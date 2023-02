Rock & Roll Hall of Fame: Οι υποψήφιοι για το 2023

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για την πολυπόθητη θέση στο «Rock & Roll Hall of Fame» του 2023, με τον Τζορτζ Μάικλ, την Κέιτ Μπους, την Σίντι Λόπερ και την Μίσι Έλιοτ να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους.

Οι White Stripes, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Σέριλ Κρόου, Γουίλι Νέλσον, Rage Against the Machine, Soundgarden, Spinners, A Tribe Called Quest, και ο Γουόρεν Ζέβον συμπληρώνουν τη λίστα, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Μάιο.

«Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που το «Rock & Roll Hall of Fame» τιμά και γιορτάζει», δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Ιδρύματος «Rock & Roll Hall of Fame».

Και συνεχίζει: «Αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν γενιές και αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους».

Ο κανόνας επιλογής των υποψηφίων υπαγορεύει τον εκάστοτε καλλιτέχνη να έχει κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος της υποψηφιότητας.

Είναι η πέμπτη υποψηφιότητα για τους «Rage Against The Machine», η τέταρτη για την Κέιτ Μπους και τους Spinners και η δεύτερη για τα συγκροτήματα «Iron Maiden» και «A Tribe Called Quest». Συνήθως επιλέγονται 5 με 7 υποψήφιοι κάθε χρονιά και πρόκειται για μεμονωμένους καλλιτέχνες, αλλά και συγκροτήματα που έχουν «επιρροή και βαρύτητα στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της ροκ εν ρολ μουσικής».

Υποψήφιοι – Rock & Roll Hall of Fame 2023

A Tribe Called Quest

Cyndi Lauper

George Michael

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Kate Bush

Missy Elliott

Rage Against the Machine

Sheryl Crow

Soundgarden

The Spinners

Warren Zevon

The White Stripes

Willie Nelson