Πάτρα: Όλο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2023

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων αποτελεί το σχεδιασμό των έργων του Δήμου μας για τη χρονιά που έρχεται και λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ανάγκες του πατραϊκού λαού, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, με την ταυτόχρονη χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Ο Δήμος μας έχει 211.593 μόνιμους κατοίκους, με συνολική έκταση 334 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ως Οργανισμός μαζί με τα 6 Νομικά του Πρόσωπα απασχολεί περίπου 970 εργαζόμενους (μόνιμους και ΙΔΑΧ).

Οι κενές οργανικές θέσεις είναι εκατοντάδες, με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες, όπως η Καθαριότητα ή το Πράσινο, να μην μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θα έπρεπε, ενώ πολλοί εργαζόμενοι είναι στα όρια της συνταξιοδότησης. Τα κενά αυτά συμπληρώνονται με συμβασιούχους, που έρχονται μόνο για μερικούς μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τη σημερινή κατάσταση στους Δήμους είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσαν πιστά τις κατευθύνσεις της ΕΕ και νομοθέτησαν μια σειρά αντιδραστικούς νόμους, την απαγόρευση των προσλήψεων στο δημόσιο και τη γιγάντωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης της ανεργίας.

Ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του προηγούμενου έτους, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, όπου οι εργαζόμενοι με τα μηχανήματα του Δήμου βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αποκατάστασης ζημιών, έδειξαν την ετοιμότητα, την επάρκειά τους και σε αυτόν τον τομέα.

Οι Δήμοι, στο πλαίσιο αξιοποίησής τους ως εργαλεία του κράτους, που βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία, δέχονται ολοένα και περισσότερες κρατικές και κεντρικές αρμοδιότητες, χωρίς αυτή η μεταφορά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, στοχεύοντας στη φοροαφαίμαξη και επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος, και φυσικά χωρίς τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων, θέλουν να οδηγήσουν τους δήμους στην εμπορευματοποίηση δομών και υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς ευθύνης των Δήμων, όπως η καθαριότητα, το πράσινο, η αυτεπιστασία, οι κοινωνικές, πολιτιστικές δομές, αξιοποιώντας τελικά τη λειτουργία των Δήμων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, καταργώντας ταυτόχρονα των κοινωνικό τους χαρακτήρα μετατρέποντας τους τελικά σε έναν αντιδραστικό μηχανισμό.

Την ίδια στιγμή, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μετατράπηκαν σε μηχανισμούς προσέλκυσης και αξιοποίησης κονδυλίων από την ΕΕ και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, με στόχο την ικανοποίηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο πεδίο των επενδύσεων για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Με αυτά τα κριτήρια από πλευράς ΕΕ, Κυβέρνησης, ΚΕΔΕ και Περιφέρειας, μια σειρά έργα θεωρούνται επιλέξιμα ή μη από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ αυτά για τα οποία δείχνει ενδιαφέρον το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστική για παράδειγμα η παντελής έλλειψη έργων που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση, η δημοτική οδοποιία, τα πεζοδρόμια, το σχέδιο πόλης.

Μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, δίνει καθημερινά τη μάχη η σημερινή Δημοτική Αρχή, αποκαλύπτοντας τον αντιλαϊκό προσανατολισμό των κυβερνήσεων του συστήματος, διεκδικώντας την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να καλυφθούν τα εκατοντάδες κενά, την απόδοση των παρακρατηθέντων και όλων όσων δικαιούται ο Δήμος μας. Είναι απαράδεκτο να μας στερούν από το 2010 και κάθε χρόνο 67 εκ. ευρώ, και ενώ δικαιούμαστε 91 εκ. να παίρνουμε 24. Είναι χρήματα που προέκυψαν από την άμεση και έμμεση φορολογία του λαού μας και αντί να επιστρέφονται, έστω μέσω των Δήμων, αξιοποιούνται στην κατεύθυνση ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων μέσω διάφορων επενδυτικών προγραμμάτων.

Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκαν οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και η ακρίβεια που καταδικάζει στη φτώχεια χιλιάδες εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά, οι εξελίξεις στα ζητήματα της ενέργειας, καθώς και το ενδεχόμενο περαιτέρω γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Ουκρανία, μετά την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας.

Οξύνθηκαν τα προβλήματα για χιλιάδες εργατικές – λαϊκές οικογένειες στην πόλη μας, η ανεργία χτυπάει κόκκινο, οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις στο ρεύμα έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες οικογένειες, ενώ χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και εμποροβιοτέχνες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους υποχρεώσεις και βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται.

Η ακρίβεια και ο αύξηση των τιμών της ενέργειας επηρεάζουν και τα οικονομικά του Δήμου, τη δυνατότητά του για παρεμβάσεις και έργα προς όφελος του Πατραϊκού λαού. Ο διπλασιασμός των δαπανών για ρεύμα, καύσιμα, λειτουργικά έξοδα, εφόδια, βάζει εμπόδια στην τεράστια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής.

Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού τα τελευταία 2,5 χρόνια είχαν επιπτώσεις και στη λειτουργία των Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην εξέλιξη των μελετών που καθυστέρησαν, ενώ μια σειρά προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά κατασκευής που έβαλαν φρένο σε εργολαβίες και οδήγησαν σε επαναπροκηρύξεις διαγωνισμών.

Σ’ όλο αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, «κολλήματα» και ενστάσεις μεταξύ επιχειρηματιών, γραφειοκρατία και κανονιστικές εταιρειών, μπλοκάρουν τη ροή έργων, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το πρόβλημα του τρόπου υλοποίησης των έργων Δήμων και Περιφερειών, γεννώντας ερωτήματα για το αν είναι αυτός ο τρόπος που τα έργα αυτά πρέπει να γίνονται. Πόσο πιο γρήγορα θα προχωρούσαν οι διαδικασίες μελετών και κατασκευής έργων, αν υπήρχε κεντρικός κρατικός φορέας που θα διαχειριζόταν τη χρηματοδότηση και θα σχεδίαζε σε συνεννόηση με το Δήμο, πόσο ανώτερα σε ποιότητα και ποσότητα θα ήταν τα έργα που θα πραγματοποιούνταν και μάλιστα σε συνδυασμό με την απαραίτητη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων;

Ως Δημοτική Αρχή, 8 χρόνια τώρα, πορευτήκαμε και συνεχίζουμε να πορευόμαστε με τον τρόπο που είχαμε δεσμευτεί προς το λαό της Πάτρας, ως λαϊκή αντιπολίτευση σε έναν αστικό κρατικό θεσμό με ασφυκτικά πλαίσια, κόντρα στον αντιλαϊκό – αντιδραστικό του χαρακτήρα, με κριτήριο την προώθηση έργων που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση και συντήρηση των σχολείων της πόλης, των αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι δωρεάν για το λαό, του συνόλου των παιδικών χαρών, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές, δημιουργήσαμε νέους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, καταργώντας παράλληλα τα τροφεία για οικογένειες με εισόδημα κάτω των 25.000€. Δημιουργήσαμε και εκσυγχρονίσαμε υποδομές στον πολιτισμό, εξασφαλίσαμε να εξελίσσεται όλο το χρόνο ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με κριτήριο τη δωρεάν και ποιοτική πρόσβαση όλου του πατραϊκού λαού σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις, διευρύναμε τις υποδομές και τις πρωτοβουλίες προς τον κόσμο που ζει σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης.

Δεν μείναμε λοιπόν με σταυρωμένα τα χέρια, παλέψαμε και παλεύουμε ενάντια στην πολιτική όλων των Κυβερνήσεων που κονιορτοποιεί τη ζωή του πατραϊκού λαού και τη λειτουργία του Δήμου μας. Γι’ αυτό βρεθήκαμε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στις 31/1/2022 και στις 26/7/2022 στο Μαξίμου.

Βάζοντας μπροστά τις ανάγκες του λαού, βρεθήκαμε συνοδοιπόροι στους αγώνες του εργατικού-λαϊκού κινήματος, του κινήματος των μικρών εμπόρων και βιοτεχνών, των συνταξιούχων, των υγειονομικών, των καλλιτεχνών, της νεολαίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των πολιτιστικών συλλόγων, των επιτροπών αγώνα πυροπλήκτων και πλημμυροπαθών.

Συγκρουστήκαμε με την εκάστοτε κυβέρνηση για παρεμβάσεις και έργα, που αντιμετωπίστηκαν ως «μαξιμαλιστικά», ανέφικτα και μη ρεαλιστικά -και από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις. Διεκδικήσαμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την πόλη μας και τους ανθρώπους της, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης με βάση το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με δικαιώματα, δομές Υγείας και Παιδείας δημόσιες και δωρεάν, αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, αύξηση της χρηματοδότησης του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αγώνες του πατραϊκού λαού είχαν αποτελέσματα και θα συνεχίσουν να έχουν.

Στο παραπάνω πλαίσιο αξιοποιήθηκε και θα συνεχίσει να αξιοποιείται κάθε εργαλείο και «χαραμάδα», ώστε να υλοποιούνται έργα που αφορούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Συνολικά σαν Δημοτική Αρχή, κάναμε προσπάθεια να ιεραρχούμε έργα που ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες ή διευκολύνουν γενικά τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων της Πάτρας. Υλοποιήσαμε έργα και σε σύγκρουση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που πολλές φορές πραγματοποιήθηκαν με ίδια μέσα και πόρους, ήταν αποτέλεσμα κινητοποιήσεων, μέλη της Δημοτικής Αρχής και ο Δήμαρχος βρέθηκαν μάλιστα στα δικαστήρια γι’ αυτή τη στάση μας.

Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα αξιοποίησης διαφόρων κονδυλίων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, του Πράσινου Ταμείου, του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αλλά και άλλων προγραμμάτων για μια σειρά έργα όπως: αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο (Άνω – Κάτω Πόλη), στα Καντριάνικα, στα Ζαρουχλέικα, στα Προσφυγικά, στο Βλατερό, στο Έλος της Αγυιάς, νέες πλατείες όπως στον Άγιο Αλέξη και τα Άνω Συχαινά, ανακατασκευές δρόμων και πεζοδρομίων σε Κωνσταντινουπόλεως, Κουκούλι, Πανεπιστημίου, Δεμένικα και πλήθος άλλων σε διάφορες περιοχές.

Αξίζει όμως να αναφερθούμε και σε μία σειρά έργα που γίνονται με ίδιους πόρους και με τη συμβολή των εργαζομένων του Δήμου, όπως οι εργασίες αναβάθμισης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, η δημιουργία του Δ’ Παιδικού Σταθμού στη Μανιακίου, ανακαινίσεις των παιδικών σταθμών σε Βλατερό, Σούλι, Ιτιές και στον Η’ βρεφονηπιακό σταθμό, παρεμβάσεις σε πάνω από 200 σχολεία, οι επισκευές σε σχολεία, η ανακαίνιση του κτιρίου της Ιχθυόσκαλας, το θερινό δημοτικό θέατρο, που στόχο έχουν να δώσουν «ανάσες» και να ενισχύσουν τις κοινωνικές δομές, τις δομές πολιτισμού και αθλητισμού, η πλατεία στο Μπεγουλάκι και όσα ακόμα θα ακολουθήσουν.

Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2023

Όταν αναλάβαμε το 2014, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων, σε συνεχή αντιπαράθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές, που θέλουν να περάσουν κι αυτό το κόστος στο λαό. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε την οριακή λειτουργία της Ξερόλακκας, τον κορεσμό της, την έλλειψη εναλλακτικής λύσης, την προώθηση κατασκευής εργοστασίου με ΣΔΙΤ, που το ακυρώσαμε. Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια για να κρατηθεί η Ξερόλακκα με όρους υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς. Έγινε πλήθος έργων, για να λειτουργεί με κανόνες, να χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια μεγάλος κλαδοτεμαχιστής που περιορίζει τους όγκους. Προχώρησε από τις Υπηρεσίες του Δήμου το εργοστάσιο επεξεργασίας στου Φλόκα, προχωρά η διαδικασία δημοπράτησης.

Βασική υποδομή της πόλης μας είναι η αποχέτευση, η ύδρευση, τα όμβρια ύδατα. Η ΔΕΥΑΠ λειτουργεί επί 24ώρου βάσης, όλο το χρόνο, 2 εργοστάσια, το διυλιστήριο της πόλης και το βιολογικό καθαρισμό. Μέσα στο 2023 αναμένεται η λειτουργία της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού, ενώ προχωρά και η διαδικασία εκσυγχρονισμού του παλιού, που έκλεισε 21 χρόνια λειτουργίας. Σ’ αυτό θα συνδεθεί το δίκτυο αποχέτευσης από Άγιο Βασίλειο, Ακταίο, Ρίο, Καστελλόκαμπο, Μποζαΐτικα, Προάστειο, Άγιο Παντελεήμονα, Αγυιά, Βραχνέικα, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι. Προχωρά η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης, με πολλαπλά οφέλη.

Το παραλιακό μέτωπο προχωρά, το έργο της μελέτης εφαρμογής και υλοποίησης της ανάπλασής του, θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα επανακατασκευής και συντήρησης εκατοντάδων χιλιομέτρων έργων οδοποιίας, με ήδη ορατά αποτελέσματα σε όλη την πόλη. Το οδικό δίκτυο της Πάτρας είναι 2.000 χιλιόμετρα, οι προτεραιότητες καθορίζονται ανάλογα με την πυκνότητα της κυκλοφορίας και τις κοινωνικές ανάγκες (π.χ. πρόσβαση αναπήρων).

Εκτός αυτών, έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας.

Ως Δημοτική Αρχή και διανύοντας τον όγδοο χρόνο της πορείας υλοποίησης έργων, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση και θα καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του πατραϊκού λαού, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων και δωρεάν χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

Όλα τα έργα και οι σημαντικές παρεμβάσεις που για χρόνια ζητούσε η πόλη, υλοποιούνται.

Αναλυτικά θα αναφέρουμε τα έργα που είναι σε εξέλιξη και σε τι στάδιο. Εδώ θα πρέπει να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο την τεράστια προσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου, την ανάγκη πρόσληψης μόνιμων εργαζομένων, την απλοποίηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα.

Έχουμε μέχρι τώρα εγκεκριμένη χρηματοδότηση για μια σειρά έργα:

Ανάπλαση-Αξιοποίηση Περιοχής Camping – Έλους Αγυιάς (ολοκληρώνεται).

Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή «Βλατερό» του Δήμου Πατρέων (προς δημοπράτηση).

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας-Διαδρομή 1 Άνω Πόλη (υλοποιείται).

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας-Διαδρομή 2 Κάτω Πόλη & Διαδρομή 3 Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων (προς υλοποίηση).

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας-Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (υλοποιείται).

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση περιοχής Γούβας (πρόβλημα με ανάδοχο – επαναδημοπρατείται).

Κατασκευή χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Έλους Αγυιάς και κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου στο πρώην camping Αγυιάς (σε διαδικασία για διαγωνισμό).

Έργα συντήρησης της Πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α’ στην Πάτρα (προς δημοπράτηση).

Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατείας «Ωκεανίδων» στην περιοχή Παραλία Προαστίου (προς δημοπράτηση).

Αναζωογόνηση Προσφυγικών κατοικιών Δήμου Πατρέων (δημοπρατήθηκε).

Αναβάθμιση πλατείας «Ελευθερίας» (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών (προς δημοπράτηση).

Διαμόρφωση Πλατείας επί των οδών Αιδηψού – Ευπόλιδος – Κολχίδος στα Ζαρουχλέικα (προς διαδικασία διαγωνιστική).

Επισκευή και ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης (υλοποιείται).

Συντήρηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών (προς δημοπράτηση).

Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο (υλοποιείται).

Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό Μουσειακό χώρο (προς δημοπράτηση).

Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πρόβλημα με τον ανάδοχο).

Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα Δημοτικά Γήπεδα ποδοσφαίρου, στα Ζαρουχλέικα, τα Βραχνέικα και το Ρίο (προς δημοπράτηση).

Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (διάλυση εργολαβίας).

Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (υλοποιείται).

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες (προς διαδικασία διαγωνιστική).

Ανακατασκευές οδών και πεζοδρομίων (πολλές εργολαβίες, άλλες υλοποιούνται, άλλες είναι υπό δημοπράτηση).

Ανάπλαση περιοχής Ζαρουχλεΐκων (υλοποιείται).

Ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων (6 έχουν ολοκληρωθεί, 10 προς συμβασιοποίηση).

Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων στη Ξερόλακκα (υλοποιείται).

Κατασκευή Δημοτικού καταφυγίου – ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων και κατασκευή Δημοτικού Κτηνιατρείου (προς δημοπράτηση).

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιριακών υποδομών (προς δημοπράτηση).

Έργα Οδοποιίας (υλοποιούνται).

Συντήρηση Πλατειών – κοινοχρήστων χώρων (προς διαγωνισμό).

Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό Κορίνθου (υλοποιείται).

Φωτισμός Κανακάρη με λάμπες LED (υλοποιείται – ολοκληρώνεται).

Φωτισμός ΒΙΟΠΑ με λάμπες LED (υλοποιείται – ολοκληρώνεται).

Οδός προς Παναχαϊκό Όρος (δημοπρατήθηκε).

Κατασκευή συστήματος συλλογής και καύσης βιοαερίου στην Ξερόλακκα (υλοποιείται).

Ενώ με ιδίους πόρους είναι σε εξέλιξη έργα:

Συντήρηση και επισκευές οδοποιίας και πεζοδρομίων (υλοποιείται).

Επέκταση δημοτικού φωτισμού και αλλαγή φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες LED. Έγινε αντικατάσταση 45.000 λαμπτήρων φθορισμού σε λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Στον οδικό φωτισμό έγινε και ολοκληρώνεται η αντικατάσταση 11.500 φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα LED.

Έργα συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών (υλοποιούνται).

Έργα πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους (αυτεπιστασία).

Έργα συντήρησης και προμήθεια νέου εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επισκευές δημοτικών κτιρίων (προς δημοπράτηση).

Απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ιδιοκτησιών (σε εξέλιξη).

Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών, δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων, για διάνοιξη οδών (πρόβλημα με ανάδοχο).

Διαμόρφωση αύλειου χώρου εργοστασίου τέχνης (σύνταξη μελέτης).

Πανελλήνιος ανοικτός διαγωνισμός για μελέτη ανέγερσης 2 βρεφονηπιακών σταθμών στην περιοχή Αγυιάς και Τέρψης (προετοιμάζεται).

Τεχνικά έργα αντιστήριξης (υλοποιούνται).

Αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης (υλοποιούνται).

Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις (υλοποιήθηκε).

Διαγραμμίσεις οδών (δημοπρατήθηκε).

Ανακατασκευή οδών εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Πατρέων (δημοπρατήθηκε).

Νέα έργα διανοίξεων οδών (προς δημοπράτηση).

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (προς δημοπράτηση).

Κάλυψη αρδευτικών αυλάκων στις οδούς Ηρακλέους και Θεοτοκοπούλου (διαδικασία δημοπράτησης).

Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για μεγάλα έργα, όπως η υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίο έως το Νέο Λιμάνι, με κατασκευή γραμμικού πάρκου στην επιφάνειά του, την παραχώρηση στο Δήμο του πρώην σκουπιδότοπου στο Ριγανόκαμπο, έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης που είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής μας. Ενώ η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ώστε να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου και οι άμεσες και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, είναι αιτήματα που θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε.

Μια σειρά έργα που θα αναβαθμίσουν και θα βελτιώσουν συνολικά την εικόνα της πόλη μας, όπως έγινε με την αξιοποίηση του παλιού Εργοστασίου του Λαδόπουλου και μια σειρά έργων οδοποιίας όπως αυτό του δρόμου προς τη Μονή Ομπλού, στα οποία δεν εμπλέκεται μόνο ο Δήμος Πατρέων, αλλά και η Περιφέρεια και μια σειρά άλλοι φορείς αποτελούν κομμάτι των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής.

Τέτοια έργα είναι:

Η αξιοποίηση του χώρου μπροστά από τα ferry-boat στο Ρίο.

Η ολοκλήρωση των συνδετήριων οδών της Περιμετρικής με τους παράδρομους.

Η αξιοποίηση του χώρου πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ανθούπολη, η διαμόρφωσή του σε ένα μεγάλο πάρκο.

Η διαμόρφωση του κολυμβητηρίου της Αγυιάς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε πρόγραμμα μαζί με την ευρύτερη περιοχή, που με ευθύνη των κυβερνήσεων δεν προχώρησε.

Τα έργα στο παράκτιο μέτωπο σε όλο το μήκος του Δήμου από τον Ροδινή μέχρι τα Καμίνια, όπου υπάρχουν φθορές από πλημμυρικά και φυσικά φαινόμενα, αλλά και για έργα που θα ανακόπτουν το φαινόμενο διάβρωσης των ακτών, δημιουργώντας παράλληλα χώρους λειτουργικούς για την κυκλοφορία και τη διαβίωση των κατοίκων.

Η άμεση διαμόρφωση του πρώην κολυμβητηρίου της Αγυιάς και των γύρω χώρων, σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η ανακατασκευή κι επαναλειτουργία των βοηθητικών κλειστών γηπέδων του σταδίου “Δημήτρης Τόφαλος” και κατασκευή αθλητικού Κέντρου Τοξοβολίας στον περιβάλλοντα χώρο του

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η παρέμβαση σε κάθε γειτονιά, με έργα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών, τις ανάγκες κυκλοφορίας, αναψυχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Από το 2014, η Δημοτική Αρχή πήρε πρωτοβουλίες και διεκδίκησε από τις Κυβερνήσεις, με πολύμορφο τρόπο, την παραχώρηση δωρεάν ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, για την ικανοποίηση των αναγκών του πατραϊκού λαού.

Παρά τις μεγάλες περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης και την έλλειψη προσωπικού, διαμορφώθηκαν μεγάλοι, αλλά και μικρότεροι, χώροι αναψυχής, άθλησης, περιπάτου. Εκτός από τις αναπλάσεις και τα έργα που είναι σε τροχιά δημοπράτησης και υλοποίησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και μια σειρά πλατείες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Ι) ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Εργασίες της υπηρεσίας Πρασίνου, κλαδέματα και φυτεύσεις θα προχωρήσουν σε μια σειρά πλατείες σε όλη την έκταση του Δήμου.

Προχωρούν άμεσα:

-Η διαμόρφωση πλατείας στην Ανθούπολη επί των οδών Πανεπιστημίου και Αλεξανδρουπόλεως από τα συνεργεία του Δήμου στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μεγάλου Αρχαιολογικού Πάρκου.

-Η διαμόρφωση πλατείας στην Παραλία, επί της οδού Ιωαννίνων πλησίον του κοιμητηρίου της Παραλίας, από τα συνεργεία του Δήμου.

ΙΙ) ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ

Στο έλος της Αγυιάς και του πρώην κάμπινγκ, συνεχίζονται οι εργασίες με κατασκευή περιπάτου οικολογικής ευαισθητοποίησης, αναψυχής, ποδηλατοδιαδρομής, χώρων αναψυχής, φωτισμού, τραπεζοπάγκων, ξύλινου διαδρόμου, παρατηρητήριων πανίδας, κλπ., ενώ θα κατασκευαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης 174 θέσεων, για τις ανάγκες των επισκεπτών του Έλους, ανοιχτό ξύλινο θέατρο 653 θέσεων εντός του πρώην κάμπινγκ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ

Το έργο της ανάπλασης της Άνω Πόλης είναι σε εξέλιξη, ενώ το έργο ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης της Κάτω Πόλης είναι σε διαδικασία επαναδημοπράτησης, συνολικής δαπάνης 11.824.000€.

Τα έργα περιλαμβάνουν ανακατασκευή πεζοδρομίων, πεζόδρομων, δρόμων κυκλοφορίας οχημάτων και πλατειών. Επίσης, περιλαμβάνει διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων ΑΜΕΑ, αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με παγκάκια, ζαρντινιέρες, απορριματοδέκτες, αλλά και εμπλουτισμό του πρασίνου, διαμόρφωση θέσεων στάθμευση και νέο φωτισμό.

Η ανάπλαση της Κάτω Πόλης σε συνδυασμό με την ανάπλαση της Άνω Πόλης και την ανακατασκευή του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, δηλαδή συνολικά του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα βελτίωσης της λειτουργίας, της εικόνας και της ζωής των κατοίκων της Πάτρας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020”.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Οι εργασίες βασίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου Πατρέων και βάσει αυτής, προβλέπονται να εκτελεστούν εργασίες στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, της Πατρέως και της Τριών Ναυάρχων. Στη μελέτη προβλέπονται καθαρισμοί και επισκευές σκαλοπατιών, επισκευή ή αντικατάσταση σιδερογωνιών και κιγκλιδωμάτων, χρωματισμοί, νέα φωτιστικά και άλλες εργασίες.

Το έργο με προϋπολογισμό 800.000€ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

Προχωρούν οι ενέργειες για τη σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας στις Σκάλες της Αγίου Νικολάου και η επέκτασή της και στις άλλες.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Πλατεία Γεωργίου, κεντρική πλατεία της Πάτρας, βελτιώνει την όψη της με τα έργα συντήρησης, προϋπολογισμού 853.100€ ενταγμένα σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν με σκοπό την αναβάθμιση της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα η κεντρική πλατεία του ιστορικού κέντρου της πόλης. Οι εργασίες αφορούν στην άμεση επέμβαση και αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκύψει από την πάροδο του χρόνου και βανδαλισμούς.

Θα εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και θα τοποθετηθούν ενδοδαπέδια φωτιστικά LED, στις θέσεις που βρίσκονταν οι πίδακες νερού. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης, συμπληρωματικές εργασίες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης, με φύτευση θάμνων, λουλουδιών και δέντρων στα παρτέρια της πλατείας.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η αναζωογόνηση των Προσφυγικών, αφορά έργο προϋπολογισμού 10.767.000€ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενώ η πλατεία Ελευθερίας (Μικράς Ασίας) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με 561.000€.

Η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας το σχεδιασμό της για αναβάθμιση των λαϊκών συνοικιών του Δήμου Πατρέων, προχωρά στην αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας, αλλά και στην αναζωογόνηση ολόκληρης της περιοχής των Προσφυγικών. Έτσι, μια από τις πλέον ιστορικές συνοικίες του Δήμου, η εργατική συνοικία των Προσφυγικών και η ευρύτερη περιοχή, πρόκειται να αλλάξει όψη. Στόχος είναι η αναζωογόνηση της ιστορικής αυτής συνοικίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, με σύγχρονες υποδομές και προδιαγραφές, αφού τα Προσφυγικά είναι ένα ζωντανό κύτταρο σε συνεχή εξέλιξη. Οι εργασίες θα συμβάλουν καταλυτικά στη συνολική αναβάθμιση της συνοικίας, οικονομική και κοινωνική, διατηρώντας ωστόσο την ιστορικότητά της.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατασκευή και ανακατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων και της πλατείας, δημιουργία υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, έργα πρασίνου, απομάκρυνση των ξερών δέντρων και αντικατάστασή τους με νέα. Η οικιστική ενότητα των Προσφυγικών, ορίζεται μεταξύ των οδών Ιωνίας, Ηρακλείου, Γ. Παπανδρέου, Καλαβρύτων, Γούναρη, Κ. Παλαιολόγου, Χείλωνος Πατρέως, Αρματολών και Ιωνίας.

ΙΙΙ) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Η Δημοτική Αρχή, από την πρώτη θητεία της, έχοντας προτεραιότητα τη λαϊκή οικογένεια και τις ανάγκες της, προσπαθεί, με ελλιπή χρηματοδότηση και μειωμένο προσωπικό, όχι απλά να συντηρήσει τις παιδικές χαρές του Δήμου, αλλά να τις αλλάξει ριζικά, δίνοντας βαρύτητα στο να γίνουν ασφαλείς για τα παιδιά μας. Όταν αναλάβαμε το 2014, στο Δήμο μας, με ευθύνη όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών, δεν υπήρχε ούτε μία πιστοποιημένη παιδική χαρά. Εντός του 2023 θα έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις στο σύνολο των παιδικών χαρών.

Έτσι, από το 2016, αρχίσαμε να παραδίδουμε ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, εργασίες που έγιναν με βάση όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την ασφάλεια των παιδιών. Για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε όλη την έκταση του Δήμου Πατρέων, σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και σε προαύλια σχολείων.

Για τη Δημοτική Αρχή, τα παιδιά και οι ανάγκες τους δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το κόστος. Είναι ό,τι πολυτιμότερο για το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας μας. Συνεχίζουμε τις ανακατασκευές και τις απαραίτητες εργασίες και στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου μας.

Β) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ

Μια σειρά από επισκευές και παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε σχολικά συγκροτήματα και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Σε εξέλιξη είναι η ανέγερση του 3ου Γυμνασίου και του 12ου Δημοτικού. Θα συνεχιστεί η ενεργειακή αναβάθμιση και των υπόλοιπων σχολείων.

Γ) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός αθλητικών χώρων και δημοτικών γηπέδων, στους χώρους των σχολείων, στα κλειστά μας γυμναστήρια. Προχωρά η προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις πάγιες ανάγκες των αθλητών και αθλητριών μας που γυμνάζονται στα στάδια της πόλης.

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την αναβάθμιση του Παμπελοποννησιακού, που ξεκίνησε με ίδιους πόρους από το 2014, φροντίζει για τη λειτουργία του, τη συντήρησή του και το διαρκή εκσυγχρονισμό του. Μιλάμε, όπως όλοι γνωρίζουν, για ένα στάδιο που ήταν εγκαταλειμμένο από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, στο έλεος των καταστροφών και την ίδια ώρα εισέπρατταν προκλητικά χρήματα από ομάδες και αθλητές.

Στρώμα για το άλμα εις ύψος ολυμπιακών προδιαγραφών, στυλοβάτες, ηλεκτρονικός μετρητής ύψους και πήχεις, εμπόδια ολυμπιακών προδιαγραφών, σετ ολυμπιακών βαρών, πολύζυγα, κάλυψαν ανάγκες για υψηλού επιπέδου αγώνες που πραγματοποιούνται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και ήταν απολύτως απαραίτητα για την προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών μας όλων των κατηγοριών.

Επίσης, στο Βοηθητικό Γήπεδο, τοποθετήθηκαν, ένα πάρκο Καλλισθενικής Αγωγής, ένα ποδήλατο ΑμεΑ και ένα όργανο Έλξης – Πλάτης ΑμεΑ.

Προχωρήσαμε σε αντικατάσταση των καθισμάτων των επισήμων του κεντρικού γηπέδου του Σταδίου, μετά από σχετική Προμήθεια Αθλητικού Υλικού από το Τμήμα Άθλησης του Δήμου Πατρέων, έγιναν επισκευές στους βοηθητικούς χώρους του σταδίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των δημοσιογραφικών θεωρείων του Σταδίου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έγινε προμήθεια εξοπλισμού στο κλειστό Γυμναστήριο του Λαδόπουλου, αλλά και σε σχολεία: 3ο Λύκειο, 5ο Δημοτικό, 12ο Γυμνάσιο, 44ο Δημοτικό, 62ο Δημοτικό, Λύκειο Βραχνεϊκων, 1ο Δημοτικό Οβρυάς, Δημοτικό Νηπιαγωγείο Σουλίου.

Τρέχουν ήδη προγράμματα, ενώ παρεμβάσεις και εργασίες απαραίτητες, όπως τοπογραφικές αποτυπώσεις και μελέτες, δρομολογούνται. Άμεσα θα ξεκινήσουν εργασίες στα σε ανενεργά γήπεδα.

Παραδίδεται άμεσα το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτίκων με συνθετικό χλοοτάπητα νέας γενιάς Δημοπρατείται άμεσα η αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα, η αναβάθμιση φωτισμού και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου Βραχνεΐκων, Ζαρουχλεΐκων, Ρίου Επαναδημοπρατείται η κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στον Ψαθόπυργο με συνθετικό χλοοτάπητα και η ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου Ροϊτίκων .

Δ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια σειρά δημοτικών κτηρίων, όπως το κτίριο της Ιχθυόσκαλας, που ανακαινίστηκε με ιδίους πόρους από τις υπηρεσίες του Δήμου και φιλοξένησε το 1ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, ανακαινίστηκαν και προχωρούν μέσω προγραμμάτων και άλλα που θα αποτελέσουν κύτταρα πολιτισμού μέσα στην πόλη.

Προχωρούν οι διαδικασίες, υλοποιείται η μελέτη για το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ»

Έχουν ξεκινήσει ο εργασίες επισκευής και ενίσχυσης του κτιρίου, προϋπολογισμού 1.800.000€ και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Εσόδων. Η Πάτρα προβλέπεται να έχει μια μεγάλη υποδομή για τον Πολιτισμό, μια κεντρική θεατρική σκηνή, για διαφόρου τύπου εκδηλώσεις, θέατρο, συναυλίες και άλλου είδους παραστάσεις, με 800 θέσεις θεατών.

Σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, το έργο αφορά στην ενίσχυση, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του Εργοστασίου Τέχνης, με σκοπό την άμεση χρήση του ως Κεντρική Σκηνή του Δήμου Πατρέων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών». Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στατικής αποκατάστασης, λειτουργικής αναδιαρρύθμισης, κατασκευής νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει, ώστε η Δημοτική Βιβλιοθήκη να ανταποκριθεί στο σύγχρονο πολιτιστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αφενός θα διευρυνθούν οι δραστηριότητες που παρέχει, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ως κλασική βιβλιοθήκη, αφετέρου θα δημιουργηθεί στο ισόγειο μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και δύο χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.

ΣΤΑΦΙΔΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ

Έχει ξεκινήσει το έργο μετατροπής των σταφιδαποθηκών του ΑΣΟ στις Ιτιές, το οποίο αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο έργο για το λαό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό της Πάτρας, με προϋπολογισμό έργου 7.900.000€, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή και η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του ΑΣΟ σε πολυχώρο, με δυνατότητα να φιλοξενεί δραστηριότητες θεατρικές, εκθεσιακές, αθλητικές, δεξιώσεων και εστίασης.

Ένας από τους στόχους του έργου είναι η ανάδειξη και προστασία του κτιρίου και της ιστορίας του ΑΣΟ, καθώς αποτελεί σημαντικό μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Εντός του κτιρίου βρίσκονται ιδιαίτερης αξίας παλαιά μηχανήματα επεξεργασίας σταφίδας.

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το έργο προϋπολογισμού 10.696.860€ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αφορά τη Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό-Μουσειακό χώρο.

Το Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της Πάτρας στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου θα είναι ένας χώρος ανοιχτός στην κοινωνία, σύγχρονος και φιλικός προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, θα διαφυλάξει με εγκυρότητα και αξιοπιστία την ατομική και συλλογική μνήμη των πολιτών και θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τη σχέση της πόλης με το παρελθόν της και πύλη ανάπτυξης του ψηφιακού της παρόντος και μέλλοντος.

Πλέον των ανωτέρω χρήσεων το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο σχεδιάζεται από τον Δήμο και ως Εκθεσιακός και Συνεδριακός χώρος, ενώ θα αξιοποιηθεί ο αύλειος χώρος των 1.200,00 μ2 ως χώρος διαλέξεων, μουσικών εκδηλώσεων, προβολών κ.λπ.

Ε) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΗΣ

Προχωρούν μια σειρά έργων που σχετίζονται με κτίρια, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού, ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρόμια. Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο Αρσάκειο, ενώ έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για τη δημιουργία του καταφυγίου και του κτηνιατρείο των αδέσποτων μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

Κατατέθηκε μέσα στο καλοκαίρι, τεχνικός φάκελος, για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, του έργου «Αναμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πατρέων», προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φάκελος περιλαμβάνει έργα οδικής ασφάλειας εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων Βραχνεΐκων, Μεσσάτιδας, Παραλίας και Ρίου.

Σ’ αυτά, περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων του Δήμου μας, από άτομα με αναπηρία, καθώς και γενικότερες εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων, του οδοφωτισμού και εν γένει του οδικού περιβάλλοντος.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τοποθέτησης φωτιστικών τύπου Led σε μεγάλο τμήμα της Πάτρας, ενώ οι εργαζόμενοι του Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου θα συνεχίσουν τις εργασίες αλλαγής σε όλη την πόλη. Θα συνεχιστούν οι εργασίες πρασίνου και καλλωπισμού σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, αλλά και στις συνοικίες, σε συνδυασμό με έργα οδοποιίας και ανακατασκευές πεζοδρομίων που είναι σε εξέλιξη, καθώς και παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη σήμανση και συνολικά τον αστικό εξοπλισμό.

Διανοίξεις δρόμων προχωρούν σε συνοικίες όπως τα Ζαρουχλέικα (Θουκυδίδου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φιλίππου Ολυμπιάδος), ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστούν όλες οι γραφειοκρατικές δυσκολίες για τη διάνοιξη της Παπανδρέου.

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

Καθημερινά στην Μαρίνα δραστηριοποιείται πλήθος Πατρινών, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, τουρίστες, εργαζόμενοι στο καρνάγιο, ερασιτέχνες και επαγγελματίες ιστιοπλόοι, αθλητές θαλασσίων σπορ μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία, ερασιτέχνες ψαράδες, βαρκάρηδες, κλπ.

Εγκρίθηκε η εκταμίευση 800.000€ για την αντικατάσταση των τριών κατεστραμμένων πλωτών προβλητών. Εξίσου κατεπείγουσα στη συνέχεια είναι η έγκριση και του υπολοίπου ποσού των 1.200.000€ για την πλήρη επισκευή όλων των ζημιών, ώστε να είναι η μαρίνα ασφαλής και λειτουργικός χώρος.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ)

Το κέντρο αποτέφρωσης νεκρών θα κατασκευαστεί εντός κοινωφελούς χώρου στου ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Πατρέων στο ΝΑ όριο της πόλης μεταξύ των οδών Ιξίωνος, Κενταύρων, Σαμικού και ανώνυμης οδού. Έχει εμβαδόν 10.396,41 τ.μ. και σήμερα ο χώρος εντός του οικοπέδου είναι ελεύθερος και αδιαμόρφωτος. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι άμεσα προσβάσιμος από το αστικό και περιαστικό δίκτυο της πόλης. Η περιοχή γειτνιάζει με τον ποταμό Γλαύκο στον Βορά και εφάπτεται στο Νότο με μεγάλες εκτάσεις ελαιώνων.

Μετά την επίλυση όλων των γραφειοκρατικών ζητημάτων και την εξαγορά του πρώτου βραβείου του διαγωνισμού, προχωράμε στις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη του έργου προς χρηματοδότηση.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Με δεδομένο πως τα έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης δεν αποτελούν προτεραιότητα για το κράτος και δεν είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση, ο Δήμος με τις δυνατότητες που έχει και παρά τις δυσκολίες προχωρά σε δημοπράτηση μελέτης προϋπολογισμού 232,862,32€, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και από ιδίους πόρους για Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο κτιριακών υποδομών του Δήμου, έχουν περαιωθεί εργασίες πυρασφάλειας συγκροτήματα σε σχολικά, ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηματοδότησης για την έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς.

ΣΤ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα κρίσιμο, κοινωνικό και πολιτικοοικονομικό ζήτημα. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας διεκδικεί, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρόγραμμα με βασική κατεύθυνση την προστασία της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος, χωρίς επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας. Σε αντίθεση με τις πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού, που προσφέρουν φοροαπαλλαγές και κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους για κερδοφόρες επενδύσεις των συσσωρευμένων κεφαλαίων στην «αξιοποίηση» των απορριμμάτων, κυρίως με καρκινογόνα καύση και παραγωγή ενέργειας, ενώ μπλοκάρουν την ανακύκλωση. Στρώνουν το έδαφος για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, αύξηση των ανταποδοτικών και επιβάλουν άδικα χαράτσια στους Δήμους που τα πληρώνει ο λαός. Η Δημοτική Αρχή αντιστέκεται και υλοποιεί το πρόγραμμά της με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των δημοτών.

Ι) EΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Αρχή ανέτρεψε τους σχεδιασμούς για εμπλοκή σε ΣΔΙΤ και έχει πετύχει την κρατική χρηματοδότηση της κατασκευής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και άλλων σχετικών έργων.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πάτρας, παρά τις ελλείψεις σε μηχανικούς, έχουν αναλάβει τις μελέτες και την επίβλεψη της κατασκευής των εργοστασίων, όπως και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ενώ θα έπρεπε να γίνονται από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ), που όφειλε να έχει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Εδώ και τρία χρόνια, η ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων και της κατασκευής και λειτουργίας των εργοστασίων επεξεργασίας αποβλήτων και των ΧΥΤΑ του Νομού Αχαΐας ανήκει στο ΣΥΔΙΣΑ, στον οποίο ο Δήμος της Πάτρας καταβάλει κάθε χρόνο σχεδόν 2 εκ. ευρώ, ενώ παρέδωσε ένα αρχικό ποσό 5 εκ. ευρώ. Επειδή η επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων είναι σε κρίσιμο σημείο, ο ΣΥΔΙΣΑ έχει υποχρέωση να παρουσιάσει το σχεδιασμό του και να αναλάβει την εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων.

Το εργοστάσιο επεξεργασίας σύμμεικτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ-ΜΕΒ) στου Φλόκα είναι σε διαδικασία δημοπράτησης. Η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στις αλλαγές του σχεδιασμού από τις Κυβερνήσεις ανάλογα με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου. Οι μελέτες για τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) Ξερόλακκα έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία και η κατασκευή. Συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας απορριμμάτων των μονάδων αυτών είναι 75.000 τόνοι/έτος και η κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται στα 61 εκατ. ευρώ, που μπορεί να φθάσουν τα 80 εκ. ευρώ αν υλοποιηθεί η επέκταση των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ/ΜΕΒ.

Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την επέκταση του ΧΥΤΥ του Φλόκα, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Θα υποβληθεί πρόταση για να εκτελεστούν τα αναγκαία έργα με κρατική χρηματοδότηση.

Είναι γνωστό σε όλους σε ποια κατάσταση ήταν ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας μέχρι το 2014, συγκριτικά με τη σημερινή λειτουργία του, όπου έχει γίνει διευθέτηση και συλλογή των στραγγισμάτων, συμπιέζονται και σκεπάζονται τα απορρίμματα καθημερινά. Θρυμματίζονται τα κλαδιά σε καθημερινή βάση και αξιοποιούνται στην κάλυψη των σύμμεικτων, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ανάφλεξης. Η λειτουργία και εικόνα του ΧΥΤΑ έχει βελτιωθεί θεαματικά και έχει περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση των περιοίκων. Και όλα αυτά με πολύ λιγότερο προσωπικό και πολύ λιγότερα χρήματα. Συνεχίζονται πρόσθετες εργασίες βελτιστοποίησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκα. Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης έχει ολοκληρωθεί και εξασφαλίζεται η αποτροπή κατολισθήσεων.

Η εγκατάσταση του συστήματος συλλογής και καύσης βιοαερίου βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης, με καθυστέρηση εξαιτίας αδυναμιών του εργολάβου. Έχει προβλεφθεί δαπάνη για την επέκτασή του.

Έχουν παραδοθεί οι 4 κινητές μονάδες μεταφοράς απορριμμάτων και η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) είναι σε εξέλιξη, ώστε να μεταφέρουμε απορρίμματα στο εργοστάσιο και στο ΧΥΤΥ του Φλόκα. Η κρατική χρηματοδότηση είναι περίπου 3 εκατ. ευρώ.

ΙΙ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην Καθαριότητα δίνουν καθημερινό αγώνα και καταβάλουν προσπάθειες για να κρατάνε την πόλη καθαρή, παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Εκτός από την καθημερινή συλλογή των απορριμμάτων και την πεζή και μηχανική σάρωση πλατειών και δρόμων, μεταφέρουν ετησίως στην Ξερόλακκα χιλιάδες φορτηγά κλαδιών και ογκωδών. Διατηρούν την πόλη καθαρή και σχεδιάζονται ενέργειες για την παραπέρα βελτίωση του δικτύου των κάδων, την σάρωση και την αποκομιδή.

Παράλληλα, επιτελούν έργα για πλατείες, πάρκα, τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων, αποξήλωση περιπτέρων κλπ, μαζί με την Αυτεπιστασία σε όλη την έκταση του Δήμου. Συμβάλλουν στην Πολιτική Προστασία, τόσο σε κατάσβεση πυρκαγιών επικουρώντας την Πυροσβεστική, όσο και στην άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με προγραμματισμό και τη νοικοκυρεμένη διαχείριση αυτής της Δημοτικής Αρχής ολοκληρώνεται ένας πρωτοφανέρωτος εκσυγχρονισμός των απορριμματοφόρων, μηχανικών σαρώθρων, φορτηγών και άλλων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής αξιοπιστίας που έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα στην καθαριότητα.

Από το 2015 μέχρι το 2023 θα έχουν παραληφθεί πάνω από 90 οχήματα και μηχανήματα και πάνω από 7500 κάδοι. Το 2022 και 2023, για τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας παραλαμβάνονται 38 οχήματα και μηχανήματα, με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνάει τα 4 εκ. ευρώ, με πόρους κυρίως από ΕΣΠΑ, Φιλόδημο ΙΙ και από τα ανταποδοτικά.

Διεκδικούμε προσλήψεις εργαζομένων σε μόνιμες θέσεις ώστε να αξιοποιείται καθημερινά όλος ο εξοπλισμός, πχ να σκουπίζουν κάθε μέρα όλα τα σάρωθρα, να πλένουν κάδους όλα τα καδοπλυντήρια και να καλύπτονται όλες της διαδρομές πεζής σάρωσης. Παράλληλα, να εκτελούνται με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου περισσότερα έργα, που έχει ανάγκη η πόλη μας και με μικρότερο κόστος.

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι σε πλήρες αδιέξοδο, με ευθύνη όλων των Κυβερνήσεων, γιατί είναι ασύμφορη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ιδιωτική εταιρία ανακύκλωσης συσκευασιών ΕΕΑΑ ΑΕ δεν ανανεώνει τις συμβάσεις σε όσους Δήμους λήγουν, επειδή η εισφοροδιαφυγή των εταιρειών ξεπερνάει τα 22 εκ. ευρώ το χρόνο και ο ΕΟΑΝ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχουν λάβει μέτρα για να πληρώσουν οι εταιρείες, ώστε να συνεχιστεί, να βελτιωθεί και να επεκταθεί το σύστημα ανακύκλωσης και σε άλλα υλικά.

Οι μπλε κάδοι είναι σε απαράδεκτη κατάσταση και παρόλο που ζητήσαμε πολλές φορές 2.500 κάδους για την αντικατάσταση των μη λειτουργικών και την πύκνωση του δικτύου, κάδους συμπίεσης χαρτοκιβωτίων, συστάδες κάδων και αλλαγές στην αποκομιδή, καθώς και κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πατρινών, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Αντί η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, χαρατσώνει το λαό με το άδικο πρόστιμο του «τέλους ταφής». Είναι απαράδεκτο να πληρώσουν οι δημότες δύο και τρεις φορές για την ανακύκλωση. Διεκδικούμε δυναμικά τη συνέχιση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης με ευθύνη του κράτους.

Με δαπάνες του Δήμου, συνεχίζουμε την ενημέρωση για την ανακύκλωση με φυλλάδια, οργανωμένες δράσεις για σχολεία στην πλαζ, ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών και επέκταση της συλλογής χαρτιού στα σχολεία.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του εξοπλισμού για την διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και έχει συμβασιοποιηθεί η εγκατάσταση ημιυπόγειων γωνιών ανακύκλωσης στο Ανοικτό κέντρο Εμπορίου (πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως) συνολικής δαπάνης που ξεπερνάει τα 2 εκ. ευρώ.

ΙV) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας προωθεί έναν συστηματικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όφελος του λαού της πόλης μας, που εφαρμόζεται μεθοδικά από τους εργαζόμενους του Δήμου, παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και ειδικά σε μηχανικούς πληροφορικής. Ο Δήμος της Πάτρας πρωτοπορεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών. Εκσυγχρονίζεται συνεχώς ο εξοπλισμός των Υπηρεσιών του Δήμου, με προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και τερματικών για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και εξυπηρέτησης των δημοτών. Σε μεγάλο βαθμό οι δημότες μπορούν να εξυπηρετούνται διαδικτυακά, κάνοντας χρήση των εγκατεστημένων πληροφοριακών εφαρμογών του Δήμου.

Έχουν εγκατασταθεί εφαρμογές για την προώθηση του θεματικού τουρισμού και για το δίκτυο αισθητήρων, με παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα θα εγκατασταθούν εφαρμογές για ενημέρωση των πολιτών για κενές θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και στάσεις, και έχουν συμβασιοποιηθεί οι έξυπνες εφαρμογές για το ανοικτό κέντρο εμπορίου στην Κωνσταντινουπόλεως. Ο προϋπολογισμός αυτών των ψηφιακών εφαρμογών ανέρχεται στο ποσό των 2 εκ. περίπου. Είναι στη διαδικασία συμβασιοποίησης το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων (RFID).

Έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 4εκ. ευρώ, για την έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς, την αυτόματη άρδευση πρασίνου και την ψηφιοποίηση των αρχείου της πολεοδομίας.

Υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «έξυπνης πόλης», ύψους 5.940.000€. Οι εγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής έργα:

Επέκταση δικτύου αισθητήρων παρόδιας στάθμευσης σε ελεγχόμενες, ελεύθερες και ειδικές θέσεις, πινακίδων έξυπνων στάσεων και πινακίδων ενημέρωσης κοινού.

Συστήματα έξυπνων διαβάσεων πεζών στα σχολεία.

Έξυπνα συστήματα πυρανίχνευσης περιαστικών δασών στις περιοχές Γηροκομείο και Κεφαλόβρυσο Δήμου Πατρέων.

Έξυπνα συστήματα ασφάλειας και διαχείρισης ψηφιακών συστημάτων μέσω υπηρεσιών Internet of Things και ασύρματου δικτύου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Σύστημα καταγραφής και ελέγχου καταναλώσεων ενέργειας και ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου σχολικών συγκροτημάτων.

Επέκταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Επέκταση και ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης δημοτικών κτιρίων.

Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντολογικών δεδομένων και παροχής υπηρεσιών για το θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Πατρέων, με χρήση τεχνολογιών Internet of Things.

Επέκταση του δικτύου έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων.

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης φρεατίων ομβρίων υδάτων.

Σύστημα παρακολούθησης καταγραφής καταναλώσεων πόσιμου νερού μέσω έξυπνων υδρομέτρων.

Σύστημα διαχείρισης έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης.

Σύστημα καταγραφής εγκαταλελειμμένων ογκωδών απορριμμάτων και κλαδεμάτων μέσω tablets και ειδικού λογισμικού καταγραφής και βελτιστοποίησης δρομολογίων αποκομιδής.

Πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης, ευαισθητοποίησης και βιωματικής επιμόρφωσης, (πληροφορίες για αξιοθέατα, ΑΤΜ, νοσοκομεία, Αστυνομικά Τμήματα, πρατήρια καυσίμων και σημεία φόρτισης αυτοκινήτων, δρομολόγια κτλ).

Ασύρματο δίκτυο Internet of Things.

Δημιουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών, Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες γεωχωρικής αποτύπωσης, (σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες).

Ζ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Η ύπαρξη των ελεύθερων χώρων στα Σχέδια Πόλης, προβλέπεται μεν από τους νόμους του αστικού κράτους, αλλά έρχεται σε αντίθεση με την ατομική ιδιοκτησία της γης και την αντιμετώπισή της ως εμπόρευμα. Αποτέλεσμα αυτού, είναι τα δικαστήρια να έχουν κανόνα την άρση της Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης που προβλέπει το Σχέδιο Πόλης για μία σειρά χώρους, ώστε να γίνουν είτε δρόμοι, είτε πλατείες, είτε κοινωφελείς χώροι (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γήπεδα κ.ά.).

Έχουμε ξαναπεί, πως στην πόλη μας, για την υλοποίηση του Σχεδίου Πόλεως, χρειαζόμαστε αρχικά ποσό των 100 εκ. ευρώ, ενώ οι κυβερνήσεις αρνούνται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα αγοράς ελεύθερων χώρων -έστω σταδιακά- και το Πράσινο Ταμείο δίνει μόλις το 2,5% του προϋπολογισμού του στους Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση των δανειακών συμβάσεων της χώρας.

Όσον αφορά στο Σχέδιο Πόλης, προτεραιότητες εξακολουθούν να είναι, αυτές που έχουν επανειλημμένα τονιστεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχωράμε σε επιχειρησιακό σχέδιο, προκειμένου να χρηματοδοτηθούμε για απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων.

Ο Δήμος μας, έχει επίσης προχωρήσει τις διαδικασίες για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο ολοκληρώνεται. Σχεδιάζονται οι λειτουργίες της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Θα ακολουθήσει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Προσβασιμότητας. Φυσικά, στο επίκεντρο των σχεδίων αυτών, μπαίνει το θέμα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η διεκδίκηση, αυτά να είναι συνδυασμένα, δημόσια και δωρεάν.