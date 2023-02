Τα Options Cinemas συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα να μας φέρνουν αναμενόμενες ταινίες

ΠΑΤΡΑ ( Εμπορικό Κέντρο VESO MARE )

Πρόγραμμα Προβολών

16/02/2023 – 22/02/2023

ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗ ΤΑΙΝΙΑ

2 16:00 1:50 17:50 Puss in Boots: The Last Wish (gr) (SK)

4 16:20 2:02 18:22 Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (gr) (SK)

7 16:30 3:24 19:54 TITANIC 3D (SK)

6 16:40 1:37 18:17 MINIONS 2: THE RISE OF GRU (gr) (SK)

1 16:50 1:42 18:32 FIREHEART (gr) (SK)

8 17:00 1:50 18:50 Puss in Boots: The Last Wish (gr) (SK)

5 17:10 2:02 19:12 Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (gr) (SK)

3 17:30 1:35 19:05 MY FAIRY TROUBLEMAKER (gr) (SK)

1 18:00 1:42 19:42 FIREHEART (gr) (Daily – Not SK)

7 18:10 1:37 19:47 MINIONS 2: THE RISE OF GRU (gr) (Daily – Not SK)

2 18:20 1:50 20:10 Puss in Boots: The Last Wish (gr) (Daily)

6 18:30 2:48 21:18 TÁR (Daily)

4 18:40 2:02 20:42 Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (gr) (Daily)

1 18:50 3:22 22:12 Avatar: The Way of Water (SK)

8 19:00 2:12 21:12 ANTMAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (Daily)

3 19:20 1:35 20:55 MY FAIRY TROUBLEMAKER (gr) (Daily – Not Monday)

5 19:30 2:02 21:32 Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (gr) (Daily – Not Monday)

5 19:30 1:35 21:05 MY FAIRY TROUBLEMAKER (gr) (Only Monday)

7 20:00 2:12 22:12 ANTMAN AND THE WASP: QUANTUMANIA 3D (Daily)

1 20:10 2:02 22:12 Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (French) (Daily – Not SK)

2 20:20 1:40 22:00 BED REST (Daily)

4 21:00 2:12 23:12 ANTMAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (Daily)

3 21:10 2:07 23:17 THE WHALE (Daily – Not Mon)

8 21:20 1:57 23:17 PLANE (Daily – Not Saturday)

8 21:20 2:04 23:24 The Banshees of Inisherin (Only Saturday)

6 21:30 2:48 0:18 TÁR (Daily)

5 22:00 2:12 0:12 ANTMAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (Daily)

2 22:10 1:40 23:50 BED REST (Daily)

1 22:20 2:02 0:22 MAGIC MIKE’S LAST DANCE (Daily)

7 22:30 1:50 0:20 KNOCK AT THE CABIN (Daily – Not Saturday & Monday)

7 22:30 1:57 0:27 PLANE (Only Saturday)