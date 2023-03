Αυλαία για το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Ανακοινώθηκαν τα βραβεία

Την αυλαία του ρίχνει απόψε το 25o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο, κάτω από τη βαριά σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Για το λόγο αυτό και σε ένδειξη σεβασμού, ματαίωσε την τελετή λήξης, όπως συνέβη επίσης με την τελετή έναρξης και τις εορταστικές του εκδηλώσεις.

«Τις τελευταίες δέκα ημέρες τα ντοκιμαντέρ μάς προσέφεραν καταφύγιο και μας έδωσαν μια νότα ελπίδας μέσα σε αυτή την ανείπωτη θλίψη», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που παράλληλα ευχαριστεί τους δημιουργούς που εμπιστεύτηκαν τα έργα τους στη διοργάνωση, τις κριτικές επιτροπές που τα αγκάλιασαν και τους θεατές που τα στήριξαν.

Όσοι βραβευμένοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη παρέλαβαν ήδη τα βραβεία τους από την ομάδα του Φεστιβάλ σε μια ανεπίσημη συνάντηση.

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού

Τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος κέρδισε το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού» των Χέμπα Χαλέντ, Ταλάλ Ντερκί και Αλί Γουαζί, που θίγει το θέμα της βαθιά ριζωμένης έμφυλης βίας και πατριαρχικής καταπίεσης. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, ενώ με τη διάκριση αυτή, η ταινία μπαίνει αυτομάτως στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Τον Αργυρό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Τι δεν είμαι» της Τούντε Σκόβραν, που επανακαθορίζει τη σημασία του να γεννιέσαι θηλυκό ή αρσενικό.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στην ταινία «Το μονοπάτι για την ευτυχία» της Κάτα Όλα, μια ερωτική ιστορία που προκαλεί με ευχάριστο τρόπο τις συμβάσεις της οικογένειας, του φύλου, της κουλτούρας, της φήμης και του μουσικού θεάτρου.

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers

Στην κατηγορία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers, όπου νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή το δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία, το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος – Δημήτρης Εϊπίδης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Η φωνή» της Ντομίνικα Μοντεάν-Πάνκοβ.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» του Χρήστου Αδριανόπουλου.

Τέλος, ειδική μνεία κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Ladies in Waiting» της Ιωάννας Τσουκαλά.

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού >>Film Forward

Στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward, που παρουσίασε το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών, επεκτείνοντας τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας, το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος – >>Film Forward», που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 6.000 ευρώ, δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Ζωή σε δόσεις» των Άλεξ Φράι, Ρεμπέκα Λόιντ Έβανς και Λίζα Σέλμπι.

Τον Αργυρό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Βάρδια» του Γρηγόρη Ρέντη.

Βραβείο Immersive

Το διαγωνιστικό τμήμα «Immersive: All Around Cinema» αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τον Χρυσό Αλέξανδρο για την καλύτερη ταινία του τμήματος, ο οποίος συνοδεύεται από 2.000 ευρώ, κέρδισε η ταινία «Συσκότιση» του Οντρζέι Μόραβετς.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στην ταινία «Ο άνδρας που δεν μπορούσε να φύγει» του Σινγκίνγκ Τσεν.

Βραβεία Podcast

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, από τα πρώτα κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο που παρουσίασε Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast, εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες των podcast με τον κινηματογράφο.

Το Βραβείο Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, κέρδισε το podcast «Από το θαύμα στο τραύμα» του Κωνσταντίνου Βρεττού.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο podcast «Αλκυόνη» της Φαίδρας Χατζοπούλου, σε μουσική, ηχητική επεξεργασία και συμπαραγωγή του Σταύρου Γεωργιόπουλου.

Βραβείο – υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Και φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρουν το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ. Το βραβείο – υποτροφία κατέκτησε ο Δημήτρης Ροΐδης για το podcast Μια βόλτα στην πόλη (σενάριο, αφήγηση Ιωάννα Σίσκου).

Βραβείο Mermaid

Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που απονέμεται στην καλύτερη ταινία θεματικής του επίσημου προγράμματος, κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Τι δεν είμαι» της Τούντε Σκόβραν.

Παράλληλα, ειδική μνεία δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Λεόν» του Βόιτσεκ Γκοστόμτσικ.

Βραβείο της Βουλής Των Ελλήνων

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων, που επιλέγει ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers, έδωσε φέτος το καθιερωμένο του βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στο ντοκιμαντέρ «Αντιπερισπασμός» του Κιτ Βίνσεντ.

Βραβεία ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI κι αυτή ήταν το ντοκιμαντέρ «Χρήστος, το τελευταίο παιδί» της Τζούλια Αμάτι.

Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «The Man With The Broken Arm», σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Βασιλείου.

Βραβεία Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του ελληνικού προγράμματος, που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Το βραβείο κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» του Χρήστου Αδριανόπουλου.

Επίσης, το ΕΚΚ χορηγεί και φέτος χρηματικό βραβείο, αξίας 3.000 ευρώ, σε ταινία τεκμηρίωσης που συμμετείχε στο τμήμα Docs in Progress, το οποίο δόθηκε στο πρότζεκτ «Ιερά Οδός ~ 21 χλμ», σε σκηνοθεσία Νικολέτας Παράσχη

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται σε έργο που προωθεί και προβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταγγέλλει την καταπάτησή τους. Φέτος απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Ιθάκη – Μια μάχη για την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ» του Μπεν Λόρενς

Βραβεία Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Μου αρέσει εδώ» του Ραλφ Άρλικ.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Χρήστος, το τελευταίο παιδί» της Τζούλια Αμάτι

Βραβείο ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος και δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης» της Βάλερυ Κοντάκου.

Βραβείο WIFT GR

Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film & Television – Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο κέρδισε η Τούντε Σκόβραν για το ντοκιμαντέρ «Τι δεν είμαι»

Βραβείο WWF Ελλάς

Βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και το οποίο κατέκτησε το ντοκιμαντέρ «Mighty Afrin: In the Time of Floods» του Άγγελου Ράλλη.

Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας κερδίζει το ντοκιμαντέρ «Χρήστος, το τελευταίο παιδί» της Τζούλια Αμάτι, ενώ το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» του Χρήστου Αδριανόπουλου.

Βραβεία Κοινού FISCHER

Πέντε Βραβεία Κοινού απονέμονται σε τρεις ελληνικές και δύο ξένες ταινίες.

Για διεθνή ταινία άνω των 50’, το Βραβείο Κοινού Fischer «Peter Wintonick» απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Το γελαστό παιδί» του Άλαν Γκίλσεναν.

Για διεθνή ταινία διάρκειας έως 50’, το βραβείο δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Στην καρδιά της Καμπούλ» των Καρολίν Γκιγιέ και Ντενί Βαλγκενβίτς.

Για ελληνική ταινία άνω των 50’, το Βραβείο Κοινού Fischer κατέκτησε το ντοκιμαντέρ «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…)» του Ιωσήφ Βαρδάκη.

Για ελληνική ταινία διάρκειας έως 50′, το Βραβείο Κοινού Fischer πήρε το ντοκιμαντέρ «My Cut» του Θανάση Ταταύλαλη.

Τέλος, για ελληνική ταινία που προβάλλεται διαδικτυακά στις ενότητες Πλατφόρμα και Από οθόνη σε Οθόνη, το Βραβείο κατέκτησε το ντοκιμαντέρ «Being an Islander» του Δημήτρη Μπούρα.

Το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους θεατές να ανακαλύψουν ελληνικές ταινίες που καταπιάνονται με θέματα που μας απασχολούν όλους, παρατείνει έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου τις online προβολές των ταινιών των τμημάτων «Πλατφόρμα» και «Από οθόνη σε Οθόνη».

