Tα νέα του Πανεπιστήμιου Πατρών

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Εκδήλωση Απολογισμού έτους 2022

Στις 14.02.2023 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αντιπρύτανης κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, παρουσίασε σε ανοικτή εκδήλωση, για πρώτη φορά, τον απολογισμό του ΕΛΚΕ για το έτος 2022. Τα κυριότερα σημεία του έτους 2022, αφορούν στα πεπραγμένα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ σχετικά με α) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υιοθέτηση νέων πρακτικών με βασικό στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και β) τα οικονομικά στοιχεία τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολής αλλά και Τμήματος. Παρουσιάστηκαν συγκριτικά στοιχεία με το έτος 2021 και αναλυτικά στοιχεία της παρουσίασης του Ιδρύματος στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, εγκαινίασε, εκτός του λογοτύπου της (υιοθετώντας μια ενιαία, σύγχρονη και αναγνωρίσιμη ταυτότητα) και την νέα ιστοσελίδα της, έναν προηγμένο κόμβο πληροφόρησης (http://research.upatras.gr). Το πλήρες κείμενο του απολογισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (εδώ).

Επίσκεψη κινέζικης αντιπροσωπείας του Southwest University στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Τρίτη, 21 Φλεβάρη, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών επίσημη συνάντηση εργασίας με επταμελή αντιπροσωπεία του Southwest University at Chongqing, της Κίνας, με τη συμμετοχή των δύο Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και πολλών καθηγητών εκατέρωθεν. Η συνάντηση είχε ως βασικό αντικείμενο το κοινό, αγγλόφωνο, διετές “MA in Ancient Greek and Chinese Civilizations. A comparative Approach”, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Τμήμα Φιλοσοφίας με Διευθυντή τον Καθηγητή Παύλο Κόντο. Πέρα από την πρωτοτυπία του ως προς το επιστημονικό αντικείμενο, το πρόγραμμα είναι το μοναδικό παγκοσμίως που συνδυάζει ένα χρόνο σπουδών στην Κίνα και ένα χρόνο σπουδών εκτός Κίνας (1ος χρόνος σπουδών στο Chongqing, 2ος χρόνος στην Πάτρα). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 και έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις: https://magr-cn.philosophy.upatras.gr/ Η συνεργασία υπήρξε ειλικρινής και εποικοδομητική και το απτό αποτέλεσμά της ήταν, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση υποτροφιών που θα καλύψουν το κόστος παραμονής στην Κίνα για τους Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες. Στη συνάντηση, τέλος, καθορίστηκε το πλαίσιο πιθανών περαιτέρω συνεργειών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.

Επίσκεψη Καθηγητών του Staffordshire University στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στις 23.2.23 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη τεσσάρων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο του Staffordshire στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τη σύναψη συνεργασίας σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Η τετραμελής αντιπροσωπεία των καθηγητών του Staffordshire University αποτελούμενη από τους Nachiappan Chockalingam (Professor Of Clinical Biomechanics in the School of Health, Science and Wellbeing, Director of the Movement Analysis Laboratory), Panagiotis Chatzistergos (Associate Professor in the School of Health, Science and Wellbeing), Helen Branthwaite (Senior Lecturer in the School of Health, Science and Wellbeing) & Aoife Healy (Associate Professor in the School of Health, Science and Wellbeing) επισκέφθηκε επίσης τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χ. Μπούρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συναποφασίσθηκε η συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας με την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθηγητής Δ. Μαντζαβίνος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Αναπλ. Καθηγητής Κ. Φουσέκης και η Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Τσεκούρα.

Και τη φετινή Άνοιξη «τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει και φέτος τη δράση «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο». Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε την ευκαιρία στις μαθήτριες και στους μαθητές που ενδιαφέρονται, να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιό μας κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους για γνώση και ευαισθητοποιώντας τους στον χώρο της έρευνας. Ταυτόχρονα, στόχος αυτής της ενέργειας είναι η επαφή και η γνωστοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματός μας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, προσκαλούμε και φέτος μαθήτριες και μαθητές να επισκεφθούν τις ακαδημαϊκές μονάδες και τις δομές του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 13 έως τις 31 Μαρτίου 2023 για ένα ταξίδι στην ακαδημαϊκή γνώση και έρευνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επικαιροποιημένη αντίστοιχη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/stay-tuned/ta-scholeia-pigainoun-panepistimio/ αλλά και να επικοινωνούν με το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (email: dee@upatras.gr, τηλ. 2610 96 90 45-46, 2610 99 66 17).