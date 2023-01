Ολυμπιακός μεταγραφές: Ζούμερ Μπούτουτσι, το νέο ερυθρόλευκο απόκτημα

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από το βράδυ της Τρίτης (31/01) ο Ζίμπερ Μπούτουτσι, με τους Πειραιώτες να κερδίζουν τη μάχη με το χρόνο και να κλείνουν εγκαίρως το deal με την Κόνιασπορ για να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 26χρονο εξτρέμ από το Κόσοβο.

Οι ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν το απόγευμα τη συμφωνία με την Μπρέντφορντ για τον Σέρτζι Κάνος (δανεισμός ως το τέλος της σεζόν) και λίγες ώρες αργότερα, ολοκλήρωσαν και την απόκτηση του Ζίμπερ Μπούτουτσι με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει σε όλα με τους πρωταθλητές Ελλάδας ως προς τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του και το οικονομικό και να επιτυγχάνεται συμφωνία και με την ομάδα του.

Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι πρωταθλητές Ελλάδας χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 900.000 ευρώ, με τον Μπούτουτσι να είναι ένα έξτρα όπλο από τη μέση και μπροστά για τον Μίτσελ στα δύσκολα ματς που ακολυθούν για την ομάδα του σε δύο ελληνικά μέτωπα.

Το who is who του Ζούμερ Μπούτουτσι

Ο διεθνής Κοσοβάρος επιθετικός είναι γρήγορος, με καλή τεχνική, ντρίμπλα, μακρινό σουτ, όπως και καλές εκτελέσεις φάουλ, είναι αποτελεσματικός στο 1vs1 και αγωνίζεται τις περισσότερες φορές ως αριστερός εξτρέμ. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής διαθέτει καλή σέντρα, έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα και η αξία του αυτή τη στιγμή στο διεθνές ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ.

Ο Μπούτουτσιείναι έτοιμος αγωνιστικά, καθώς την περασμένη Κυριακή ήταν βασικός στον εκτός έδρας αγώνα της Κόνιασπορ εναντίον της Μπασάκσεχιρ και έχει παίξει ήδη 23 ματς μέσα στη σεζόν. Έτσι, τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μίτσελ, στην διακριτική ευχέρεια του οποίου είναι αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Ζούμερ Μπούτουτσι γεννήθηκε στην πόλη Σεντ Τρούιντεν του Βελγίου, στις 11 Σεπτεμβρίου 1996 και όταν ήταν σε ηλικία δύο ετών η οικογένειά του μετακόμισε στην Νορβηγία. Εκεί, έμαθε τα μυστικά του ποδοσφαίρου και ενδεικτικό είναι πως έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Νορβηγίας. Όμως, ως Κοσοβάρος αγωνίζεται εδώ και τρία χρόνια στην εθνική ομάδα ανδρών της πατρίδας του, με την οποία έχει 16 συμμετοχές και 1 τέρμα.

Ο πλάγιος επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία 10 ετών, στην νορβηγική Λούρα και στα 13 του μεταπήδησε στην Σάντνες Ουλφ. Δύο χρόνια μετά, σε ηλικία 15 ετών, πέρασε από δοκιμαστικά τεστ στη Νιούκαστλ, αλλά δεν παρέμεινε και στα 16 του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Σάντνες Ουλφ. Λίγους μήνες μετά, αν και είχε προτάσεις από αγγλικές, γερμανικές και ολλανδικές ομάδες, ο Μπούτουτσι συμφώνησε με την Σάλτσμπουργκ στην οποία παρέμεινε δύο χρόνια.

Στα 18 του, ο Κοσοβάρος επιθετικός πήρε μεταγραφή στη Βίκινγκ, στην οποία παρέμεινε έξι χρόνια και τον Ιανουάριο του 2021, σε ηλικία 24 ετών, πήγε ως ελεύθερος στην Κόνιασπορ. Με την τουρκική ομάδα είχε την τελευταία διετία 83 συμμετοχές, 11 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σε ό,τι αφορά μόνο τούτη την περίοδο, είχε 23 αγώνες, 1 τέρμα και 3 ασίστ.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Μπούτουτσι είχε αγωνιστεί με το Κόσοβο και στα δύο παιχνίδια εναντίον της Ελλάδας και στο πρώτο από αυτά είχε χρησιμοποιηθεί στη θέση του κεντρικού επιθετικού μέσου. Πλέον, θα αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι ερυθρόλευκοι ευελπιστούν να τους βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων τους.