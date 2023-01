Maestro: Στην κορυφή του Netflix για τρίτη συνεχή εβδομάδα

To Maestro σαρώνει στο Netflix. Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αφού κέρδισε τους τηλεθεατές του MEGA, τώρα σημειώνει τεράστια επιτυχία και στη συνδρομητική πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται για τρίτη εβδομάδα στην κορυφή του κοινού σε Ελλάδα και Κύπρο και ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες διεθνούς φήμης σειρές, όπου πρωταγωνιστούν ηθοποιοί του Χόλυγουντ.

Ο δημιουργός της, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, θέλησε να πει το δικό του «ευχαριστώ» σε όλους όσοι στηρίζουν τη σειρά και σε ανάρτησή του στο Instagram ανέβασε τη χαρακτηριστική φωτογραφία όπου είναι ξαπλωμένος στη βάρκα με την Κλέλια Ανδριολάτου και έγραψε «3η εβδομάδα» ενώ έκανε ταγκ και τον λογαριασμό του Netflix.

Σημειώνεται ότι τα εννέα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα, σε Ελλάδα και Κύπρο, από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Σε όλο τον κόσμο το Maestro θα ταξιδέψει για πρώτη φορά σε λίγες ημέρες αλλά με τον τίτλο «Maestro in Blue».

Και δεύτερη ελληνική σειρά στο Netflix

Το Maestro είναι η πρώτη ελληνική σειρά που πέρασε την πόρτα του Netflix και η επιτυχία της δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους υπεύθυνους, οι οποίοι έχουν ήδη εντοπίσει την επόμενη σειρά του MEGA που θα εντάξουν στην πλατφόρμα.

Ο λόγος για τη Milky Way, την οποία σκηνοθετεί ο Βασίλης Κεκάτος, που το 2019 βραβεύθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών για την ελληνογαλλική ταινία μικρού μήκους «Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ουρανό» (The Distance Between Us and the Sky).

Το Netflix θέλει να αποκτήσει τη νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων του MEGA μετά την τηλεοπτική της προβολή, όπως ακριβώς έκανε και με το Maestro.

Με ένα ξεχωριστό καστ ηθοποιών, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αθήνα και θα συνεχιστούν σε τοποθεσίες της Πελοποννήσου και της Βορείου Ελλάδας, όπως η Φολόη, η Ξάνθη και ο Έβρος.

Το Milky Way είναι, σύμφωνα με τον καταξιωμένο διεθνώς 30χρονο κινηματογραφιστή, η ιστορία μιας έφηβης η οποία «αντιτίθεται σε αυτό που ο περίγυρός της προσπαθεί να της επιβάλει ως σωστό και ηθικό, για να βρει τελικά τον δικό της δρόμο στη ζωή, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση».

Η υπόθεση της σειράς

Σε μια ανώνυμη ορεινή πόλη, η 17χρονη Μαρία, τελειόφοιτη Λυκείου, ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια.

Οι ονειροπολήσεις της σταματούν όταν μένει έγκυος από τον φίλο της, τον Τάσο, έναν νεαρό που έχει περάσει όλη του τη ζωή δουλεύοντας στο μοναδικό βενζινάδικο της πόλης.

Η οικογένεια και οι φίλοι της σπεύδουν να «αγκαλιάσουν» το νέο της εγκυμοσύνης της, χτίζοντας, όμως, για εκείνη έναν δρόμο γεμάτο περιορισμούς. Μέχρι που στη ζωή της εμφανίζεται ο Τζο – ένα αγόρι που ξεχωρίζει από το συντηρητικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας.

Οι δυο τους, μαζί, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και συγκινήσεις που θα φέρει τη Μαρία αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο δίλημμα: να κάνει αυτό που όλοι περιμένουν από εκείνη ή να ανατρέψει τα πάντα;

Πρωταγωνιστούν: Κορίννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα, Αργύρης Μπακιρτζής, Μαρία Καλλιμάνη, Σοφία Κόκκαλη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Ξένια Ντάνια, Σταύρος Τσουμάνης, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Τζέο Πακίτσας, Κασσιόπη Κλέπκου, Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Guest stars: Νίκος Καραθάνος, Κίμων Κουρής, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Ελένη Φουρέιρα.

Παραγωγή: FOSS PRODUCTIONS

https://www.in.gr/