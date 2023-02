Lee Whitlock: Πέθανε ο ηθοποιός του «Grange Hill» και του «Sweeney Todd»

Ο Βρετανός ηθοποιός Lee Whitlock άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια.

Συντετριμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι του ηθοποιού Lee Whitlock που άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια.

Ο ηθοποιός των «Grange Hill» και «Sweeney Todd» Lee Whitlock έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, με την είδηση να επιβεβαιώνει το πρακτορείο του.

Ήταν στις αρχές της δεκαετίες του 1980 που ο Βρετανός ηθοποιός έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική. Ήταν ακόμα παιδί. Λίγο αργότερα καθιερώθηκε ως μέλος του καστ του μακροχρόνιου σχολικού δράματος Grange Hill, στο οποίο υποδυόταν τον Bevis Loveday.

Ήταν το πρακτορείο του που ανακοίνωσε τον θάνατο του Βρετανού ηθοποιού Lee Whitlock στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του πελάτη μας Lee Whitlock», σημείωσε χαρακτηριστικά το πρακτορείο Urban Collective.

«Ήταν σπουδαίος χαρακτήρας και σπουδαίος ηθοποιός που άφησε μια κληρονομιά από γενναίο και πρωτοποριακό έργο που επιτεύχθηκε σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία.

Εξαιρετικά διασκεδαστικός, αστείος και θετικός στη συνεργασία. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες από το πρακτορείο του.

Ο Βρετανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, με την αιτία θανάτου του να μην έχει μέχρι στιγμής ανακοινωθεί.

Η καριέρα του Lee Whitlock

Ο Lee Whitlock είχε πάρει μέρος σε μια σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων ταινιών. Μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό δράμα του David Leland, του 1987, «Wish You Were Here».

Είχε πρωταγωνιστήσει και στο πλευρό του καταξιωμένου ηθοποιού του Χόλιγουντ Johnny Depp και της Helena Bonham Carter στο μιούζικαλ «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street».

Ήταν όμως περισσότερο διάσημος για την τηλεοπτική του καριέρα, με την πρώτη του αξιοσημείωτη εμφάνιση να είναι στην εξαιρετικά δημοφιλή κωμική σειρά «Shine On Harvey Moon».

Θα έκανε μια πρωτοποριακή εμφάνιση στην ταινία Two Of Us του 1987, δράμα παραγωγής του BBC. Αμφισβητούσε την προσπάθεια της Μάργκαρετ Θάτσερ να απαγορεύσει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ομοφυλόφιλων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ταινία, πρωτοποριακή για την εποχή της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση της LGBTQ+ κοινότητα.

