Ευγενία Μανωλίδου: «Υποψήφιος» για Όσκαρ ο γιος της Αλέξανδρος

Με µια υποψηφιότητα για Οσκαρ ξεκινά, σύμφωνα με την εφημερίδα Secret και το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Τριάντου, το 2023 για τον για τον γιο της Ευγενίας Μανωλίδου, Αλέξανδρο Μανωλίδη, που συµµετείχε στην ταινία «Glass οnion: A knives out mystery», η οποία προτάθηκε για το καλύτερο διασκευασµένο σενάριο. Μετά την τεράστια επιτυχία του «Knives out» -που ξεσήκωσε κοινό και κριτικούς και το 2020 βρέθηκε υποψήφιο για Οσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, το Netflix έφερε τον περασµένο ∆εκέµβριο στους δέκτες µας το πολυαναµενόµενο sequel της ταινίας: «Glass onion: A knives out mystery» – το πρώτο από τα δύο σίκουελ που το Netflix είχε συµφωνήσει µε τον δηµιουργό της.

Ο γιος της Ευγενίας Μανωλίδου και του Θοδωρή Μανωλίδη, Αλέξανδρος, που κληρονόµησε την καλλιτεχνική φύση των γονιών του, είναι σκηνοθέτης, κινηµατογραφιστής και φωτογράφος και, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πολλά επιτυχηµένα βήµατα στον χώρο του κινηµατογράφου. Ενας συνεσταλµένος 27χρονος, εργατικός, µε πολλούς στόχους και όνειρα, που πατά γερά στα δικά του πόδια, χωρίς να εκµεταλλεύεται τη δηµοσιότητα των γονιών του.

Ο γοητευτικός Αλέξανδρος χαράσσει τον δικό του δρόµο και, όπως ήδη έχει αποδειχθεί, το κάνει µε µεγάλη επιτυχία. Αυτή τη φορά, φιγουράρει στη λίστα όσων συνεργάστηκαν για να κερδίσει η ταινία µια υποψηφιότητα στα Οσκαρ.

Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ο ίδιος µιλά αποκλειστικά στο «Secret» για την εµπειρία του: «Είναι µεγάλη η χαρά. Φυσικά, δεν ήταν κάτι που περίµενα… ήταν δίκαιο», δηλώνει χαρακτηριστικά και εξηγεί ποια ακριβώς ήταν η αρµοδιότητά του κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων της ταινίας.

«Ηµουν ο συντονιστής logistics (logistics coordinator), που σηµαίνει πως συντονίζεις το συνεργείο, ώστε να γίνουν όλα σωστά και να είµαστε όλοι ασφαλείς. Ηταν και η περίοδος της πανδηµίας, οπότε δεν ήταν απλή υπόθεση. Επρεπε να προσέχουµε αν ακολουθούσαν όλοι τις διαδικασίες. Στήναµε πρώτοι, ξεστήναµε τελευταίοι… Ηταν όλοι πολύ συνεργάσιµοι και όλα τα παιδιά από την Αµερική εξαιρετικά», τονίζει.

Ο Αλέξανδρος Μανωλίδης συνεργάστηκε µε µεγαθήρια του παγκόσµιου κινηµατογράφου, όπως ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Ντάνιελ Κρεγκ.

«Ολοι ήταν πολύ συγκεντρωµένοι. Αυτό µου έκανε µεγάλη εντύπωση και αυτό κρατώ από τον

Ντάνιελ Κρεγκ. Ηταν απίστευτα συγκεντρωµένος, µάθαινε όλο το σενάριο, ώστε, αν δεν βγει κάτι σωστά, να µπορεί να λειτουργήσει πάνω σε αυτό. Πολύ αφοσιωµένος και, όσον αφορά όλο το καστ, ήταν όλοι πολύ επαγγελµατίες και δεν φαίνονταν να βγαίνουν “εκτός” από τους υπoλοίπους», εξηγεί.

Στην ταινία συµµετείχαν και αρκετοί Ελληνες, που είχαν αναλάβει διάφορα πόστα, µε τους Αµερικανούς να σχολιάζουν θετικά τη συνέπεια και τον επαγγελµατισµό τους. «Η δική µας οµάδα είχε στόχο να είναι φιλική και να κάνουµε πολλά πράγµατα στο λιγότερο χρονικό διάστηµα. Οι Αµερικανοί εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο που δουλεύαµε. Υπήρχαν άτοµα που εργάζονταν 18 ώρες την ηµέρα και πάντα µε ένα χαµόγελο», αποκαλύπτει.

Ο ίδιος έχει ετοιµάσει µια νέα ταινία µικρού µήκους, την «Κασσάνδρα», ενώ έχει και άλλα κινηµατογραφικά σχέδια. «Είναι µια επιστηµονικής φαντασίας ταινία µε µια εταιρεία που θα µπορέσει να προβλέψει τη σχέση των ανθρώπων βάσει DNA. Είµαστε ακόµα στο κοµµάτι των αιτήσεων, στο φεστιβαλικό. Επίσης, ετοιµάζω µια σειρά µικρού µήκους και το µεγάλο που έρχεται είναι µια σειρά που ετοιµάζεται αρκετό καιρό και είναι από αυτούς τους στόχους που πας ένα βήµα τη φορά. Μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο, µπορεί και πιο µετά…», λέει.

Οι θαυµαστές των ταινιών µυστηρίου του σκηνοθέτη Ριάν Τζόνσον µάλλον χάρηκαν βλέποντας το «Glass onion: A knives out mystery» να παίρνει υποψηφιότητα για Οσκαρ. Είναι λογικό, αφού η πρώτη ταινία «Knives out», το 2019, είχε παρόµοια υποψηφιότητα. Το «Except knives out» προτάθηκε για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο και το «Glass οnion» είναι υποψήφιο στην άλλη κατηγορία συγγραφής: Καλύτερο ∆ιασκευασµένο Σενάριο.

Σε αυτήν την καινούργια περιπέτεια, ο ατρόµητος ντετέκτιβ βρίσκεται σε µια πολυτελή έπαυλη σε ένα ελληνικό νησί, αλλά το πώς και το γιατί βρέθηκε εκεί είναι ένας από τους πολλούς γρίφους. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ο Μπλαν συναντά µια χαρακτηριστικά ετερόκλητη παρέα φίλων, που έλαβαν την πρόσκληση του δισεκατοµµυριούχου Μάιλς Μπρον για την ετήσια συνάντησή τους.

Να σηµειωθεί ότι η τελετή απονοµής των 95ων Βραβείων Οσκαρ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου. Εκτός από το «Glass onion: A knives out mystery», για το καλύτερο διασκευασµένο σενάριο προτάθηκαν επίσης οι ταινίες «All quiet on the western front», «Living», «Top Gun: Maverick» και «Women talking».

tlife.gr