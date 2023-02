Ευτυχία: Τέσσερα απλά μυστικά για να την κατακτήσουμε

Η ευτυχία κρύβεται στα μικρά και στα απλά. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, αυτό παρουσιάζεται μέσα από ένα νέο βιβλίο που υπογράφουν ο καθηγητής ψυχιατρικής Robert Waldinger και ο κλινικός ψυχολόγος Marc Shulz και το οποίο βασίζεται στη μακροβιότερη μελέτη της ανθρώπινης ευτυχίας.

Το βιβλίο The Good Life and how to live it: Lessons from the World’s Longest Study on Happiness βασίζεται στη Μελέτη Ανάπτυξης Ενηλίκων του Χάρβαρντ που παρακολούθησε τη ζωή 724 ανδρών από τη Βοστώνη για 80 χρόνια -από το 1938- και στη συνέχεια παρακολούθησε την ευτυχία των παιδιών τους.

Με συχνές συνεντεύξεις των συμμετεχόντων οι ειδικοί εκτίμησαν το βαθμό ικανοποίησης του από τη ζωή και μάλλον ανατρέπουν όσα νομίζαμε ότι μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους, οδηγώντας μας σε μια ευτυχισμένη ζωή.

Ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί

Η κοινωνική σύνδεση συνδέεται στενά με την υγεία και τη μακροζωία, σύμφωνα με τους ερευνητές. Την πεποίθηση τους βασίζουν σε μια μελέτη του 2010 που απέδειξε ότι οι άνθρωποι με ισχυρές κοινωνικές σχέσεις είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να προσθέσουν ένα χρόνο στη διάρκεια της ζωής τους. Τονίζουν μάλιστα ότι η κουλτούρα της κατανάλωσης –ένα νέο αυτοκίνητο ή ένα ακριβό κινητό- δε θα μας οδηγήσει πραγματικά στην ευτυχία, καθώς μερικοί από τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους της μελέτης ήταν πλούσιοι και επιτυχημένοι, αλλά απομονωμένοι και δυστυχισμένοι.

Αντίστοιχα, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και ακόμα και η παροχή βοήθειας σε άλλους θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά.

Η ευτυχία ως προορισμός

Σε αντιστοιχία με τη ρήση «σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι», οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ότι η ευτυχία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά περισσότερο μια συνεχή διαδικασία που ξεδιπλώνεται μέσα από τις δυσκολίες και αλλάζει. Συνεπώς, χαρά και πόνος αποτελούν τις δύο όψεις του νομίσματος της ζωής. Ενδεικτικό θεωρείται το γεγονός ότι στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν άτομα που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη ζωή τους, αλλά παραμένουν ευτυχισμένοι μέσω των ισχυρών τους σχέσεων.

Ο δρόμος προς τη σοφία

Οι συγγραφείς συνιστούν, επίσης, να μάθουμε μέσα από τα λάθη μας και να σκεφτούμε καλύτερα την επόμενη φορά που θα βρεθούμε μπροστά σε ένα δίλημμα. Πιο συγκεκριμένα, συστήνουν την προσέγγιση «W.I.S.E.R.» όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων: Watch (παρατηρήστε), Interpret (Ερμηνεύστε), Select (Επιλέξτε μια απάντηση), Engage (Ασχοληθείτε), Reflect (Αναστοχαστείτε).

Βρείτε την ευτυχία ανά πάσα στιγμή

Η συνειδητοποίηση ότι δεν έχετε ρίζες, όπως ένα δέντρο, και μπορείτε να μετακινηθείτε από μια κατάσταση σε μια άλλη θα μπορούσε να είναι πραγματικά λυτρωτική και να ανοίξει το δρόμο προς την ευτυχία. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι δεν σας καθορίζει ένας κακός γάμος ή τα δύσκολα παιδικά χρόνια και μπορείτε να μετακινηθείτε από αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με τη μελέτη, τότε μπορείτε να ζήσετε ευτυχισμένοι.

ygeiamou.gr