, ξεδιπλώνοντας όλο του το ταλέντο.

… Εξαντλητική με τον ομορφότερο, πιο γόνιμο τρόπο, ταυτόχρονα εξωτική και οικεία, σίγουρα ανοικονόμητη αλλά τόσο συναρπαστική που δεν προλαβαίνεις να το συνειδητοποιήσεις, συγκινητική, κατά στιγμές χιουμοριστική και μαζί σκοτεινή, αυτή η «Χώρα τού Θεού» είναι πολύτιμο σύγχρονο σινεμά και, ταυτόχρονα, μια αποτύπωση τής ακόμα προς εξερεύνηση σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του, της τέχνης με το αντικείμενό της, της αυθυπαρξίας απέναντι στην εξουσία.

(Λήδα Γαλανού, απόσπασμα)

Μια απ’ τις πλέον συγκλονιστικές ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στις φετινές Κάννες (όπου και διαγωνίστηκε στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα»), η μυσταγωγική ταινία του Ισλανδού Χίλνουρ Πάλμασον διατυπώνει γενναία όλα τα μεγάλα μεταφυσικά και υπαρξιακά ζητήματα (η θέση του ανθρώπου μέσα στη φύση και στο σύμπαν, η πίστη κι ο φόβος του Θεού, η αναζήτηση αυτού που μας συνδέει με τον Άλλο, η συμφιλίωση με τον θάνατο ως τρόπο υπέρβασης της αγωνίας), κάνοντας χρήση μιας εντυπωσιακής κινηματογραφικής γλώσσας που παραπέμπει στο σινεμά του Τέρενς Μάλικ, του Καρλ Ντράγιερ και του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και ρίχνει μια λοξή ματιά στο (παρόμοιας θεματικής) Silence του Μάρτιν Σκορσέζε ή στο υπέροχο Calvary του Τζον Μάικλ Μακ Ντόνα. Μια ταινία-εμπειρία που περισσότερο βιώνεις παρά παρακολουθείς, μιας που είναι φτιαγμένη για τη μεγάλη οθόνη, με όλη της τη μεγαλοπρέπεια.

Έγραψαν για την ταινία:

«Εξαιρετικά απολαυστική». The PlAYLIST

«Πλούσιο έπος που θυμίζει τους μεγάλους σκηνοθέτες της ιστορίας του κινηματογράφου». ICS FILMS.

«Μια συναρπαστική αφήγηση ενός ταξιδιού στη σκοτεινή πλευρά του μόνιμου φωτός της μέρας. Ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο έργο που έχει πάθος όπως ο Χέρτζογκ με τα απέραντα, δύσκολα τοπία, την τρέλα και την ύβρη». SCREEN

«Οπτικά εντυπωσιακό. Ένα είδος αρκτικού Θα χυθεί αίμα. Ο Παλμασόν έχει τη δική του αυθεντική φωνή που γίνεται όλο και πιο δυνατή σε κάθε ταινία». VARIETY

«Οι Κάννες θα πρέπει να βγουν από την προσέγγιση «βάζω μόνο τους ίδιους σκηνοθέτες στο Διαγωνιστικό πρόγραμμα ξανά και ξανά», γιατί η συγκλονιστική ταινία Η Χώρα του Θεού κερδίζει τις άλλες ταινίες σε ό,τι αφορά στην φιλοδοξία της φόρμας και στην εκλεπτυσμένη εικονογραφία. Απροσδόκητες εικόνες η μία μετά την άλλη, ιδέες και πάθος, ακόμα και χιούμορ» GUY LODGE ON TWITTER

«Η ταινία τοποθετήθηκε για κάποιο παράξενο λόγο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα αντί για το Διαγωνιστικό όπου ξεκάθαρα ανήκει. Η Εξουσία του Σκύλου συναντά τον Τέρενς Μάλικ και τον Βέρνερ Χέρτζογκ» Jay Weissberg, Film Verdict

«Η μεγάλη ανακάλυψη της 75ης διοργάνωσης. Είναι όλα όσα περιμένει κάποιος από μια ταινία: ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα σύμπαν με τους δικούς του κανόνες, γοητευτικές εικόνες, χαρακτήρες με πολλαπλές αντιφάσεις και αποχρώσεις, και το συναίσθημα ότι ανακαλύπτουμε το σινεμά για πρώτη φορά» OLTRO CINES.

«Αυτό το συγκλονιστικό δράμα δηλώνει ένα σημαντικό άλμα ωριμότητας και φιλοδοξίας του σκηνοθέτη και αξίζει ανάλογης προσοχής. Ένα έργο ζοφερής μεγαλοπρέπειας που ασκεί ισχυρή έλξη. Ένα εντυπωσιακό και αξέχαστο έπος». David Rooney, Hollywood Reporter

«Μια ταινία εξαιρετικής τέχνης και δύναμης. Οι σημαντικές αρετές της ταινίας, που κυμαίνονται από την συναρπαστική φωτογραφία των τοπίων, έως τις αυθεντικές ερμηνείες ενός αλάνθαστου καστ, δείχνουν ότι ο Παλμασόν εργάζεται στο απόγειο των δυνάμεων του. Μέσα από απίστευτα όμορφες, τετράγωνες εικόνες που μιμούνται τις πρώτες φωτογραφίες, ο σκηνοθέτης μετουσιώνει την πραγματικότητα. Μια μικρή μύγα που στέκεται στις βλεφαρίδες του Λούκας καθώς κοιμάται. Σταγόνες της βροχής που σκοτεινιάζουν έναν γκρίζο βράχο. Τα βότσαλα στην άκρη ενός ποταμού. Ένα μπουκετάκι σε ένα μικρό δοχείο στο περβάζι ενός παραθύρου. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα παρουσιάζονται ως μικρά θαύματα στην ταινία, εξαιτίας του χαρίσματος του Παλμασόν για τη σύνθεση, τον τρόπο του με τα χρώματα και την ισορροπία του μοντάζ του, κρατώντας μια εικόνα για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να μας απορροφήσει». Caspar Salmon, Sight and Sound

«Η Χώρα του Θεού αφηγείται μια ιστορία για τα θαύματα της φύσης, την ομορφιά των στοιχείων και την ανθρώπινη τρέλα». Justin Chang Los Angeles Times

Ιλνούρ Πάλμασον

Είναι καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, γεννημένος στην Ισλανδία το 1984. Ξεκίνησε ως εικαστικός καλλιτέχνης και συνέχισε την καριέρα του στον κινηματογράφο σπουδάζοντας στο Danish National Film School. Ο Πάλμασον ζει και εργάζεται στην Ισλανδία και τη Δανία, όπου ζει με τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του. Φιλμογραφία: 2012 A Day or Two (μμ), 2013 A Painter (μμ), 2014 Seven Boats (μμ), 2017 Winter Brothers, 2019 A White, White Day, 2022 Godland

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Χλίνουρ Πάλμασον

Ηθοποιοί: Έλιοτ Κρόσετ Χοβ, Ίνγκβαρ Σίγκουρσον, Βικ Κάρμεν Σον, Τζέικομπ Ηάμπεργκ Λόχμαν, Ίντα Μεκίν Χλινσντοτίρ, Βάγε Σάντο.

Φωτογραφία: Μαρία βον Χάουζγολφ

Μοντάζ: Τζούλιους Κρεμπς Ντάμσμπο.

Μουσική: Άλεξ Ζανγκ Χουνγκτέ

Χώρα: Δανία, Ισλανδία, Γαλλία, Σουηδία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 138΄

Πρώτη προβολή: 7.00 μμ.

Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.

Διακρίσεις: 6 Βραβεία και 11 Υποψηφιότητες.

Chicago International Film Festival 2022, 2 Βραβεία, Βραβείο Χρυσός Hugo, καλύτερης ταινίας και Αργυρός Hugo Φωτογραφίας.

London Film Festival 2022, Βραβείο καλύτερης ταινίας.

Riga International Film Festival (RIGA IFF) 2022, Πρώτο Βραβείο

San Sebastián International Film Festival 2022, Βραβείο Zabaltegi-Tabakalera

Sulmonacinema Film Festival 2022, Βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας.