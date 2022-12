Εύα Καϊλή: Αναβολή της απόφασης για προφυλάκιση ή μη για τις 22 Δεκεμβρίου

Αναβολή φαίνεται να πήρε η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή από το δικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες που συνεδρίαζε εδώ και ώρες.

Η Εύα Καϊλή σύμφωνα με πληροφορίες δεν παρέστη καν στην διαδικασία και οι δικηγόροι της ζήτησαν χρόνο έτσι ώστε να ετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Δόθηκε προθεσμία έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Το δικαστικό συμβούλιο άκουσε όλες τις πλευρές και τελικά αποφάσισε να μην εκδώσει σήμερα την απόφασή του για την προφυλάκιση ή μη της καθαιρεθείσας αντιπροέδρου του ευρωκοινοβουλίου. Η Εύα Καϊλή θα μείνει προφυλακισμένη μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022