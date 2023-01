Θρίλερ με την υγεία του Τζακ Νίκολσον

Ο οσκαρικός χολιγουντιανός ηθοποιός φαίνεται πως έχει επιλέξει να απομονωθεί, ενώ έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που έκανε δημόσια εμφάνιση σε έναν αγώνα των LA Lakers game τον Οκτώβριο του 2021 με τον γιο του Ρέι.

«Δεν θέλει πια να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα» και έχει κλειστεί στην πολυτελή του έπαυλη στο Λος Άντζελες, αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι φίλοι του Τζακ Νίκολσον μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι «ζει σαν ερημίτης» όπως ένας άλλος σταρ του Χόλιγουντ, ο Μάρλον Μπράντο, αφού στο τέλος «θα πεθάνει μόνος του».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διάσημος ηθοποιός έχει αποσυρθεί στη βίλα του στο Mulholland Drive, στον δρόμο που μετονομάστηκε άτυπα σε Bad Boy Drive, επειδή κάποτε ήταν γείτονες με τον Μάρλον Μπράντο και οι ζωές τους μοιάζουν, ως δύο άντρες με ιδιαίτερη λατρεία στο αντίθετο φύλο και μια «ρέμπελη» ζωή γεμάτη ποτό, ναρκωτικά και γυναίκες.

