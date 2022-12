Επείγουσα έρευνα της Κομισιόν εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τους δεσμούς αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, του οποίου το όνομα έχει εμπλακεί σε αρκετές καταγγελίες διαφθοράς σχετικά με την επιρροή του Κατάρ στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή ζητά επίσης από τον ίδιο τον Έλληνα πρώην επίτροπο να εξηγήσει πώς συμμορφώθηκε με τους κανόνες λόμπι.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι — ο οποίος κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Ο κ. Αβραμόπουλος παραδέχτηκε ότι έλαβε πληρωμή 60.000 ευρώ από το Fight Impunity και έκτοτε παραιτήθηκε από τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ.

Το σκάνδαλο, στο οποίο η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή κατηγορήθηκε και αφαιρέθηκε από τον ρόλο της ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει κλονίσει το κατεστημένο της ΕΕ και έχει βλάψει την αξιοπιστία του μπλοκ όσον αφορά τα ηθικά πρότυπα.

Σε ένα email που είδε το POLITICO και προφανώς εστάλη νωρίτερα την Τετάρτη στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» σε κάθε υπουργικό συμβούλιο των Επιτρόπων, ένας αξιωματούχος της ΕΕ ρώτησε εάν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι του υπουργικού συμβουλίου είχαν αλληλεπιδράσει με τον Αβραμόπουλο ή το Fight Impunity (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση το πλήρες όνομα Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι. Στους παραλήπτες δόθηκε προθεσμία μόνο μέχρι τα μέσα του πρωινού για να απαντήσουν.