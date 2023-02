Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στον ALPHA – Το τρέιλερ που τα «σπάει»!

Με ένα φαντασμαγορικό και ευφάνταστο τρέιλερ ανακοινώνεται από τον ALPHA η επιστροφή του Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη.

Το θέμα του είναι μουσικό και… ανατρεπτικό.

Τι γίνεται όταν ένα φάλτσο στην ερμηνεία «σκοτώνει» την Κάρμεν;

Ποιος άκουσε το φαλτσέτο;

Μήπως κάποιος μάτιασε τον μαέστρο;

Γιατί η μπαγκέτα αλλάζει ξαφνικά χέρια;

Βίκυ, Δέσποινα, Σταμάτης και Καίτη «παγώνουν», κοιτάζοντας έκπληκτοι τον Νίκο να σηκώνεται από τη θέση του για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ανεβαίνοντας με αποφασιστικότητα στη σκηνή.

Και ξαφνικά, το «Έχω Μάτι» τρεντάρει και σε… οπερετικό remix, με το countdown για την πρεμιέρα του νέου κύκλου του Just The 2 Of Us να έχει ήδη ξεκινήσει.

Επίσημα λοιπόν ο ALPHA ανακοινώνει ότι «στις 18 Φεβρουαρίου ο one of a kind Νίκος Κοκλώνης πιάνει ξανά την μπαγκέτα του για να ενορχηστρώσει με μαεστρία, χιούμορ, δημιουργικότητα, εκπλήξεις και ανατροπές το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης!

Η all star αγαπημένη επιτροπή, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής, και η Καίτη Γαρμπή φοράνε τα καλά τους και παίρνουν θέση.

To εντυπωσιακό hi-tech πλατό μεταμορφώνεται και πάλι, χάρη σε νέες τεχνολογίες που θα δούμε για πρώτη φορά και θα απογειώσουν το θέαμα!

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό ραντεβού απολαυστικής, αυθόρμητης, διαδραστικής live διασκέδασης έρχεται να ξαναβάλει φωτιά στα Σαββατόβραδα.

Ξαναπαίζει πάρτι εδώ στο Just και είστε όλοι καλεσμένοι!»

Σύντομα λοιπόν το Just the 2 of Us θα είναι και πάλι στον αέρα του ALPHA με 18 ζευγάρια να δίνουν τις καλύτερές τους ερμηνείες ώστε να διασκεδάσουν οι τηλεθεατές, αλλά και να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα γυρίσματα του trailer έγιναν στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Δείτε το τρέιλερ