Μπαρτζώκας: «Ο στόχος απέναντι σε Μίτσιτς – Λάρκιν και ο φανταστικός Λούντζης»

Never too low, never too high λένε στις ΗΠΑ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα βρεθεί ποτέ στη μία πλευρά. Ούτε στις μεγάλες νίκες, ούτε στις βαριές ήττες του Ολυμπιακού. Γι’ αυτό κράτησε χαμηλούς τόνους και το βράδυ της Παρασκευής (3/2), μετά από τον θρίαμβο της ομάδας του επί της back-to-back πρωταθλήτριας Ευρώπης, Αναντολού Εφές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, απέναντι σε μία πολύ ταλαντούχα ομάδα. Έπρεπε να κάνουν όλοι ένα βήμα προς τα εμπρός, να προσφέρουν όλοι στην άμυνα, να θυσιαστούν, κάτι που δεν είχαμε κάνει με συνέπεια. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής απόψε, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έγινε αυτό που ζητήσαμε. Δεν είχαμε καλό ποσοστό σε βολές και σε τρίποντα, μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Πρέπει να συγχαρώ όμως τους παίκτες και τον κόσμο μας γι’ αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή τύχη στην Αναντολού Εφές.

Δεν πιστεύω σε 12ους παίκτες και αυτό αποδεικνύεται. Όλοι έχουν τις ευκαιρίες τους. Εμείς δεν έχουμε 18 και 19 παίκτες, οπότε όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να παίξεις, υπάρχουν αρκετοί που είχαν ρόλο διακοσμητικό, αλλά τώρα βοηθούν για να κερδίζει η ομάδα παιχνίδια. Ο Λούντζης έκανε φανταστική δουλειά στην άμυνα, αλλά είχε συνεισφορά και σημαντική κιόλας και στην επίθεση.

Προσπαθήσαμε να δυσκολέψουμε τον Μίτσιτς και τον Λάρκιν, δεν θέλαμε να έχουν δημιουργία, θέλαμε να πάρουν σουτ μετά από ντράιβ και ντρίμπλα. Αν αναλύσει κάποιος το ματς, θα καταλάβει ότι αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι στα χαρακτηριστικά τους. Γεμίσαμε τη ρακέτα πίσω τους, σε καταστάσεις απομόνωσης, είχαμε κάποια προβλήματα, όμως αλλάξαμε την άμυνα και καλύψαμε αυτό το κενό. Αν είχαμε βάλει κάποια σημαντικά ανοιχτά σουτ θα είχαμε πάρει πιο εύκολα την νίκη, αγχωθήκαμε κι εμείς κι ο κόσμος, αλλά έτσι είναι, με τέτοιους αντιπάλους πρέπει να είσαι 40 λεπτά συγκεντρωμένος».