Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

21.2.23 | Επίσκεψη κινέζικης αντιπροσωπείας του Southwest University στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Πατρών αντιπροσωπεία του Southwest University της Κίνας, στο πλαίσιο της έναρξης του αγγλόφωνου διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: «Greek & Chineze Civilazations: a comparative approach». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα συζητηθούν θέματα περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: (https://magr-cn.philosophy.upatras.gr/).

22.2.23 | Υπογραφή Σύμβασης Θέσπισης Υποτροφιών «Ολυμπίας Οδού»

Tην Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της Σύμβασης θέσπισης υποτροφιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ολυμπίας Οδού ΑΕ. Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας η «Ολυμπία Οδός» θα χορηγήσει δύο ετήσιες υποτροφίες για διάστημα πέντε ετών αξίας 3.000 ευρώ σε φοιτητές/τριες των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γεωλογίας. Στόχος των υποτροφιών είναι η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παραγωγή μεγάλων έργων υποδομής, καθώς και η επιβράβευση και η στήριξη των νέων ανθρώπων για μάθηση και εξέλιξη.

Online παρουσίαση για φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει online παρουσίαση μέσω zoom για την ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, 11:00-13:00. Σύνδεση στο zoom, με κλικ εδώ *. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/enimerotiko-zoom-gia-foitites-pou-endiaferontai-na-lavoun-meros-sto-programma-erasmus/

17 & 18 Φεβρουαρίου 2023| HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου πραγματοποιούν το συνέδριο HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία που θα λάβει χώρα στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εγγραφή είναι δωρεάν και η παρακολούθηση γίνεται μόνο με φυσική παρουσία. Για το επιστημονικό πρόγραμμα και τις εγγραφές, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της επιστημονικής εκδήλωσης: www.hotspots2023.gr

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για φοιτητές: «Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας»

Στο πλαίσιο της δράσης «Υλοποίηση σχεδίου εκπαίδευσης ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών: σεμινάρια & εργαστήρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» της χρηματοδοτούμενης Πράξης ΜΟΔΙΠ, συνεχίζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος. Το πρόγραμμα με τίτλο «Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας» είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης από την εταιρεία AQS – Σύμβουλοι επιχειρήσεων η οποία έχει επιλεγεί ως ανάδοχος του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιλεγμένες, ολιγομελείς ομάδες φοιτητών του ιδρύματος.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε το site: https://forms.gle/F6iRwHWBLNgF47Rt8 μέχρι το αργότερο την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι επιλεχθέντες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ στα τηλέφωνα 2610997946 και 2610997239 και στο email: modipsecr@upatras.gr

Σεμινάριο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους του Πανεπιστημίου και για Κοινωνικά Δίκτυα

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που είτε είναι διαχειριστές κάποιου ιστοτόπου είτε έχουν την αρμοδιότητα να αναρτούν περιεχόμενο σε ιστότοπο ή σε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας μίας ώρας και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom).

Οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν οριστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι:

-Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ.

-Τρίτη, 21 Μαρτίου στις 10 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες και την φόρμα εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/seminario-dimioyrgias-prosvasimoy-p/

8.3.23 | Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων με τίτλο: «Ταυτότητα φύλου, νομικά θέματα και καλές πρακτικές»

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών (https://isotita.upatras.gr/) με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα και τη Διεθνή Ημέρα Διεμφυλικής Ορατότητας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ταυτότητα φύλου, νομικά θέματα και καλές πρακτικές», την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στις 18.00 στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Νίκη Γεωργιάδου, την Πρόεδρο του Σωματείου Διεμφυλικών Ατόμων κα Άννα Απέργη και τη δικηγόρο κα Αικατερίνη Γεωργιάδου, καθώς και ένα δρώμενο με θέμα την έμφυλη βία (κα Μάρω Γαλάνη, ΕΕΠ).

Προκήρυξη δύο υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.060 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές Α´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2023 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης) σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύει εξωτερικά τον κλειστό φάκελο. Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prokiryxi-dyo-ypotrofion-sto-therino-programma-tou-harvard-stin-ellada/

Συνεργασία με ξενοδοχεία

Το Πανεπιστήμιο, για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινότητας, απευθύνθηκε σε ξενοδοχεία των Πατρών, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, και έλαβε ειδικές τιμές φιλοξενίας για τα μέλη του. Οι τιμές αυτές αφορούν μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και προσκεκλημένους του Ιδρύματός μας, που χρειάζονται μεμονωμένες διανυκτερεύσεις για υπηρεσιακούς λόγους στις αντίστοιχες πόλεις. Δεν αφορούν σε ομαδικές επισκέψεις και διοργανώσεις (λ.χ. συνέδρια). Μπορείτε να αναζητήσετε τη λίστα με τα ξενοδοχεία στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/synergasia-me-xenodocheia-2/

Σημαντική πρόκριση των μικρών ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η ομάδα των μικρών ρομποτιστών του Πανεπιστημίου Πατρών Robots@UP προκρίθηκε, συμμετέχοντας στον διαγωνισμό ρομποτικής 10th FLL Athens Περιφερειακός Διαγωνισμός Αττικής που διεξήχθη στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2023, για να συμμετάσχει στον τελικό της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (18-19 Μαρτίου 2023), όπου θα προσπαθήσει να διεκδικήσει μία θέση για τους διεθνείς διαγωνισμούς σε Αμερική και Αυστραλία. Στον διαγωνισμό, που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μετά από μια άκρως δημιουργική διαγωνιστική διαδικασία κρίσης που προκρίνει τη Συνεργασία, τις Αξίες, την Αξιολόγηση, την Ομαδικότητα και φυσικά τη Ρομποτική, συμμετείχαν 32 ομάδες, 320 παιδιά, 64 προπονητές και εκατοντάδες επισκέπτες.

Βράβευση της εθελοντικής ομάδας WILL YOU MARROW ΜΕ της ΕΕΦΙΕ Παράρτημα Πάτρας

Η ομάδα WILL YOU MARROW ME των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος Πάτρας Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Παράρτημα Πατρών βραβεύεται για τη δράση ενίσχυσης του εθελοντισμού στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ)-«Χάρισε ζωή» του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της φοιτητικής κοινότητας για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών που υλοποιήθηκε με την τοποθέτηση των ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ σε κτίρια της πανεπιστημιούπολης https://campus.upatras.gr/xarisezoi/ Η βράβευση θα γίνει από την κα Κατερίνα Παναγοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ στο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στο Privilege Event House, το οποίο διοργανώνεται από την κα Μαρία Μανουσάκη, συντονίστρια του τοπικού παραρτήματος. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν επίσης για τη δράση και την προσφορά τους ο Έλληνας υπερ-τριαθλητής αγώνων ULTRA TRIATHLON & αθλητικός πρεσβευτής του μηνύματος για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών Κωνσταντίνος Ζεμαδάνης καθώς και το ΚΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή» και ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» Παράρτημα Πάτρας για τη συνολική προσφορά τους στην ενίσχυση και υποστήριξη του αγώνα ενάντια στα αιματολογικά νοσήματα. Δείτε την πρόσκληση στο σύνδεσμο : https://www.xarisezoi.gr/event/achaion-agapis-geyma-apo-to-panellinio-athlitiko-somateio-gynaikon-kallipateira/

Παράσταση της Ομάδας Θεάτρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Η Ομάδα Θεάτρου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, παρουσιάζει το αριστουργηματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα». Ένα έργο ύμνος στην ανθρώπινη ελευθερία σε σκηνοθεσία Έβερεστ Μυφτάρι. Οι παραστάσεις θα παιχτούν στο Θέατρο Επίκεντρο+ (Νόρμαν 16) κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη & Τετάρτη (17, 18, 19, 21 & 22 Φεβρουαρίου) στις 21:00. Κρατήσεις Εισιτηρίων: Τηλεφωνείτε στο 6987129248 ή στέλνετε γραπτό μήνυμα στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Instagram @thousouart

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Περιοδικού @Up του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών το 11ο τεύχος του περιοδικού του πανεπιστημίου: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/02/@up11.pdf. Το περιοδικό εκδίδεται σε εθελοντική βάση και είναι ανοικτό σε όλες τις ομάδες της πανεπιστημιακής κοινότητας, που θέλουν να γνωστοποιήσουν το αντικείμενο της προσωπικής τους έρευνας, τις επιστημονικές τους δράσεις, τις απόψεις τους πάνω σε κοινωνικά ή ακαδημαϊκά θέματα, τις προτιμήσεις τους όσον αφορά βιβλία, ταινίες, σειρές, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές. (Μπορείτε να στέλνετε τη συνεργασία σας στο newsletter@upatras.gr. Όριο λέξεων: 1200. Ευκταίο είναι τα κείμενα να συνοδεύονται από 1 ή 2 φωτογραφίες σχετικές με το θέμα). Το επόμενο τεύχος θα αναρτηθεί στις 15/4.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

20/2/2023

Αναλυτικές Πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/



