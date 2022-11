Σε ποιον θα πω όλα μου τα όνειρα;

H κόρη του αγαπημένου πατρινού καλλιτέχνη, που έφυγε πριν λίγα χρόνια από τη ζωή Ανδρέα Παπαγιαννάκη, Ντόρα, έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση ανήμερα του Αγίου Ανδρέα:

Δε μπορώ να εκφράσω το πόσο μου λείπεις και όμως δε φεύγεις στιγμή από κοντά μου. δε θα είμαι ποτέ ξανά η ίδια, αλλά δε θα εγκαταλείψω… έτσι με έμαθες…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3032140410435572&id=100009189273650

Happy name day in Heaven daddy #tillwemeetagain

Heaven was your heart and voice, anyways.

Σ’αγαπάω!

«Σε ποιόν θα χαμογελάσω, αν όχι σε σένα?

Αλλά ίσως λίγο από τη ζωή μου..

Έμεινε στα μάτια σου…

Σε ποιόν να μιλήσω, αν όχι σε σένα;

Σε ποιόν θα πω όλα μου τα όνειρα..?»

«A chi sorriderò, se non a te?

Ma forse un po’ della mia vita

È rimasta negli occhi tuoi

A chi io parlerò, se non a te?

A chi racconterò tutti i sogni miei?»