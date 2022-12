Κορονoϊός: Κοινά μέτρα μετά την έκρηξη κρουσμάτων στην Κίνα ζητά η Κομισιόν

Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για τον περιορισμό της Covid-19 επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την ανεξέλεγκτη επιδημία στην Κίνα.

«Ο συντονισμός των εθνικών απαντήσεων σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές είναι ζωτικής σημασίας» ανέφερε μετά τη συνάντηση η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν.

«Σήμερα, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρέπει να δράσουμε από κοινού και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας».

Η εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα μετά τη άρση της πολιτικής «μηδενικής Covid» δημιουργεί διεθνή ανησυχία για τυχόν εμφάνιση νέων παραλλαγών του ιού και νέα πανδημικά κύματα.

Η Ιταλία ήδη αποφάσισε από την Τετάρτη να υποβάλλει σε τεστ Covid τους ταξιδιώτες που φτάνουν από την κινεζική επικράτεια, μέτρο που υιοθετήθηκε επίσης από την Ιαπωνία και εξετάζετα στις ΗΠΑ.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση λέει πως είναι «έτοιμη να εξετάσει όλα τα χρήσιμα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν», σε συνεννόηση «με τους ευρωπαίους εταίρους» και «εντός του νομικού πλαισίου που υφίσταται σήμερα».

Όχι σε μονομερή μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ να λειτουργήσουν σαν «μοναχικοί καβαλάρηδες» και να υιοθετήσουν μονομερώς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως συνέβη στο πρώτο κύμα της πανδημίας την άνοιξη του 2020.

Στις αρχές του μήνα, κατόπιν εισήγησης της Κομισιόν, οι 27 συμφώνησαν να καταργήσουν όλους τους περιορισμούς στην είσοδο ταξιδιωτών από τις λεγόμενες τρίτες χώρες, με άλλα λόγια να επιστρέψουν στην κατάσταση προ πανδημίας.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Επιτροπής, «η υποπαραλλαγή BF.7 της Όμικρον που είναι κυρίαρχη στην Κίνα είναι ήδη παρούσα στην Ευρώπη και δεν παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Πάντως, συνεχίζουμε να επαγρυπνούμε και είμαστε έτοιμοι για τη λήψη περιοριστικών μέτρων εκ νέου αν είναι απαραίτητο», εξήγησε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.