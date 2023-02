Σεισμός στην Τουρκία: Ζωντανός από τα συντρίμμια 13χρονος που άντεξε 182 ώρες

Άλλο ένα «θαύμα» έρχεται να προστεθεί στα τόσα που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα 13χρονο αγόρι από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που κατέρρευσε, 182 ώρες μετά τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας στην επαρχία Χατάι.

Ο έφηβος ήταν εγκλωβισμένος για 182 ώρες μετά τον σεισμό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Μάλιστα, κατά τον απεγκλωβισμό του, ο έφηβος κρατούσε το χέρι ενός διασώστη, καθώς τον τοποθετούσαν σε ένα φορείο, με το κεφάλι στηριγμένο και σκεπασμένο για ζεστασιά, πριν μεταφερθεί σε ένα ασθενοφόρο.

Με τις ελπίδες να βρεθούν πολλοί ακόμη επιζώντες στα συντρίμμια να εξανεμίζονται γρήγορα, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία και τη γειτονική Συρία από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της περασμένης Δευτέρας ξεπέρασε τους 37.000 και φαινόταν ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Την ίδια ώρα το πρακτορείο Anadolu υπενθυμίζει ότι οι μετασεισμοί συνεχίζονται προβάλλοντας βίντεο από Αμερικανούς και Γάλλους διασώστες, οι οποίοι βγαίνουν «επειγόντως» από ετοιμόρροπο κτήριο λόγω δόνησης.

Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Türkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 pic.twitter.com/YKeFl9onHv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ένα κοριτσάκι, η Μιράι, βγήκε ζωντανή ύστερα από 178 ώρες μέσα από τα χαλάσματα στο Αντιγιαμάν, που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το CNN Turk η διάσωση έγινε στην Αντιγιαμάν, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεργεία συνεχίζουν το έργο τους. Το τουρκικό δίκτυο σημειώνει μάλιστα ότι οι διασώστες είναι πολύ κοντά στο να φτάσουν στη μεγαλύτερη αδελφή του κοριτσιού, με την ελπίδα να βγει και αυτή σώα από τα συντρίμμια.

Miray, a 6-year-old girl, rescued from rubble in Adiyaman 178 hours after massive earthquakes hit Türkiye 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/NQyTapUyLJ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023

Στο μεταξύ, 176 ώρες μετά τον σεισμό ανασύρθηκε άλλη μια εγκλωβισμένη στην επαρχζία Χατάι, η Εσμά. Μία ώρα αργότερα διασώθηκε και 35χρονος.

(VIDEO) A 35-years-old man was rescued miraculously 177 hours after the first earthquake hit Türkiye on Monday • Rescued after a week

• He is from SE Adiyaman province

• Pulled out from under wreckage of 8-story building 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/vdY8yeKjko — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023

Τα συνεργεία διάσωσης την απομακρύνουν από τα συντρίμμια ενώ με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό και του 15 χρονου γιου της. Αίσιο τέλος είχε και η επιχείρηση διάσωσης της 26χρονης Ντέρια στην ίδια περιοχή.

(VIDEO) A 26-year-old woman was rescued miraculously 177 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6 • Rescued a week after earthquakes

• She is from the southeastern province of Hatay 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/fKOOTXmH35 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023

Λίγο νωρίτερα, στην ίδια περιοχή είχαν διασωθεί μία ακόμη γυναίκα κι ένα επτάχρονο αγόρι. Η 40χρονη Σιμπέλ Καγιά ανασύρθηκε ζωντανή ύστερα από 170 ώρες κάτω από τα συντρίμμια πενταώροφης πολυκατοικίας στο Γκαζιαντέπ. Διασώστες από το Ελ Σαλβαδόρ ανέσυραν ζωντανούς μία γυναίκα κι ένα παιδί στο Καχραμαν- μαράς.

Η ΕΡΤ μετέδωσε νωρίτερα τη διάσωση ενός 68χρονου άνδρα που ανασύρθηκε μετά από 158 ώρες στο Καχραμανμαράς από Ρώσους διασώστες και την ανάσυρση μιας 40χρονης μετά από 170 ώρες στο Γκαζιαντέπ.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000, σε όλες τις πληγείσες περιοχές, βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπια».