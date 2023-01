U2: Νέος δίσκος στις 17 Μαρτίου με 40 «φρεσκαρισμένες» επιτυχίες τους

Συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κορυφαίες μπάντες όλων των εποχών και τα τραγούδια τους παραμένουν διαχρονικά. Για τους U2 ο λόγος οι οποίοι επιστρέφουν στη δισκογραφία, στις 17 Μαρτίου, με το άλμπουμ «Songs Of Surrender».

Η δισκογραφική αυτή δουλειά αποτελεί μια απόπειρα των μελών της θρυλικής μπάντας τα επαναπροσεγγίσουν το μουσικό υλικό τους. Πρόκειται λοιπόν για μια συλλογή με 40 συνολικά κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία τους τα οποία ηχογράφησαν ξανά, θέλοντας να τους δώσουν έναν ήχο πιο φρέσκο, πιο κοντά στο σήμερα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχουν «πειράξει» και τους στίχους.

Ανάμεσά στα τραγούδια του νέου άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται και οι επιτυχίες τους «With Or Without You», «One», «Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday», «Invisible» κ.α.