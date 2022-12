Τα νέα και οι εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Εκδήλωση για την Παρουσίαση του Λευκώματος (Β’ Έκδοση) για την Ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών – 16/12/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει εκδήλωση για την Παρουσίαση του Λευκώματος για την Ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών «1964-2021 | 50+7 Χρόνια μετά | Προϊστορία – Ίδρυση – Ανάπτυξη – Προοπτική | Β΄ΕΚΔΟΣΗ», η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Διοίκησης).

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα

Για το Λεύκωμα θα μιλήσουν οι:

Μιχάλης Κασσωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, π. πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας

Ιωάννης Δελλής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

Αντιφώνηση από τον Συγγραφέα του Λευκώματος, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Σήφη Μπουζάκη

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ parousiasi-lefkomatos-gia-tin- istoria-tou-panepistimiou- patron-16-12-2022/

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα για ΑμεΑ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας σε συνεργασία με το αθλητικό σωματείο ΑμεΑ «Ήφαιστος» διοργανώνουν εκδήλωση, στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας των ατόμων με αναπηρία, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, 9 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00πμ έως 2.30μμ στο Κλειστό Γήπεδο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://physio.upatras.gr/wp- content/uploads/2022/12/%CE% A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE% B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA% CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83% CE%B7%CF%82.pdf

Συνέδριο: «Εξελίξεις στην Ογκολογία» – 9 & 10/12/2022

Από 9 έως και 10 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το 22ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Εξελίξεις στην Ογκολογία». Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας σε συνεργασία με το Ογκολογικό Τμήμα του Ολύμπιου Θεραπευτήριου-Γενικής Κλινικής Πατρών και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ) και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι οδηγίες παρακολούθησης: https://www.events.gr/images/ events_files/programs/2022_12_ 09-10_metekpaideftiko_program_ v35.pdf

Συναυλία «Ο Μπετόβεν στα σαλόνια της αυτοκρατορικής Βιέννης»

Η Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μουσικής διοργανώνει τη συναυλία με τίτλο «Ο Μπετόβεν στην Αυτοκρατορική Βιέννη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών το κουαρτέτο εγχόρδων op. 18 n. 4 σε ντο ελάσσονα του Μπετόβεν, ένα από τα πιο αγαπητά έργα της πρώτης του συνθετικής περιόδου. Όπως και τα υπόλοιπα 5 κουαρτέτα εγχόρδων οp. 18 της πρώτης συνθετικής περιόδου του, είναι αφιερωμένο στον πρίγκιπα Franz Joseph Maximilian Lobkowitz, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα φιλόμουσος και ένθερμος οπαδός του Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το σεπτέτο, op. 20 σε Μι ύφεση μείζονα για κλαρινέτο, κόρνο, φαγκότο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο, το οποίο ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του, στην διάρκεια της ζωής του. Αφιερωμένο στην Αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την είσοδο της μουσικής του στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας της Βιέννης και συνέβαλε στην μεγάλη δημοφιλία που γνώρισε τα επόμενα χρόνια. Στη συναυλία παίρνει μέρος ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια σύνολα μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, που απαρτίζεται από τους μουσικούς: Απόλλωνα Γραμματικόπουλο (βιολί), Παναγιώτη Τζιώτη (βιολί), Πάρι Αναστασιάδη (βιόλα) και Ισίδωρο Σιδέρη (βιολοντσέλο). Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών στο δεύτερο μέρος συμπληρώνεται από τους μουσικούς: Άγγελο Ρεπαπή (κοντραμπάσσο), Σπύρο Μουρίκη (κλαρινέτο), Αλέξανδρο Οικονόμου (φαγκότο) και Κώστα Σίσκο (κόρνο).

Προπώληση εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι», Καραϊσκάκη 147 (ώρες 10:00- 18:00)

Οπτικά Καραμούζης, Μαιζώνος 92 (ώρες καταστημάτων)

H συναυλία τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μουσικοχορευτική Εκδήλωση – αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο από το Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Μια αξιόλογη μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο θα πραγματοποιηθεί από το Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο (αμφιθέατρο Ι4) και ώρα 19.30. Πρόκειται για μια παράσταση που εντάσσεται στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2022» που διοργανώνει η Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Ρεμπέτικο: Ρίζες, Άνθηση, Απόηχος. Μουσικοχορευτική περιήγηση στην ελληνική αστική λαϊκή μουσική» και σχεδιάστηκε με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κορνηλίου Καστοριάδη

Το Τμήμα Φιλοσοφίας κάνοντας πράξη τη διακηρυγμένη πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών για εξωστρέφεια και σύνδεση με την τοπική κοινωνία συνδιοργανώνει με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 19.00 μ.μ. εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κορνήλιου Καστοριάδη, στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΠ «Κωστής Στεφανόπουλος», Φιλοποίμενος 24, Γ΄όροφος. Θέμα: «ΤΡΑΓΩΔΙΑ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ»

Ομιλητές:

Γιώτα Βάσση , Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Συγγραφέας

Γιώργος Πουλάδος, ΠΜΣ Δημόσιας Ιστορίας, Εκδότης, Μεταφραστής

Αλέξανδρος Σχισμένος, Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ

Συντονιστής: Μιχάλης Παρούσης

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τη συνεργασία στελεχών του ΚΕΘΕΑ στο πρόγραμμα CBT4CBT – On Line Addictions Counseling και σε συνεργασια με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου YALE

Ο Δρ. Δρίτσας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας έχει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τη συνεργασία στελεχών του ΚΕΘΕΑ στο πρόγραμμα CBT4CBT – On Line Addictions Counseling και σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου YALE.

Το πρόγραμμα CBT4CBT έρχεται να εξειδικεύσει έμπειρους θεραπευτές στις μεθοδολογίες της τηλε- συμβουλευτικής και διαδικτυακής θεραπείας, και υποστηρίζεται ερευνητικά από πληθώρα εμπειρικών μελετών αποτελεσματικότητας αλλά και διεθνείς οργανισμούς όπως ο SAMHSA. Το Πανεπιστήμιο Πατρών χαιρετίζει αυτή τη συνεργασία με έναν πρωτοπόρο οργανισμό στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στη χώρα μας, όπως το ΚΕΘΕΑ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: dritsasioan@upatras.gr

Διαγωνισμός με τίτλο: «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για το Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας»

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ) και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής) ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC, προκηρύσσουν τον Διαγωνισμό με τίτλο: «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας». Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να διατυπωθούν καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις και ιδέες που να αναδεικνύουν τους στόχους της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) για το φαρμακείο κοινότητας του 2030, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες υγείας. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές/τριες των Σχολών ή Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής των Ελληνικών και Κυπριακών Α.Ε.Ι., καθώς και οι φοιτητές/τριες αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων που σπουδάζουν σε Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού. Προβλέπεται η απονομή βραβείων στις 3 καλύτερες προτάσεις και η απονομή έως 4 επαίνων. Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται στο ποσό των 8.000 EUR. Λήξη προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών είναι 2 Μαΐου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.pharmacy2030. upatras.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΑΜ ΠΠ http://www.arch.upatras.gr/el

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους

Στην επιστήμη της εδαφολογίας είναι γνωστό ότι σε μία κουταλιά της σούπας εδάφους, υπάρχουν περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί από τον πληθυσμό της γης. Το έδαφος, αποτελείται από οργανισμούς, μέταλλα και οργανικά συστατικά που παρέχει τροφή στον άνθρωπο και τα ζώα μέσω της ανάπτυξης των φυτών. Όπως εμείς, έτσι και τα εδάφη χρειάζονται μια ισορροπημένη και ποικίλη παροχή θρεπτικών ουσιών σε κατάλληλες ποσότητες για να είναι υγιή. Με κάθε συγκομιδή, τα εδάφη χάνουν θρεπτικά συστατικά και εάν τα εδάφη δεν διαχειρίζονται από τον άνθρωπο με ένα βιώσιμο τρόπο, η γονιμότητα χάνεται σταδιακά και τα εδάφη θα παράγουν φυτά με έλλειψη θρεπτικών συστατικών Η απώλεια θρεπτικών στοιχείων του εδάφους είναι μια σημαντική διαδικασία υποβάθμισης του εδάφους που απειλεί την αγροδιατροφική αλυσίδα. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 70 χρόνια, το επίπεδο των βιταμινών και των θρεπτικών συστατικών στα τρόφιμα έχει μειωθεί δραστικά και υπολογίζεται ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών, γνωστή ως κρυφή τροφοπενία, επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Η υποβάθμιση του εδάφους οδηγεί ορισμένα εδάφη να στερούνται θρεπτικών συστατικών, χάνοντας την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τις καλλιέργειες, ενώ άλλα έχουν τόσο υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών που αντιπροσωπεύουν ένα τοξικό περιβάλλον για τα φυτά και τα ζώα, ρυπαίνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, το Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας, γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους 2022 (#WorldSoilDay) (World Soil Day, 5 December | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org) συμμετέχοντας στην παγκόσμια εκστρατεία του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων, υιοθετώντας το μήνυμα «Έδαφος, όπου η τροφή αρχίζει» με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διατήρησης υγιών εδαφών και της ανθρώπινης ευημερίας, ενθαρρύνοντας την κοινωνία να συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της υγείας του εδάφους. Με τη δύναμη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece, του Πανεπιστημίου Πατρών University of Patras και του Δήμου Ήλιδας – Municipality of Ilida

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Erasmus+ International Credit Mobility/ICM Call 2022

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο τoυ προγράμματος Erasmus+ ΚΑ171 International Credit Mobility/ICM Call 2022. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε παρακάτω:

– την αξιολόγηση της Πρότασης συνολικά και per region στο “Quality Assessment_ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ”

– τις 75 εγκεκριμένες κινητικότητες – 37 incomings & 38 outgoings- στο “GPATRA01-Erasmus+ICM ΚΑ171_2022“ και

-τη νέα έκδοση (Version 5.1 – 09/2022) του εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ICM Handbook – Version 5.1 Final“.

Για τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: email: intern.rel@upatras.gr, τηλέφωνο: 2610-969029.

Φοιτητικό Εκπαιδευτικό «ΕΕΦΙΕ 6ο CCIMS – Clinical Course»

9-11/12/22

Mελέτη του Γονιδιώματος και των Μικροβιακών Κοινοτήτων στην Ανάπτυξη και Παραγωγή Εκτρεφόμενης Τσιπούρας και Λαβρακίου

13/12/22

8th International Conference of the Hellenic Metallurgical Society

14-16/12/22

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://conference.met.gr/

Εκδήλωση εορτασμού των 50 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

17/12/22

Πληροφορίες: https://www.civil.upatras.gr/ index.php/event/ekdhlwsh_ eortasmou50xronwn/

