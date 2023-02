Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημη η πρόταση εξαγοράς των «κόκκινων διαβόλων» από το Κατάρ

Ήταν αναμενόμενο και έγινε πράξη το βράδυ της Παρασκευής (17/2) λίγο πριν τη λήξη της διορίας και όπως έγινε γνωστό ο πρόεδρος μίας εκ των μεγαλύτερων τραπεζών του Κατάρ έκανε πρόταση εξαγοράς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα, ο γιος του πρώην πρωθυπουργού του Κατάρ, Σεΐχης, Γιασίμ Τζαμπέρ Αλ Τάνι, έκανε πρόταση για το 100% της ομάδας στους Γκλέιζερς. Με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό το ότι θέλει να εξαγοράσει την ομάδα που οι Αμερικάνοι κοστολογούν στα 3 δισ. ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Αλ Τανί γράφει μεταξύ άλλων: «Στόχος της προσφοράς είναι να επιστρέψει ο σύλλογος στις παλαιότερες δόξες του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων και πάνω από όλα να βάλει σε προτεραιότητα τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC

“The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”.

Full statement ⤵️🚨 pic.twitter.com/c54Zuj1jwi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023