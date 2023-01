Celebrities που ανέλαβαν επικίνδυνες αποστολές-10 περιπτώσεις

Το επάγγελμα του καλλιτέχνη έχει και τα… ρίσκα του. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρασύρθηκαν από τη δυναμική των ρόλων τους και τη σκηνική τους παρουσία και σύρθηκαν σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Φίδια, «βουτιές θανάτου», επικίνδυνα ακροβατικά, αλιγάτορες, τίγρεις είναι μερικές από τις προκλήσεις στις οποίες ενέδωσαν κάποιοι από τους διασημότερους σταρ σε διεθνές επίπεδο.Τομ Κρουζ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κάμερον Ντίαζ, Αντζελίνα Τζολί, Κέιτ Γουίνσλετ έφτασαν στα όρια τους, ξεπέρασαν στον εαυτό τους και άφησαν το κοινό με το στόμα ανοιχτό, όταν «κυνήγησαν» τον κίνδυνο και ρίσκαραν με τις επικίνδυνες σκηνές ή τις εμφανίσεις που ανέλαβαν.

Εικόνες, βίντεο που «κόβουν την ανάσα» και συναρπαστικά θεάματα οδήγησαν μερικούς από τους Χολιγουντιανούς καλλιτέχνες να γράψουν τις δικές τους αράδες στο βιβλίο της ιστορίας.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το φίδι

Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς άφησε αποσβολωμένους τους θαυμαστές της, να την κοιτούν στη σκηνή παρέα με ένα τεράστιο φίδι. Η τραγουδίστρια, που τον τελευταίο καιρό έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια με την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα και με τα γυμνά στιγμιότυπα, είχε βρεθεί ενώπιον του κοινού της τυλιγμένη με έναν αλμπίνο πύθωνα της Βιρμανίας, του οποίου το όνομα ήταν Μπανάνα.

Η Σπίαρς είχε πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση κατά τη διάρκεια του τελικού του 2001 των MTV Video Music Awards και μάλιστα δεν είχε δείξει σημάδια φόβου ή δισταγμού, καθώς περιφέρονταν στη σκηνή, χορεύοντας με τον… Μπανάνα.

O Τομ Κρουζ η «βουτιά» θανάτου

Ο Τομ Κρουζ έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη σειρά ταινιών με τίτλο «Mission Impossible» και έχει αποθεωθεί για τις «κασκαντερικές» ικανότητές του. Στις αποστολές του ο Κρουζ ξεπερνά τον εαυτό του και κάθε φορά τα βίντεο που τον δείχνουν σε επικίνδυνες πτήσεις, σε «βουτιές θανάτου» με μοτοσυκλέτες «σαρώνουν» το διαδίκτυο αφήνοντας τους θαυμαστές του με το στόμα ανοιχτό.

Τα τελευταία βίντεο που απαθανάτισαν τον Κρουζ να ξεπερνά τον εαυτό του, ήταν για τα γυρίσματα του φιλμ «Top Gun: Maverick». Ο χαρισματικός πρωταγωνιστής και η ομάδα πίσω από το πολυαναμενόμενο «Mission: Impossible – Dead Reckoning» δημοσίευσαν ένα κλιπ που δείχνει την προετοιμασία πίσω από ένα από τα πιο εντυπωσιακά stunts της νέας ταινίας του franchise. Πρόκειται για μια συναρπαστική σκηνή που θα δείχνει τον Κρουζ ως Ίθαν Χαντ, να πηδάει από μία πανύψηλη ράμπα οδηγώντας μια μηχανή.

O 60χρονος σταρ βρίσκεται στο κενό, μαζί με τη μοτοσικλέτα, σε μια άκρως επικίνδυνη «βουτιά» που χαρακτηρίζεται από τον «προπονητή» base jumping του Κρουζ ως «το μεγαλύτερο stunt που έγινε ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου». Σε αυτό το βίντεο από τα «παρασκήνια» το συνεργείο γυρισμάτων παρακολουθεί με αγωνία τη σκηνή, που καταλήγει με το άνοιγμα του αλεξίπτωτου του Κρουζ.

«Ήθελα να το κάνω αυτό από τότε που ήμουν παιδάκι» ακούγεται να λέει ο 60χρονος στο βίντεο, ενώ ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, εξηγεί ότι το συγκεκριμένο stunt απαιτεί έναν συνδυασμό δεξιοτήτων που ο Κρουζ κατάφερε να αποκτήσει συνεργαζόμενος με διάφορους ειδικούς.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly ο επίμονος σταρ φέρεται να πραγματοποίησε 500 άλματα με αλεξίπτωτο και πάνω από 13.000 άλματα motocross για να προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη σκηνή, και το βίντεο περιλαμβάνει σκηνές από αυτήν την εντατική προετοιμασία.

Κάμερον Ντίαζ

Παρόλο που η Κάμερον Ντίαζ απολάμβανε μέχρι πρότινος ένα διάλειμμα από την υποκριτική, η ίδια έχει αναλάβει εξαιρετικούς, αλλά και επικίνδυνους ρόλους κατά το παρελθόν. Στην ταινία Charlie’s Angels η Ντίαζ προχώρησε σε ακροβατικά, που την έκαναν να τραυματιστεί και να αποκτήσει μώλωπες στο σώμα.

Αντζελίνα Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί, πρωταγωνίστρια των ταινιών «Lara Croft: Tomb Raider», όπως έχει γνωστοποιηθεί, έκανε η ίδια τα περισσότερα από τα επικίνδυνα ακροβατικά της και πάλεψε με τους «αντιπάλους» της, δίχως να χρησιμοποιηθεί κασκαντέρ.

Η Κέιτ Γουίνσλετ και οι υποβρύχιες σκηνές

Η Κέιτ Γουίνσλετ για τις ανάγκες του ρόλου της στο «Avatar: The Way of Water», «βυθιστηκε» στον κόσμο της Πανδώρας. Η Γουίνσλετ όπως δήλωσε έμαθε να κρατάει την αναπνοή της κάτω από το νερό για τον ρόλο, αποκαλύπτοντας ότι για επτά λεπτά και 14 δευτερόλεπτα κάτω από την επιφάνεια του νερού, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Τομ Κρουζ των έξι λεπτών, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Mission: Impossible – Rogue Nation».

Η Γουίνσλετ, μια εκ των πρωταγωνιστριών της ταινίας, που συνεργάστηκε ξανά με τον διάσημο σκηνοθέτη μετά τον θρίαμβο του Τιτανικού, αποκάλυψε ότι νόμιζε πως πέθανε, όσο γύριζε τις υποβρύχιες σκηνές. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός με τον νέο της ρόλο, αναγκάστηκε να κινηματογραφήσει σκηνές κάτω από το νερό, με τον χαρακτήρα της Ρόναλ, της αρχηγού των Metkayina, μιας φυλής των Navi.

Σε μία νέα της συνέντευξη στο περιοδικό Total Film η Γουίνσλετ, έκανε γνωστό ότι σχεδόν βίωσε τον θάνατό της: «Έχω το βίντεο στο οποίο βγαίνω στην επιφάνεια και λέω “Είμαι νεκρή, πέθανα; Ήταν η ώρα μου;”», ενώ τόνισε το έντονο σοκ, το οποίο βίωσε τη στιγμή που βγήκε στην επιφάνεια του νερού και πήγε την πρώτη ανάσα.

Άλλωστε, οι υποβρύχιες κινηματογραφήσεις είναι στο… «στοιχείο» της Χολιγουντιανής ηθοποιού, καθώς στα γυρίσματα του «Τιτανικού» πέρασε μήνες μέσα στο νερό και μάλιστα είχε εμφανίσει σημάδια υποθερμίας.

Όσον αφορά στα γυρίσματα του «Τιτανικού» σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone, η Γουίνσλετ όπου είχε μείνει για αρκετά λεπτά κάτω από το νερό είπε ότι ήθελε να ταλαιπωρηθεί και να το ζήσει: «Ποτέ δεν πιστεύω ότι έκανα σωστά τη δουλειά μου, εκτός κι αν πάω σπίτι νιώθοντας ότι υπέφερα».

Ο Κέβιν Χαρτ και η τίγρης

Σε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, o Κέβιν Χαρτ, αποφάσισε να συμμετάσχει στο τάισμα μιας… τίγρης. Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο κωμικός ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανα αυτό… Φοβήθηκα. Ο τύπος είπε ότι οι τίγρεις μπορούν να μυρίσουν τον φόβο… και εγώ θεωρούσα ότι δεν πρόκειται να φοβηθώ. Τελικά ήταν μία φούσκα».

Η Κρίστεν Στιούαρτ και τα άλογα

Η Κρίστεν Στιούαρτ στην ταινία, η «Χιονάτη και ο Κυνηγός», παρά τον φόβο της για τα άλογα, κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να μπει στο «πετσί» του ρόλου.

«Καβαλούσε άλογα, πηδούσε από ψηλούς γκρεμούς σε παγωμένο νερό, πάλευε με νάνους» είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας για την Στιούαρτ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο ελέφαντας

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον φαίνεται να ήρθε πολύ κοντά με έναν συμπρωταγωνιστή του, έναν 42χρονο… ελέφαντα που ονομάζεται Tai. Ο ηθοποιός «γνωρίστηκε» με τον ελέφαντα στα γυρίσματα της ταινίας «Water for Elephants». Παρά το μέγεθος του ζώου και την επικινδυνότητα της συνεργασίας, ο Πάτινσον, όπως έχει αποκαλύψει, έκλαψε την τελευταία μέρα των γυρισμάτων, καθώς θα αποχωριζόταν τον αγαπημένο του φίλο.

Η Λέλε Πονς ο αλιγάτορας

Η Λέλε Πονς, με μία ανάρτηση της στο Instagram άφησε έκπληκτους τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς δεν δίστασε να κολυμπήσει με έναν αλιγάτορα.«Η πιο εκπληκτική εμπειρία στον κόσμο!! Κολυμπώντας κοντά στο νούμερο 1 αγαπημένο μου ζώο, αν με γνωρίζετε, ξέρετε πόσο εμμονή έχω με τους αλιγάτορες και την ιστορία τους» ανέφερε η ηθοποιός.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον και τα ακροβατικά

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία είναι πρωταγωνίστρια πολλών ταινιών της Marvel, έχει βάλει και εκείνη τον εαυτό της σε επικίνδυνες καταστάσεις. Παρόλο που χρησιμοποιεί κασκαντέρ για τα πολύ επικίνδυνα κόλπα, η ίδια παραδέχτηκε ότι κάποιες από τις επικίνδυνες σκηνές δράσης στους ρόλους της στο «Iron Man 2» και στο «Captain America: The Winter Soldier», ερμηνεύτηκαν από την ίδια. Η ηθοποιός πίεσε τον εαυτό της και έκανε έντονη εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αυτών των ταινιών.

«Αυτή η γυναίκα που κρέμεται στον αέρα, χτυπάει και ρίχνει μπουνιές; Λοιπόν, αυτή είμαι. Γυμνάζομαι σαν μάγκας» είχε πει σε συνέντευξή της.