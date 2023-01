Στην Αρχαία Ολυμπία το Σάββατο ο Τζορτζ Τσούνης

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας είχε απευθύνει την πρόσκληση στον Ελληνοαμερικάνο πρέσβη με καταγωγή από την Ορεινή Ναυπακτία τον περασμένο Ιούνιο και τώρα ήρθε η στιγμή ο Τζορτζ Τσούνης να επισκεφθεί τα μέρη μας.

Στην Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης αποδεχόμενος την πρόταση του Δημάρχου Γιώργου Γεωργιόπουλου ο οποίος κατά τη διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, είχε αναφέρει την πιθανότητα έλευσης ενός υψηλού προσκεκλημένου στην περιοχή, χωρίς ωστόσο τότε να αποκαλύψει το όνομά του, αφού ακόμα δεν ήταν πλήρως επιβεβαιωμένη η επίσκεψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας είχε απευθύνει την πρόσκληση στον Ελληνοαμερικάνο πρέσβη με καταγωγή από την Ορεινή Ναυπακτία τον περασμένο Ιούνιο και τώρα ήρθε η στιγμή ο Τζορτζ Τσούνης να επισκεφθεί τα μέρη μας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Τσούνη ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό (είναι πολύ πιθανό πάντως αυτό να συμβεί ακόμα και σήμερα) όμως εκτιμάται πως σίγουρα θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ δεν αποκλείεται η επίσκεψη του πρέσβη να είναι διήμερη και να διανυκτερεύσει στην Ηλεία προκειμένου να επισκεφθεί κάποια μέρη στην ευρύτερη περιοχή.

Αγάπη για τη Ναυπακτία και τη Δυτική Ελλάδα

Η αγάπη του πρέσβη των ΗΠΑ για τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Ναυπακτία είναι γνωστή, αφού έλκει την καταγωγή του από τον Πλάτανο της Ορεινής Ναυπακτίας, τον οποίο και επισκέπτεται όποτε του το επιτρέπουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Τον περασμένο Οκτώβριο μάλιστα, επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης της 451ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, ο Τζορτζ Τσούνης ανακηρύχθηκε Επίτιμος δημότης Ναυπακτίας και σε ανάρτησή του είχε αναφέρει τότε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ρίζες μου. Ήταν μεγάλη μου τιμή να γίνω επίτιμος δημότης στη Ναύπακτο, μια πόλη που θα είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου. Οι καλύτεροί μου φίλοι από τον Πλάτανο, το χωριό των γονιών μου, ήταν επίσης εκεί για να μοιραστούν μαζί μου αυτήν την πολύ ευτυχισμένη μέρα που θα θυμάμαι πάντα».

Πριν από την υποψηφιότητά του για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Τζορτζ Τσούνης ήταν Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Chartwell Hotels, LLC. Διετέλεσε πρόεδρος της Battery Park City Authority. Ήταν επίσης διαχειριστής του New York City Convention Development Corporation και του New York City Convention Operating Corporation και συνέβαλε στη διαχείριση της επέκτασης του New York Convention Center κατά περίπου 140 στρέμματα, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα συνεδριακά κέντρα του κόσμου.

Ο Πρέσβης Τσούνης υπηρέτησε ως πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου του Nassau, ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου, με επίκεντρο την παροχή φροντίδας σε ευάλωτες κοινότητες. Ακόμα υπήρξε Σύμβουλος και Συνεργάτης (Δικηγόρος), στο Rivkin Radler LLP, Uniondale, NY, και Νομοθετικός Εισαγγελέας του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης. Υπηρέτησε ως σύμβουλος στον τομέα Dix Hills Water της Νέας Υόρκης και στην Επιτροπή της πόλης Huntington, στη Νέα Υόρκη, για τη φροντίδα των υπαίθριων χώρων.

Ο Τζόρτζ Τσούνης κατέχει προπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) καθώς και πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο St. John’s University of Law. Υπήρξε Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Τάγμα του Αγίου Ανδρέα), η υψηλότερη εκκλησιαστική τιμή που μπορεί να απονεμηθεί σε απλό πολίτη από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής και είναι αποδέκτης πολυάριθμων βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του Ανθρωπιστικού Βραβείου Harry Chapin Humanitarian for Long Island Cares και το βραβείο Δια Βίου Επιτεύγματος για συμμετοχή στα κοινά που του απένειμε το Long Island Business News. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

https://www.patrisnews.com/