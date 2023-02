em.ma | Έχεις τον Τρόπο

Η em.ma διασκευάζει το τραγούδι των Χριστόφορου Γερμενή και Γιάννη Μπαγουλή, «Έχεις Τον Τρόπο»

σε παραγωγή των Χ-plosive (Nicki Minaj, Lil Nas X, John Legend, T-Pain)

Μια μπαλάντα, δισκογραφικά άθικτη στο χρόνο που σημάδεψε την ελληνική ποπ, με τη δυναμική της μελωδία και τον άμεσο στίχο.

Για την em.ma η έκφραση μέσω του τραγουδιού είναι κάθαρση, λύτρωση από μια συναισθηματική φόρτιση, είναι ψυχοθεραπεία, είναι εξιλέωση.

Ερμηνεύει το «Έχεις τον τρόπο» … με τον δικό της τρόπο, ένα «πρελούδιο» για το επόμενο δικό της τραγούδι το οποίο υπογράφει η ίδια μουσικά και στιχουργικά.

Η em.ma έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, σε πόλεις πολιτιστικά και καλλιτεχνικά κέντρα, όπως στο Λονδίνο, τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Ξεκίνησε σπουδάζοντας Μουσικό Θέατρο (Musical Theatre) στο Arts Educational Schools του Λονδίνου και μουσική, σύνθεση και τραγούδι στο Berklee College of Music στη Βοστώνη M.A. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εξελίχθηκε ως δημιουργός και παραγωγός των δικών της τραγουδιών ενώ παράλληλα έκανε live εμφανίσεις στην ποπ -ροκ σκηνή του Μανχάταν σε πολλά «underground» music clubs.

Το στυλ της em.ma μπορεί να χαρακτηριστεί «abstract», τολμηρό, άμεσο καθώς δε διστάζει να αποκαλύψει τη ψυχή της σε ένα κάλεσμα ταύτισης του ακροατή με τον συναισθηματικό της κόσμο.

Η ίδια η em.ma εξομολογείται:

«Ένα βράδυ που επέστρεφα σπίτι οδηγώντας, μετά από μια πιεστική μέρα, σε μια προσπάθεια να σωθώ από τις σκέψεις που βομβάρδιζαν το μυαλό μου, άνοιξα το ραδιόφωνο και μόλις είχε ξεκινήσει ο πρώτος στίχος του τραγουδιού «Έχεις τον τρόπο». Εκείνη τη στιγμή αμέσως ένιωσα σαν να άκουγα αφήγηση της φάσης που περνούσα στην προσωπική μου ζωή, σαν να άκουγα το «soundtrack» της προσωπικής μου αισθηματικής ταινίας. Άρχισα να σιγοτραγουδώ παράλληλα με το τραγούδι. Μόλις τελείωσε έκλεισα το ραδιόφωνο. Δεν ήθελα να ακούσω κάτι άλλο. Ένιωθα μια ηρεμία μέσα μου και μια δυνατή σύνδεση με το τραγούδι που εκφράστηκε ως μια βαθιά επιθυμία να το ερμηνεύσω.»

Οι διασκευές συνεχίζει να λέει η em.ma, αποτελούν πάντα μια πρόκληση για τον καλλιτέχνη. «Είναι σαν να εκφράζεσαι για ένα «κοινό βίωμα» αλλά από τη δική σου προοπτική».

Έτσι και στη περίπτωση της διασκευής αυτής, η em.ma σε συνεργασία με μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, καθώς και με πολύ σεβασμό προς του δημιουργούς του τραγουδιού «Έχεις τον τρόπο», προσεγγίζει το τραγούδι με βάση τις προσωπικές της καλλιτεχνικές επιρροές ακολουθώντας τα μουσικά μονοπάτια της αισθητικής της.

Credits

Echeis to tropo

Music: Christoforos Germenis

Lyrics: Giannis Bagoulis

Produced by: X-plosive

Guitars by: Evripidis Zemenidis

Vocal recordings:Kostas Kalimeris

Preproduction: Christos Tresintsis

Mixed by: Kostas Kalimeris

Mastered by Chris Gehringer, Sterling Sound NY

A&R/Management: Kostas Kalimeris

Lyric video credits

Art Direction/Photography & Cordination:

Thanos Houtos

Ascension-Platinum.com

Setting design and construction by Yiannis Vamvounis