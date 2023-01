Όσκαρ 2023: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες – Υποψήφιο για όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το Top Gun

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ που θα απονεμηθούν την Κυριακή 12 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας 13/03 για την Ελλάδα) στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες.

Τα κινηματογραφικά βραβεία που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παγκοσμίως γιορτάζουν φέτος την 95η έκδοσή τους.

Οι παρουσιαστές της εκδήλωσης για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έκαναν, από το Μπέβερλι Χιλς οι ηθοποιοί Ριζ Άχμεντ (“Sound of Metal”, “The Night Of”) και Άλισον Γουίλιαμς (“M3GAN”, “Get Out”) .

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything, everywhere, all at once (Τα Πάντα Ολα)

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Μaverick

Triangle of Sandess

Women Talking

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας “Τα Πάντα Όλα” που συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες:

Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Μάρτιν ΜακΝτόνα για το “The Banshees

The Daniels για το “Τα Πάντα Ολα”

Στίβεν Σπίλμπεργκ για το “The Fabelmans”

Τοντ Φιλν για το “Tar”

Ρούμπεν Εστλουντ για το “Τρίγωνο της Θλίψης”

Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου

Οστιν Μπάτλερ για το “Elvis”

Κόλιν Φάρελ για το το “The Banshees of Inisherin”

Μπρένταν Φρέιζερ για τη “Φάλαινα”

Πολ Μέσκαλ για το “Aftersun”

Μπιλ Νάι για το “Living”

Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου

Κέιτ Μπλάνσετ στο “Tar”

Ανα Ντε Αρμας στο “Blonde”

Αντρεα Ράιζμπορο στο “To Leslie”

Μισέλ Γέο στο “Τα Πάντα Ολα”

Μίσελ Γουίλιαμς για το “The Fabelmans”

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

All Quiet on the Western Front

Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

The Banshees of Inisherin

Τα Πάντα Ολα

The Fabelmans

Tar

Triangle of Sadness

Όσκαρ B’ γυναικείου ρόλου

Αντζελα Μπάσετ για το “Black Panther: Wakanda Forever

Χουν Τσάου στη “Φάλαινα”

Κέρι Κόντον στο “the Banshees of Inisherin”

Τζέιμι Λι Κέρτις στο “Τα Πάντα Ολα”

Στέφανι Σου στο “Tα Πάντα Ολα”

Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου

Μπρένταν Γκλίσον στο “The Banshees of Inisherin”

Τζαντ Χερς στο “The Fabelmans”

Μπράιαν Τίρι Χένρι στο “Causeway”

Μπάρι Κέογκαν στο “The Banshees of Inisherin”

Κε Χουι Καν στο “Τα Πάντα Ολα”

Όσκαρ Μουσικής

All Quiet on the Western Front”

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Όσκαρ Κοστουμιών

Babylon

Wakanda Forever

Τα Πάντα Ολα

Elvis

Mrs. Harris Goes to Paris

Όσκαρ Φωτογραφίας

All Quiet on the Western Front

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tar

Όσκαρ Μοντάζ

The Banshees of Inisherin

Elvis

Τα Πάντα Ολα

Tar

Top Gun: Μaverick

Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας

All Quiet on the Western Front

Argentina

Close

EO

The Quiet Girl

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Haulout

The Elephant Whisperers

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

All that Breaths

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House made of Splinters

Novolny

Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots

The Sea Beast

Turning Red

Όσκαρ Ήχου

All Quiet on the Western Front

The Batman

Avatar: The Way of the Water

Elvis

Top Gun: Maverick