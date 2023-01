Τότεναμ – Άρσεναλ: Οπαδός των «σπιρουνιών» κλώτσησε τον Ράμσντεϊλ στο φινάλε του ματς

Μετά το φινάλε του ντέρμπι του ανατολικού Λονδίνου υπήρξε ένα επεισόδια μεταξύ ενός οπαδού της Τότεναμ και του κίπερ της Άρσεναλ, Άαρον Ράμσντεϊλ.

Ο Άγγλος κίπερ τα είπε σε έντονο ύφος με τον Ρισάρλισον και λίγα δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε κοντά στις κερκίδες, όπου ένας οπαδός της Τότεναμ τον κλώτσησε. Αμέσως οι άνθρωποι ασφαλείας και οι συμπαίκτες του τον απομάκρυναν για να μη δοθεί περαιτέρω έκταση στο περιστατικό.

A fan tried to kick Ramsdale after the fulltime whistle. pic.twitter.com/9cRrTiK4X2

— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2023