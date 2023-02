Πέθανε ο θρυλικός συνθέτης Μπάρτ Μπάκαρα

Ο Μπαρτ Μπακαρά, ο κομψός ποπ συνθέτης, ενορχηστρωτής, μαέστρος, παραγωγός δίσκων και περιστασιακός τραγουδιστής, του οποίου τα τραγούδια που σημείωσαν επιτυχίες στη δεκαετία του 1960 εμπνεόμενος από τη ρομαντική αισιοδοξία της δεκαετίας εκείνης, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 94 ετών.

Η εκπρόσωπός του Τίνα Μπρέισαμ επιβεβαίωσε τον θάνατο, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το Associated Press. Δεν δόθηκε συγκεκριμένη αιτία.

Δικές τους επιτυχίες είναι τα «What the World Needs Now», «A House is not a Home», «Alfie», «Walk on By», «Close to You», «What’s New Pussycat», «Always Something There to Remind Me», «The Look of Love».

Βραβευμένα με έξι βραβεία Grammy και με τρία Όσκαρ, τα τραγούδια του Μπάκαρα έχουν ηχογραφηθεί από περισσότερους από 1.000 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες ποπ μουσικής του 20ού αιώνα.

Το 1957, ο Μπάκαρα και ο στιχουργός Χαλ Ντέιβιντ γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησαν τη συνεργασία τους. Είχαν μια μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους όταν το τραγούδι τους «The Story of My Life» ηχογραφήθηκε από τον Μάρτι Ρόμπινς και έγινε η νούμερο ένα επιτυχία στο αμερικανικό Country Chart το 1957.

Η καριέρα του Μπάκαρα απογειώθηκε όταν ο τραγουδιστής Τζέρι Μπάτλερ ζήτησε να ηχογραφήσει το «Make it Easy on Yourself» και ήθελε να διευθύνει τις ηχογραφήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που ο Μπάκαρα διαχειρίστηκε ολόκληρη τη διαδικασία ηχογράφησης για δικό του τραγούδι.

Το 1970 οι Μπάκαρα και Ντέιβιντ κέρδισαν το Όσκαρ Τραγουδιού για το τραγούδι των «Δύο Ληστών» (Butch Cassidy and the Sundance Kid), «Raindrops Keep Fallin’ on My Head», το οποίο ντύνει την κλασική σκηνή του Πολ Νιούμαν και των ανέμελων ακροβατικών του με το ποδήλατο.

Οι δυο τους βρήκαν την μούσα τους στην βελούδινη φωνή της Ντιόν Γουόργουικ, αλλά πολλοί ακόμα τραγούδησαν τους στίχους του Ντέιβιντ και τις big band ενορχηστρώσεις του Μπάκαρα: The Carpenters, Herb Alpert, Marty Robbins, Perry Como, The 5th Dimension, Dusty Springfield, Tom Jones, αλλά και σύγχρονοι – όπως οι Alicia Keys, The White Stripes, The Flaming Lips (ακόμα και το καστ του τηλεοπτικού «Glee»).

Ο Μπάκαρα κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ το 1965 με τίτλο «Hit Maker! Burt Bacharach Plays His» το οποίο αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό στις Η.Π.Α., αλλά ανέβηκε στο Νο. 3 στα τσαρτ άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μπάκαρα συνέθεσε και διασκεύασε το σάουντρακ της ταινίας του 1967 «Τζέιμς Μποντ 007: Καζίνο Ρουαγιάλ», η οποία περιελάμβανε το «The Look of Love», που ερμήνευσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, και το τραγούδι του τίτλου.

Το 1998, ο Μπάκαρα συνέγραψε και ηχογράφησε ένα βραβευμένο με Grammy άλμπουμ με τον Έλβις Κοστέλο με τίτλο «Painted from Memory», στο οποίο οι συνθέσεις άρχισαν να παίρνουν τον ήχο της προηγούμενης δουλειάς του. Το δίδυμο επανενώθηκε το 2018 για το άλμπουμ του Κοστέλο Look Now, δουλεύοντας μαζί πολλά κομμάτια.

Το 2016, ο Μπάκαρα, σε ηλικία 88 ετών, συνέθεσε και διασκεύασε την πρώτη του πρωτότυπη μουσική μετά από 16 χρόνια για την ταινία По.