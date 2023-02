Η 6η ΥΠΕ συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Health4EUkids»

Στην εναρκτήρια παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Health4EUkids» που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, μίλησε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης.

Η 6η ΥΠΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή υγιεινής κ. Απόστολο Βανταράκη, συμμετέχει ενεργά στο έργο Health4EUKids για την εφαρμογή του στο ελληνικό σύστημα υγείας. Επίσης, έχει αναλάβει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον συντονισμό με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Γιάννης Καρβέλης: «Στόχος μας οι βέλτιστες συνθήκες για ένα υγιές περιβάλλον για τα παιδιά μας»

«Στόχευση του προγράμματος, είναι να εντοπίσουμε εκείνες τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά μας και να δημιουργήσουμε τις βέλτιστες συνθήκες ώστε να ζουν σε ένα περιβάλλον προσιτό και παράλληλα να αποφύγουν αυτή τη μάστιγα που ονομάζεται παχυσαρκία», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καρβέλης στην ομιλία του.

Προσθέτοντας τα εξής: «Για το σκοπό αυτό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να έχει άμεση παρεμβατικότητα και μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και νομίζω ότι θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην αποφυγή αυτού του προβλήματος. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να λάβουμε μέρος και σε άλλα προγράμματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία».

Παιδική παχυσαρκία

Το έργο «Health4EUkids» αποτελεί κοινή δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος EU4Health που χρηματοδοτείται από το HaDEA.

Έχει τριετή διάρκεια με συμμετοχή 12 Ευρωπαϊκών χωρών και συνολικά 22 φορέων, για την εφαρμογή καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων ερευνών Υγιεινών Τρόπων Διαβίωσης για την παιδική παχυσαρκία.

Συγκεκριμένα αντικείμενο του έργου «Health4EUkids» θα είναι η εφαρμογή καλών πρακτικών και συγκεκριμένα του GRÜNAU MOVES (αναπτύχθηκε στην Γερμανία ) και του Smart Families (αναπτύχθηκε την Φινλανδία) τα οποία αφορούν στην παιδική παχυσαρκία και στους υγιεινούς τρόπους διατροφής των παιδιών και των εφήβων καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών τους και του προσωπικού υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από την υλοποίηση δράσεων στην κοινότητα για εφαρμογή των καλών πρακτικών, η ανάπτυξη πολιτικών υγείας και η εφαρμογή αυτών.

Συμμετέχοντες

Το έργο «Health4EUkids» αποτελείται από 12 χώρες (12 δικαιούχους και 10 συνδεδεμένες οντότητες) από τον τομέα της υγείας και τον ακαδημαϊκό χώρο που συμβάλλουν με διαφορετικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και τεχνογνωσία στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Συμμετέχουσες χώρες

Country Organization Beneficiary / Affiliated Entity

Greece Dioikisi 6is Ygeionomikis Perifereias Peloponnisou Ionion Nyson Ipeirou kai Dytikis Elladas (6th YPE) Beneficiary (COO)

University of Patras, Medical School, Department of Public Health (UPAT) Affiliated Entity

Belgium Sciensano Beneficiary

Croatia Hrvatski Zavod Za Javno Zdravstvo – Croatian Institute of Public Health (CIPH) Beneficiary

Finland Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos – Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Beneficiary

Suomen Sydänliitto (SuSyd) Affiliated Entity

Hungary Nemzeti Nepegeszsegugyi Kozpont – National Public Health Institute (NΝΚ) Beneficiary

Italy Istituto Superiore di Sanità (ISS) Beneficiary

Lithuania Kauno Miesto Savivaldybes Visuomenes Sveikatos Biuras – Public Health Bureau of Kaunas municipality (PHBKM) Beneficiary

Malta Health Promotion and Disease Prevention Unit – Ministry for Health (MFH) Beneficiary

Poland Narodowy Fundusz Zdrowia – National Health Fund (NHF) Beneficiary

Slaski Uniwersytet Medyczny W Katowicach – Medical University of Silesia in Katowice (MUSK) Affiliated Entity

Portugal Ministério da Saúde da Repubica Portuguesa (Direção-Geral da Saúde – DGS/ Directorate-General of Health – DGS) Beneficiary

Slovenia Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje (NIJZ) – National Institute of Public Health (NIPH) Beneficiary

Spain Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) Beneficiary

Andalusian School of Public Health – Escuela Andaluza de Salud Publica SA (EASP) Affiliated Entity

Conselleria de Sanidade de Galicia (CSG) Affiliated Entity

Kronikgune Health Services Research Institute Affiliated Entity

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Affiliated Entity

Fundacion Instituto de Investigacion Marques de Valdecilla (IDIVAL) Affiliated Entity

Fundacio Institut d’Investigacion Sanitaria Illes Balears (IdISBa) Affiliated Entity

Servicio Andaluz de Salud (SAS) and Fundacion Publica Andaluza Progresso y Salud M.P. (FPS) Affiliated Entities

Συνδεδεμένοι εταίροι

Country Organization

Germany Ministry of Health of Germany

Greece Ministry of Health of Greece